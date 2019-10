Tânărul chinuit de o tumoră uriaşă a pierdut lupta cu boala. Peste 11.000 de români au donat bani pentru a-l salva: „A plecat cu sufletul umilit şi împovărat“

Norbert Papp Dragomir avea 31 de ani şi, în ultimele luni, a trecut printr-un chin greu de imaginat din cauza bolii cumplite, diagnosticată ca melanom malign fusocelular.

O tumoră apărută ca un punct negru, minuscul, lângă o măsea, a crescut foarte mult, astfel încât tânărul abia dacă îşi mai putea ţine limba în gură. Se hrănea ca un bebeluş, nu mai putea vorbi şi se lupta să respire.



Berty, cum îi spuneau prietenii, a urmat un tratament complex de imunoterapie, care, din păcate, nu a dat randament, iar tumora din gură a devenit uriaşă. În plus, i-au apărut şi mestastaze la plămâni. Speranţa lui de viaţă era într-o clinică din Israel, unde ar fi putut urma un tratament revoluţionar (terapia TIL), foarte eficient în cazul pacienţilor cu melanom metastazat care nu au răspuns la metodele convenţionale. Costurile tratamentului erau imense, 215.000 dolari, iar tânărul, agent de vânzări, şi familia lui nu aveau această sumă.

„Veţi fi în rugăciunile mele, în sufletul meu”

A început lupta contra-cronometru pentru strângerea banilor. Mii de oameni cu suflet mare au donat bani pentru a-l ajuta, în urma unei campanii pe Facebook. În total, s-au adunat 1.019.134 de lei, din partea a 11.320 de donatori.

„Nu am crezut că încă mai există atâţia oameni minunaţi, nu mi-am imaginat că se va mobiliza atâta lume frumoasă. Ştiu că oricât de multe mulţumiri şi vorbe aş spune, nu ar acoperi gestul făcut de către voi... Un singur lucru vreau să ştiţi: că veţi fi în rugăciunile mele, în sufletul meu şi că prin voi şi ceea ce aţi făcut pentru mine am reuşit şi reuşesc să merg mai departe şi mai am o speranţă la viaţă şi la familia mult dorită. Vreau să îi mulţumesc familiei mele care mă susţine, soţiei mele, Adriana, care mi-a dovedit că jurămintele făcute în faţa bunului Dumnezeu ne-au legat pe vecie, şi, aşa cum i-am promis, o să lupt până la ultima mea suflare. Vă mulţumesc tuturor din tot sufletul pentru implicare şi pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi pentru mine”, scria Norbert, în ultimul său mesaj pe pagina de Facebook dedicată strâgerii de fonduri, postat în dată de 15 septembrie.

S-a strâns peste un milion de lei, dar pentru Berty a fost prea târziu. Săptămâna trecută, tânărul a pierdut lupta cu boala.

„A ajuns prea târziu, boala se întinsese deja peste tot... Totuşi efortul tuturor nu a fost în zadar, i-am oferit o speranţă, iar acum familia poate dona banii strânşi cu ajutorul atâtor oameni frumoşi pentru o alta cauza, unde poate nu va fi prea târziu. E cumplit, dar câteodata viaţa cuiva se cuantifică în bani. (...) Din toată durerea asta poate ieşi ceva bun până la urmă”, a scris pe Facebook, la aflarea veştii, procurorul Antonia Diaconu, unul dintre argeşenii care au făcut lobby pentru ajutorarea lui Norbert.

"Umilit şi împovărat de aceia care i cereau justificări referitoare la fondurile strânse"

De altfel, pe reţelele de socialiazare au curs zeci de mesaje de durere şi compasiune dar şi multe întrebări legate de utilizarea banilor din donaţii,

"Cu bani nu poţi cumpără sănătatea. Berty a plecat în lumea celor drepţi, cu sufletul umilit şi împovărat de aceia care i cereau justificări referitoare la fondurile strânse. Oameni buni sau mai puţîn buni, oare credeţi că unui muribund îi folosesc injuriile şi apostrofările, la ceva?", a scris pe pagina sa de Facebook Flori Grigoraş, unul dintre oamenii cu suflet mare care s-au implicat în sprijinirea lui Robert.

Mesajul unui medic pe pagina dedicată lui Berty: "Lăsaţi-vă de fumat!"

Luni, 30 septembrie, Berty a fost condus pe ultimul drum, însă drama lui continuă să impresioneze.

„O tragedie care nu trebuia să se întâmple. Cancerul în zona gurii trebuie îndepărtat chirurgical complet încă de la primul diagnostic. Radioterapia şi chimioterapia vin după. Nu lăsaţi tragedia asta să treaca fără ecou în viaţa societăţii, mergeţi voi la controale la 6 luni, lăsaţi-vă de fumat, vorbiţi despre asta cu familia, cu prietenii voştri!”, a scris medicul Ionuţ Leahu pe pagina "Aripi pentru Berty", special creată de prieteni în memoria tânărului.