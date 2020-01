Zeci de oameni care au pregătit elevi olimpici vor să dea Ministerul Educaţiei în judecată. Cum au fost trataţi la un eveniment festiv: „Ne-am simţit umiliţi“

Zecile de profesori şi studenţi rămaşi nepremiaţi spun că Ministerul i-a desconsiderat şi umilit. Am stat de vorbă cu doi dintre ei, care au de primit peste 12.000 lei.



Primul cu care am vorbit a fost Costin Oncescu, student eminent la Oxford în anul II. Absolvent al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu“ din Câmpulung Muscel, Costin Oncescu (20 de ani) a obţinut de două ori medalia de bronz şi o dată argintul la olimpiada internaţională de informatică. În 2016 a obţinut aur la Olimpiada Naţională de Informatică, aur la Balcaniada de Informatică -seniori (după ce, în perioada 2012-2014, câştigase de trei ori consecutiv medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori), la care se adaugă medalia de aur la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Tuymaada“.

După cum precizează Costin Oncescu, "Ceea ce este foarte important este faptul că premierea a fost făcută în baza Ordinului de ministru nr. 5560/12.12.2019 în care scrie clar că se aprobă premierea profesorilor pregatitori menţionaţi în Anexa nr 2, Anexă în care ne regăsim cu toţii, cei care nu am mai fost premiaţi. Deci, la acea festivitate conducerea Ministerului a încălcat grav Ordinul de ministru dat cu cinci zile înainte. Apărem cu toţii, cu sumele ce ni se cuvin şi la finalul tabelului este făcut necesarul în lei, necesar care cuprinde, bineînţeles şi banii care nu au mai ajuns la noi. Suma pe care eu o aveam de primit este de 8330 lei".

Student eminent la Oxford: ”Cei din minister fac o mare discriminare”

Iată ce mai spune Costin Oncescu (foto), ”În gimnaziu, elevii sunt în general pregătiţi pentru olimpiade de către profesorii de la clasă, însă în orasele mari sunt şi mai mulţi profesori care nu sunt angajaţi în sistemul preuniversitar şi îi pregatesc doar pe elevii care se descurcă foarte bine la matematică şi sunt dispuşi să muncească pentru a se pregăti în mod special pentru olimpiade de informatică.

La nivel de seniori, însă, deci la nivel liceal, problemele devin mai complicate. Materia care se cere la olimpiada naţională şi cu atât mai mult la cea internaţională, depăşeşte cu mult nivelul cerut de programa scolară. Profesorii de la clasă, care sunt oameni foarte bine pregătiţi, nu mai au timpul necesar să se ocupe totdeauna de copiii deosebiţi din clasă. Dumnealor trebuie să se preocupe de pregătirea celorlalţi elevi ai clasei, elevi care nu pot sau nu sunt interesaţi să lucreze la un nivel superior. Ca urmare, deşi dumnealor alocă săptămânal nişte ore de pregătire suplimentară a olimpicilor, acestea nu sunt de ajuns pentru a obţine rezultatele scontate la competiţiile internaţionale. În această situaţie, elevii apelează la colegii lor mai mari, studenţi sau absolvenţi de facultate, foşti olimpici internaţionali, preocupaţi în continuare de aceleaşi probleme. De exemplu, eu am o listă foarte mare de probleme selectate de pe site-urile din alte ţări (Rusia, Japonia, Polonia, etc), probleme care ajută foarte mult în pregătirea elevilor. Am muncit să le rezolv , gândindu-mă uneori şi o saptamana la câte o problemă foarte grea şi acum consider că fac ceva deosebit pentru colegii mei mai mici care de multe ori nu mai ştiu de unde şi cum se pot pregăti la nivel superior. Este o muncă la care ne angajăm, dar clar ne este mai uşor nouă să o facem decât domnilor profesori care trebuie să pregăteasca zeci de elevi la nivelul cerut de programa şcolară”.

Selecţia loturilor naţionale de informatica la seniori se face, de asemenea, cu ajutorul studenţilor. În comisia stiinţifică de la Taberele Naţionale de selecţie si pregătire a loturilor există un profesor care este preşedinte si în general, restul membrilor sunt studenţi şi, după cum spune Costin Oncescu, ”aceştia propun marea majoritate a problemelor, fac evaluarea, participă la selecţia loturilor si, de asemenea, asigură pregătirea elevilor în cadrul celor două tabere de pregătire. După rezultatele obţinute de echipa României în ultimii ani la olimpiadele internaţionale de informatică, se poate vedea că ceea ce fac profesorii împreună cu studenţii este o muncă de echipă serioasă şi bine dusă până la capăt. Aşa că, a fost absolut normal ca până acum şi studentii să fie consideraţi profesori pregătitori pentru elevii olimpici şi să fie premiaţi alături de ei la sfârşit de an.

