Continuă scandalul în care jandarmii sunt acuzaţi că „fură“ acţiuni de salvare. „Oamenii mei şi-au făcut treaba“

Salvamont România a reacţionat joi printr-un comunicat remis presei prin care dezaproba atitudinea Jandarmerie Montane în legătură cu acţiunile de salvare ale unor turişti care au rămas blocaţi la Cota 2000 din Sinaia din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Jandarmeria Montană este acuzată că îşi atribuie şi promovează în presă acţiuni de salvare realizate de către salvamontişti. Potrivit Salvamont, jandarmii montani şi-au atribuit salvarea a zeci de oameni blocaţi în telegondola din Sinaia sau coborâţi de la cota 2000. ”Operaţiunea de salvare a fost executată integral doar de către salvamontiştii din Sinaia, împreună cu angajaţii domeniului schiabil Sinaia, care au organizat turiştii în grupuri ce au fost coborâte pe schiuri, pe jos sau cu maşinile de bătut zăpada”, se arată în comunicat.

Acuzaţiile Salvamont sunt susţinute vineri de reprezentanţii Domeniului Schiabil din Sinaia. Aceştia spun că nu este pentru prima dată când Jandarmeria procedează în acest mod.

”În urmă cu un an, în noaptea de An Nou, Administraţia Domeniului Schiabil Sinaia a fost rugată să intervină în regim de urgenţă la Babele, pentru salvarea unui grup blocat acolo. Au fost implicate toate resursele logistice necesare din partea Gondolei - oameni şi maşini tip ratrak. Câteva ore mai târziu Jandarmeria Montană apărea la televizor ca organizator al întregului demers. Nu am comentat acest lucru atunci, fiind convinşi că astfel de derapaje vor putea fi mediate intern. (…) Nu considerăm nici că acţiunile de salvare trebuie să devină parte din brandingul unei instituţii ale cărei obligaţii implică acest gen de activitate”, au precizat reprezentanţii Domeniului Schiabil Sinaia.

Acţiunea de salvare la care se face referire în comunicatul anterior a avut loc în noaptea de 31 decembrie 2017. Atunci 130 de persoane, dintre care 18 erau copii, au rămas blocate pe Platoul Bucegi. Turiştii au ajuns pe munte dimineaţă, cu telecabina, dar spre orele prânzului vremea s-a înrăutăţit, a început viscolul, astfel că transportul pe cablu a devenit nefuncţional. Panicaţi, oamenii au cerut ajutor la 112 pentru că au refuzat să rămână la Cabana Babele peste noapte.

Din cauza numărului foarte mare de persoane care aveau nevoie de ajutor, dar şi din cauza condiţiilor meteo extreme în operaţiunea de salvare au fost angrenate forţe impresionante de jandarmi şi salvatori montani chemaţi din trei judeţe, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa. S-au alăturat ulterior civili care au ajutat cu propriile autoturisme de teren, dar şi angajaţi ai S.C. Teleferic S.A. Buşteni care au intervenit cu utilaje speciale de transport pe zăpadă (ratrak). Opreaţiunea de salvare a fost coordonată în teren de colonelul Liviu Coman, şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova, şi de la Bucureşti de secretarul de stat, col. Gheorghe Nucu Marin şi de Raed Arafat, secretar de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Ce spun jandarmii despre scandalul cu Salvamont

După scandalul apărut în presă, Jandarmeria a emis o informare prin care a explicat intervenţia jandarmilor montani în cazul salvării turiştilor rămaşi blocaţi în gondole şi la Cota 2000.

”Referitor la unele afirmaţii bazate pe informaţii false despre modul de desfăşurare a acţiunii de salvare din data 24.01.2019, de la cota 2000, facem următoarele precizări:



-jandarmeria montană nu şi-a asumat nici o acţiune de salvare a turistilor de la cota 2000, fiind doar o acţiune de sprijin si conducere a acestora intre telegondola de la Furnica şi telecabină;

- colegii noştri au fost la cota 2000 începând cu ora 10.30;

- apelul pe 112 a fost la 11.15;

- o parte dintre turişti au fost conduşi de către jandarmii montani către telecabina de la cota 2000 pentru a fi coborâţi la cota 1400;

- jandarmii ce apar în fotografia făcuta la cota 1400 intrau schimbul II, nu au aparut după 40 de minute, cum eronat s-a spus”, se arată în informarea Jandarmeriei”.

Mesaj trimis din greşeală?

Pe de altă parte, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Prahova, colonelul Liviu Coman a transmis pe grupul de presă unde sunt acreditaţi jurnaliştii din Prahova, că de acum încolo ”Mediatizaţi acţiunea, dacă se pot lua interviuri, imagini de la momentul acţiunii şi difuza la posturi de televiziune naţionale sau locale, iar pentru viitor rugămintea să nu mai avem acţiuni de salvare fără să avem imagini sau poze, iar după, poate chiar interviuri de la cei salvaţi”. Nu este clar dacă acest mesaj a avut ca destinatar jurnaliştii sau a fost postat dintr-o eroare de comandantul IJJ Prahova pe grupul de presă.

Întrebat dacă are o reacţie oficială cu privire la scandalul iscat între Jandarmeria Montană şi Salvamont, colonelul Liviu Coman a precizat: ”Nu am vrut comentarii răutăcioase, în contextul în care oamenii mei şi-au făcut treaba”.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: