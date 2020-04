Medicul acuzat că refuzat testarea şi a îmbolnăvit 26 de oameni: „M-am interesat cum pot să-mi fac PCR. Nimeni, chiar nimeni nu mi-a dat răspuns“

Anchetele epidemiologice desfăşurate până acum arată că 26 de îmbolnăviri înregistrate după pozitivarea testului medicului Felix Sîrboiu, şeful Compartimentului Chirurgie Vasculară de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, în jurul căruia se învârte întregul scandal, au legătură cu doctorul, care, anterior confirmării bolii î, a venit la muncă, deşi avea simptome specifice unei infecţii respiratorii acute. Este vorba de 12 pacienţi (dintre care unul a decedat sâmbătă) şi 12 cadre medicale plus familia unei asistente: soţul şi copiii femeii.

"Am sunat la DSP"

Medicul Felix Sârboiu spune că şi-a făcut un test rapid care a ieşit negariv şi că nu refuzat niciodată o testare Real Time PCR (pentru identificarea SARS-CoV-2), pentru că nimeni nu i-a propus această procedură. Mai mult, doctorul spune că Direcţia de Sănătate Publică şi Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti nu i-au fi oferit, atunci când din proprie iniţiativă a solicitat, informaţii cu privire la o posibilă testare moleculară.

„ Ştiam că testul rapid poate fi negativ chiar şi în condiţiile prezenţei virusului şi tocmai de aceea m-am interesat cum pot să îmi fac PCR. Am fost prudent din momentul în care mi-am făcut testul rapid . Până la aflarea rezultatelor, mi-am făcut treaba cât am putut de repede şi la 12:30, când am aflat rezultatul (negativ) am plecat acasă. Între timp, cum am spus, m-am interesat de PCR. Nimeni, chiar nimeni dintre cei întrebaţi nu mi-a dat răspuns. Că se testează în UPU, că pe secţii, pacienţii suspecţi... M-au pus să întreb la DSP. Am sunat. toate telefoanele mobile erau ocupate sau spuneau că Spitalul are teste, să mă interesez la ei. Toţi aveau treabă, toţi supraaglomeraţi” a declarat pentru "Adevărul" dr. Felix Sârboiu.

Medicul mărturiseşte că înte el şi colegii săi a existat o înţelegere cu privire la prezenţa în spital, tocmai în ideea limirării contactelor.

"Am discutat că fiecare să stea cel puţin o zi pe săptămână acasă pentru limitarea contactelor, eu nu am putut să respect până atunci, dar joi nu am mers la spital", a mai spus dr. Felix Sârboiu.

"Nimeni nu ştia să se fi făcut teste PCR"

În data de 13 aprilie, dr. Felix Sârboiu s-a reîntors la muncă pentru a-şi externa o parte dintre pacienţi.

"În tot acest timp, nu am fost anunţat de nimeni că se fac teste Real Time PCR. Luni, 13 aprilie, m-am prezentat la serviciu, dar din Compartimentul Chirurgie Vasculară nimeni nu ştia să se fi făcu făcut teste PCR în spital!”, a mai declarat dr. Sârboiu.

În momentul de faţă, în Argeş se fac mai multe anchete epidemiologile legate nu doar de medicul Felix Sârboiu, ci şi de de ceilalţi bolnavi COVID-19 a căror infectare e pusă pe seama contactului direct cu doctorul confirat pozitiv pe 15 aprile (dată la care Felix Sârboiu şi fost internat la Spitalul Mioveni).



Concret, se identifică inclusiv contacţii direcţi şi indirecţi ai acestora din urmă. Într-o primă esrimare ar putea fi vorba de 300 de persoane.



Dintre cele identificate deja, doar o parte au fost testate până acum, iar rezultatele încă se mai lasă aşteptate pentru unii contacţi.