Pe 17 decembrie 2019, deşi noi apăream în anexa Ordinului de ministru în baza căruia s-a facut premierea şi, ca urmare a acestui lucru, am fost şi invitaţi să participăm la festivitatea de la Bucureşti, am avut neplăcuta surpriză să aflăm că nu mai urma să fim premiaţi.

Eu am fost olimpic internaţional timp de şapte ani consecutiv şi în tot acest timp, studenţii au fost premiaţi, iar miniştrii din acea perioadă au ştiut să le mulţumească pentru ceea ce au făcut, pentru că şi datorită lor s-a ajuns ca despre olimpicii români să se vorbească la superlativ peste tot pe glob.

La premierea din decembrie 2019 ne-am simţit umiliţi toţi studenţii şi alături de noi şi câţiva profesori, cercetători şi oameni de ştiinţă care au pregătit olimpici internationali la diverse materii şi au rămas nepremiaţi. Este vorba de câteva zeci de persoane.

Ne pare rău că cei din conducerea Ministerului Educaţiei îi desconsideră pe unii dintre cei care îi pregătesc pe olimpicii internaţionali, făcând astfel o mare discriminare şi suntem decişi să luptăm pentru ca cei care au încălcat legea să plătească. În cazul în care nu ne vom primi banii, vom ajunge să ne judecăm cu Ministerul Educaţiei”.

”Este o încălcare a legii”

Profesorul Jan Ovidiu Tercu a pregătit zeci de olimpici internaţionali, numai că Ministerul Educaţiei l-a ignorat în acest an şcolar la premierea profesorilor pregătitori FOTO: arhiva personală

Coordonator al Planetariului şi Observatorului astronomic al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Jan Ovidiu Tercu a fost premiat de fiecare dată în ultimii ani ca profesor pregătitor a zeci şi zeci de olimpici internaţionali. Numai că pe 17 decembrie 2019, deşi acesta a fost chemat la Bucureşti, alături de alte câteva zeci de profesori pregătitori, a fost doar felicitat de premierul Ludovic Orban şi de ministrul Educaţiei, Monica Anisie, fără să fie şi premiat.

Iată ce spune profesorul Jan Ovidiu Tercu: ”De cinci ani pregătesc elevii din Galaţi şi Brăila pentru proba observaţională a olimpiadei de astronomie şi tot în ultimii cinci ani am primit premii oferite de Ministerul Educaţiei pentru pregătirea olimpicilor. Aceste premii le-am primit în calitate de profesor pregătitor în baza legii. Pe 17 decembrie 2019 am fost invitat la premierea olimpicilor de la Palatul Copiilor, dar am avut neplăcuta surpriză de a nu primi nici o diplomă şi nici banii aferenţi cu toate că eram pe listă. În urma discuţiilor cu diferiţi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei am înţeles că s-a luat decizia ca numai cadrele didactice să primească acest premiu, fiind recunoscuţi în acest caz ca profesori pregătitori. Trebuia să primim câte 4.860 lei, conform anexei 2 din Ordinul 5560/12.12.2019. Faptul că nu am primit premiul anul acesta reprezintă din punctul meu de vedere o încălcare a legii!”.

De-a lungul anilor, profesul Jan Ovidiu Tercu a pregătit foarte mulţi elevi din Galaţi şi Brăila pentru proba observaţională a olimpiadei de astronomie, atât pentru faza naţională, cât şi pentru faza internaţională şi a dat României numeroşi olimpici internaţionali.

”În cadrul observatorului astronomic există şi un program educaţional special pentru pregătirea olimpicilor la astronomie pe care îl coordonez. Ne mândrim cu toţii de rezultatele acestor copii minunaţi, dar întrebare este: Ce faceţi ca să-i ajutaţi să obţină rezultate foarte bune pentru România?”, adaugă Jan Ovidiu Tercu.

Am solicitat în scris, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, un punct de vedere de la Ministerul Educaţiei Naţionale legat de această problemă încă din data de 13 ianuarie a.c., însă singurul răspuns pe care l-am primit până acum, pe data de 22 ianuarie a.c., a fost următorul:

“Referitor la solicitarea dumneavoastră (nr. înregistrare 15E/14.01.2020), vă comunicăm faptul că procesul de obţinere şi comunicare a informaţiilor va depăşi termenul de 10 zile prevăzut de lege, prin urmare veţi primi răspunsul în maximum 30 de zile, potrivit dispoziţiilor legale”.