Transfăgărăşanul ar putea rămâne deschis cel puţin şase luni pe an: „S-ar închide doar în condiţii extreme”

Transfăgărăşanul este închis opt luni pe an FOTO: Dumitru Grecu

Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai importante obiective turistice din România descris de cei de la Top Gear cel mai frumos drum din lume este închis timp de opt luni pe an pe o porţiune de 27 de kilometri. Cinci firme de turism din Argeş care au afaceri pe Transfăgărăşan au dat în judecată, în aprilie 2018, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cerând modificarea regulamentului de funcţionare a DN 7C – Transfăgărăşan, ce permite ca porţiunea de maximă frumuseţe a drumului să rămână după iarnă închisă, inclusiv în luna iunie a fiecărui an. Practic, firmele cer ca Transfăgărăşanul să fie deschis minimum şase luni pe an.

Iniţial, acţiunea de la Tribunalul Argeş şi recursul de la Curtea de Apel Piteşti au fost pierdute de cei cinci operatori, însă procesul a ajuns ulterior la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care le-a dat câştig de cauză definitiv. Numai că CNAIR a apelat la o cale de atac extraordinară, termenul fiind în luna martie.

Anul trecut, instanţa supremă a decis să anuleze articolul din Regulamentul de funcţionare a Transfărărăşanului în ceea ce priveşte menţiunea: „Se recomandă ca circulaţia să fie închisă în perioada 1 octombrie-30 iunie”. În luarea hotărârii definitive, judecătorii au considerat că este incontestabil că siguranţa participanţilor la trafic este obiectivul suprem pe care CNAIR trebuie să şi-l propună în luarea deciziei de deschidere a Transfăgărăşanului, însă realizarea acestui obiectiv nu se asigură prin menţinerea închiderii drumului pe durata maximă recomandată în care ipotetic pot apărea anumite riscuri, ci prin îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin în calitate de administrator al drumului public cu maximă diligenţă într-un timp optim, ţinând cont de avertizările meteo concrete ce impun închiderea temporară a circulaţiei.

Şi tot magistraţii Înaltei Curţi au considerat că în situaţia în care CNAIR menţine perioada de închidere a traseului pe toată durata indicată în norma de recomandare, creează premisele pentru a amâna îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, de a asigura starea corespunzătoare a drumului, finalizarea lucrărilor de întreţinere şi reperaţii curente.

„Mă bat pentru alţii”

Omul de afaceri Dumitru Grecu, preşedintele Asociaţiei Turistice Transfăgărăşan (ce include 20 de firme cu activitate în turism pe Transfăgărăşan) şi patronul unui hotel cu 60 de camere situat pe malul lacului Vidraru, a declarat pentru „Adevărul” că „decizia Înaltei Curţi îi obligă practic pe cei de la CNAIR ca să ţină drumul închis doar în condiţii extreme, nu într-o perioadă clar determinată”. „Însă cei de la CNAIR nu doar că nu au respectat această decizie, ci au făcut un recurs în anulare ce are termen în luna martie, tot la Înalta Curte”, a explicat Grecu.

Omul de afaceri Dumitru Grecu, iniţiatorul acţiunii în instanţă împotriva CNAIR FOTO: arhiva personală

El mai spune că toată această luptă în instanţă este fără conotaţii personale: „Am un hotel pe Transfăgărăşan într-o zonă unde nu se închide drumul. Acolo unde se închide sunt alţii care au spaţii de cazare. Mă bat pentru alţii. Pentru că nu mi se pare normal ca o zonă turistică-simbol pentru ţara noastră şi ce ar putea fi o destinaţie de excepţie pentru România să fie închisă opt luni pe an”.

Dumitru Grecu spune că dacă CNAIR va pierde irevocabil procesul în luna martie, Transfăgărăşanul va trebui deschis cel puţin şase luni pe an, „fără investiţii suplimentare”. Omul de afaceri adaugă că CNAIR are două puncte de lucru în zona Transfăgărăşan şi că acestea „consumă bani, fără să producă mai nimic”.

100 de firme afectate

Întrebat cu cât ar creşte cifrele de afaceri ale firmelor din zonă dacă Transfăgărăşanul ar fi deschis cel puţin şase luni pe an, Dumitru Grecu a răspuns: „Dacă Transfăgărăşanul ar fi deschis măcar şase luni pe an, atunci cifra de afaceri a operatorilor de turism din zonă ar creşte cu aproximativ 5 milioane euro”, spune Dumitru Grecu.

La ora actuală, pe Transfăgărăşan sunt peste o sută de operatori de turism, cu aproximativ 1.000 de camere.

Lipsa de reacţie a CNAIR

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere şi de la CNAIR legat de acest proces, însă acesta nu a fost primit până la închiderea ediţiei, în ciuda insistenţelor noastre.

Transfăgărăşanul este considerat de mulţi specialişti drept cel mai spectaculos drum din lume. Jeremy Clarkson, unul dintre realizatorii Top Gear, afirma, în 2009, după parcurgerea Transfăgărăşanului, că s-a plimbat pe „cel mai spectaculos drum din lume”. În emisiunea pe care echipa "Top Gear" - Jeremy Clarkson, Richard Hammond si James May - a realizat-o în ţara noastră, aceştia au declarat despre Transfăgăraşan că este cel mai uimitor drum pe care l-au văzut vreodată.

