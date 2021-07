Scandalul iscat între liberalii din Piteşti a ajuns la Comisia de Onoare şi Arbitraj PNL. Alegerile sunt contestate

Scandalul de proporţii izbucnit în urmă cu opt zile, când liberalii piteşteni au fost chemaţi să aleagă echipa care va forma Biroul Politic Local, scandal încheiat cu demiterea din funcţia de inspector general al ISJ Argeş a liberalei Liliana Murguleţ (demitere explicată vineri de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a precizat că pe borderourile de vot de la alegerile interne PNL din judeţul Argeş există elevi înscrişi care au votat, având vârsta mai mică de 18 ani), a ajuns la Comisia de Onoare şi Arbitraj a PNL.

Aşa cum a anunţat încă din seara alegerilor, Mihai Coteţ - care a mai avut probleme cu conducerea organizaţiei locale a PNL, pe fondul neonorării de către aceasta a promisiunii făcute în campania electorală în care Mihai Coteţ a fost prezentat drept viitorul viceprimar al Piteştiului, fotoliu ocupat, după mari tensiuni interne, de Gelu Tofan - a depus, săptămâna trecută, o contestaţie la Comisia de Onoare şi Arbitraj a PNL, care urmează să analizeze situaţia şi să ia o ecizie statutară.

“Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la Piteşti. Circulă tot felul de informaţii şi filmuleţe. Normal că nu ne-a făcut bine şi nu mă bucur de imaginea asta pe care aceste evenimente au creat-o la nivelul partidului. Ce s-a întâmplat acolo ar trebui să ridice un semn de întrebare cu privire la principiile liberale cu care vrem să defilăm mai departe. Speranţe sunt în Curtea de Onoare şi Arbitraj, că îşi va face datoria statutară şi va lua o decizie care le va da speranţă liberalilor că avem, într-adevăr, un partid democratic şi liberal”, a declarat, pentru "Adevărul", Mihai Coteţ.

Prim-vicepreşedintele PNL Argeş neagă aspectele invocate în contestaţie.

“Nu au intrat membrii PNL Piteşti care nu mai sunt membri PNL, adică nu mai sunt în baza de date, nici în platforma naţională şi nici în baza de date a organizaţiei şi validaţi la judeţ. În schimb, au intrat mulţi membri - pe care dânşii i-au adus - care nu mai sunt membrii PNL sau care au fost transferaţi în altă parte. Văd că despre asta nu scrie în contestaţie. A fost un coleg care a plecat la vreo patru partide, care pur şi simplu m-a sfidat pe mine şi colegii organizatori”, a declarat, pentru "Adevărul",prim-vicepreşedintele PNL Argeş, Marius Postelnicescu.

"Sunt convins că au fost erori şi de o parte, şi de alta"

Marius Postelnicescu consideră că demisia Lilianei Murguleţ a fost o greşeală.

„Domnul ministru a fost dezinformat. Doamna Murguleţ nu a adus niciun membru, eu, personal, nu am cerut să fie niciun elev adus, niciodată. Băiatul acela - care mai avea vreo două luni până să împlinească vârsta de 18 ani - nu ştiu cum a ajuns acolo (...). Eu am încercat să fiu echidistant şi imparţial şi n-am făcut niciun rabat nici pentru o echipă, nici pentru alta. Sunt convins că au fost erori şi de o parte, şi de alta. Eu am încercat să corectez,atât cât am putut eu, fizic, dar să coordonez eu, totul, la 750 de persoane, vă daţi seama că nu am putut”, a mai declarat, pentru "Adevărul", prim-vicepreşedintele PNL Argeş.