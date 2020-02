Românul care a făcut parte din orchestra lui Richard Clayderman. „Este un tip cu o empatie de nota 10 faţă de oamenii din orchestra sa“

Profesor de percuţie şi tobe şi component al fanfarei Argeşul a Centrului Cultural Judeţean Argeş, Cristi Matiaşi a fost în turneu timp de mai multe săptămâni, în Egipt şi România, cu marele pianist Richard Clayderman.

Cristi Matiaşi ne-a dezvăluit şi cum a ajuns să concerteze alături de Richard Clayderman şi să lege o strânsă prietenie cu celebrul pianist: „Acum aproape un an, în februarie, mi-a atras atenţia un anunţ pe internet în care se specifica faptul că urmează să se organizeze un casting la Bucureşti pentru postul de percuţionist într-o orchestră alături de care Richard Clayderman urma să susţină un turneu în Egipt şi România. Am considerat că este o ocazie unică în viaţă şi m-am decis să mă înscriu la preselecţie. Eram conştient că va fi o preselecţie dură, însă am crezut în şansa mea”, spune Cristi Matiaşi.

Înainte de a merge în Capitală pentru a lua parte la preselecţie, Cristi Matiaşi s-a pregătit foarte mult, învăţând piesele faimoase ale lui Clayderman şi repetându-le zeci de ore.

Cristi Matiaşi, alături de marele pianist

La Bucureşti, aşa cum era de aşteptat, concurenţa a fost una extrem de mare, cu sute de percuţionişti veniţi din toată România. Selecţia a fost făcută de către regizorul muzical al lui Richard Clayderman. La finalul preselecţiilor, după multe ore de audiţii, acesta a fost plăcut impresionat de talentul lui Cristi Matiaşi şi i-a spus: ”Eşti foarte OK. Mi-a plăcut mult cum te-ai descurcat. Poţi să mergi în turneu cu Richard Clayderman”.

„Mi s-a pus la dispoziţie absolut totul”

La doar câteva săptămâni după ce a câştigat preselecţia, a început spectaculoasa experienţă a lui Cristi Matiaşi: un turneu de trei săptămâni în orchestra celebrului pianist. Primul concert a fost la Teatrul Naţional din Cairo. ”Mi s-a pus la dispoziţie absolut totul. Am venit doar cu beţele. Înainte de concertul de la Cairo, susţinut în faţa a mii de oameni am repetat mai multe ore”, ne-a declarat Cristi Matiaşi.

Muzicianul din Piteşti ne-a dezvăluit şi cum este Richard Clayderman în culise. ”Richard Clayderman este un tip extrem de popular, cu o empatie de nota 10 faţă de oamenii din orchestra sa. Am comunicat foarte bine de la început. A fost foarte încântat de entuziasmul cu care lucrez. M-a impresionat foarte mult la Richard Clayderman cum a remixat piese din muzica clasică şi le-a adaptat, în special colaje cu piese din muzica rusească. Este un pianist fabulos. Mi-a zis după primul concert de la Cairo că sunt un tip cu talent”, mai spune Cristi Matiaşi.

Cristi Matiaşi are o carieră de peste 50 de ani

Artistul român ne-a mai precizat şi că marelui pianist îi place ca după concerte să stea în cabină şi să vizioneze filme.

În afară de Cairo, Cristi Matiaşi a mai susţinut concerte cu Richard Clayderman la Iaşi, Oradea, Timişoara şi la Bucureşti în faţa a mii de spectatori entuziaşti.

”A fost o experienţă cu adevărat magică, pur şi simplu de neuitat alături de unul dintre marii artişti ai lumii”, spune Cristi Matiaşi.

Denumit de Cartea Recordurilor drept “cel mai de succes pianist al tuturor timpurilor” graţie carierei sale impresionante care cuprinde peste 1.300 de piese înregistrate şi 150 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Richard Clayderman (65 de ani) a susţinut peste 2.000 de concerte pe tot globul, cântând în faţa a peste 6 milioane de oameni. A primit peste 340 de discuri de aur şi platină în cariera sa. Cel mai mare succes al său este Ballade pour Adeline, cu nu mai puţin de 22 de milioane de copii vândute în 38 de ţări.

Coleg şi prieten cu unul dintre fondatorii trupei Holograf

Cristi Matiaşi are o experienţă muzicală de peste cinci decenii. A început să facă muzică în 1968, pe când avea doar 14 ani, împreună cu trupa Magic. Fără să aibă studii de specialitate, dar cu un talent nativ foarte rapid remarcat, Cristi Matiaşi a ajuns să susţină concerte peste tot în România. ”În acea perioadă aveai şansa să cânţi ceea ce îţi place şi să pui suflet şi pasiune. În opinia mea, cea mai adevărată muzică a fost creată atunci”, spune Cristi Matiaşi.

La începutul anilor 1980, Cristi Matiaşi l-a cunoscut la Piteşti pe Cornel Stănescu, unul dintre fondatorii trupei Holograf, care timp de doi ani, între 1981 şi 1983, a activat la Piteşti.

Originar din Piteşti, medicul şi muzicianul Cornel Stănescu a fost unul dintre fondatorii Holograf. „Povestea Holografilor începe din anii studenţiei lor în Bucureşti, când Cornel Stănescu era student, la Medicină”, precizează Cristi Matiaşi, prieten devotat şi fost coleg de trupă al celui care s-a numărat printre fondatorii trupei Holograf. „Trupa a ajuns la Piteşti în toamna anului 1981, an în care membrii de atunci ai Holograf absolviseră facultatea, urmând repartiţiile. Doi erau din Piteşti, respectiv Cornel Stănescu şi George Petrineanu. Edi Petroşel, bateristul trupei Holograf, a luat repartiţie la uzina Dacia de la Mioveni”, mai spune Cristi Matiaşi.

Cornel Stănescu şi Cristi Matiaşi au fost şi colegi în trupa Laser, înfiinţată de Cornel Stănescu după ce acesta a plecat de la Holograf în urma unor divergenţe cu membrii trupei. Ulterior, Cornel Stănescu, afectat de o boală gravă, a plecat în Suedia să se trateze şi a rămas acolo, stingându-se din viaţă în 1993.

În mai 2000, cu ajutorul lui Gheorghe Dobre, pe atunci director al Casei Studentului Piteşti, Cristi Matiaşi a avut ideea de a organiza un concert special, intitulat Retro Rock, în memoria muzicianului Cornel Stănescu. Un concert ce a reunit, în faţa a peste 300 de fani, zeci de artişti ce concertau în anii 1970. Iar Retro Rock a devenit, pas cu pas, o tradiţie constantă, în ultimele două decenii concertând la Casa Studentului Piteşti formaţii de top precum Semnal M sau Quo Vadis.