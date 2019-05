Planta care te ajută să scapi de tusea tabagică.  Cum prepari sucul şi decoctul de potbal

Studiile arată că fumatul face că inima să bată mai repede cu 10-25 de bătăi pe minut pentru a asigura circulaţia, iar sângele fumătorilor conţine mai puţin oxigen când ajunge la inimă, unul dintre organele afecate de acest obicei.

„Mai mult, nicotina declanşează secretarea anumitor hormoni, care determina contractarea vaselor de sânge, afectând circulaţia periferică şi ducând la creşterea tensiunii arteriale cu 10-15 %.Unul dintre efecte este creşterea tensiunii arteriale creştea riscul de apariţie a comoţiei cerebrale sau a infarctului miocardic”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Fumatul duce, de asemenea, la distrugerea elastinei din piele, dublează riscul degenerării oculare, îngălbeneşte dinţii şi favorizează apariţia cariilor, creşte mult secreţia de sucuri gastrice, nenerând probleme gastrointestinale, dar cel mai evident sunt afectaţi plămânii.

„Fumatul încetineşte dezvoltarea plămânilor la adolescenţi şi duce la deprecierea capacităţii respiratorii. Gudronul din fumul de ţigară se depune în ţesuturile plămânilor şi duce la moartea lor; în timp, se poate ajunge la cancer sau emfizem pulmonar, o boală care implică distrugerea pereţilor alveolelor pulmonare”, mai spune specialistul.

Două preparate cu efecte benefice

Una dintre cele mai frecventre şi supărătoare afecţiuni este tusea tabagică, pentru care specialistul în fitoterapie recomandă două soluţii naturiste cu potbal, planta cu proprietăţi emoliente, expectorante, antispastice, tonice, diuretice şi antiinflamatorii.

„Potbalul are capacitatea de a combate tusea tabagică. Se administrează sub formă de suc, care se obţine prin presarea frunzelor. Se consumă zilnic câte 2-3 linguriţe, într-o ceaşcă de supă sau de lapte fierbinte. Tot pentru ameliorarea tusei tabagice este recomandat şi decoctul, obţinut din frunze de podbal - 3-4 linguri de plantă uscată, la un litru de apă, fierte 10 minute. La final, amestecul se strecoară şi se floseste extern pentru inhalaţii (se inhalează aburul sub prosop de 2-3 ori pe zi pentru decongestionarea cailor respiratorii)”, mai spune Elena Badea.

Preparatele sunt indicate şi celor care încearcă să se lase de fumat şi care se confruntă în continuare cu acest gen de tuse.

Atenţie la dozaj

Specialistul avertizează că dozele mari sunt toxice datorită alcaloizilor pirolizidinici şi recomandă consultatrea unui medic înainte de administrarea acestor preparate.

