Mamă „linşată verbal“ de ceilalţi părinţi fiindcă a contestat sistemul de plăţi ilegale de la grădiniţă: „Eşti stigmatizat pe loc întocmai ca pe vremea răposatului“

Mihaela Petrescu, o tânără mamă din Piteşti, a depus plângeri la Inspectoratul Şcolar Argeş şi la Finanţele locale, reclamând că la Grădiniţa de stat cu program prelungit „Căsuţa Poveştilor“, acolo unde este înscrisă fiica ei, cadrele didactice colectează bani ilegal.



Femeia spune că, la începutul lunii iunie, casiera asociaţiei de părinţi de la Grupa „Steluţelor“, acolo unde este înscrisă fetiţa sa în vârstă de 5 ani jumătate, i-a cerut 100 de lei pentru organizarea unei petreceri de sfârşit de an şcolar. Petrescu a refuzat să plătească şi i-a atras atenţia că practică este ilegală, în ciuda faptului că aproape toţi ceilalţi părinţi au achitat banii integral sau parţial. S-au strâns, în total, 2.200 de lei. Piteşteanca susţine că, pentru petrecerea care a avut loc la Muzeul Goleşti din localitate, părinţii au achitat o chirie de doar 150 de lei, plus cheltuielile petrecerii pentru suc şi tort.



Mihaela Petrescu le-a reproşat celor din asociaţie că toată afacerea n-a avut cum costa 2.200 de lei şi i-a ameninţat că va sesiza autorităţile. Din acest motiv, asociaţia de părinţi şi conducerea grădiniţei au convocat-o pe femeie la o şedinţă. Tânăra mămică susţine că a fost supusă unui linşaj verbal, în care i s-a reproşat că denigrează unitatea.



„Eşti stigmatizat pe loc“



„În această ţară, dacă îţi ceri drepturile printr-o reclamaţie, ţi se duce buhul. Arătăm cu degetul părinţii care ridică capul din turmă. Eşti stigmatizat pe loc şi pus la punct, întocmai ca pe vremea răposatului. Apoi, a face reclamaţii când ai o nemulţumire se termină cu o replică de genul «Dacă nu vă place, dragă doamna, puteţi să va mutaţi copilul». Deci pentru a rezolva o problemă trebuie mutat copilul, nu să se schimbe sistemul, acest lucru mi s-a spus de către directoare în repetate rânduri“, a declarat Mihaela Petrescu, pentru „Adevărul“.



Piteşteanca mai spune că, în cadrul şedinţei, nu s-au putut putut justifica decât cheltuieli 1.100 de lei, din cei 2.200 de lei strânşi. Urmare a presiunilor mamei revoltate, casierul grupei, o altă mămică din asociaţia de părinţi, a returnat cotizanţilor banii plătiţi în plus. Mihaela Petrescu crede că destinaţia banilor rămaşi ar fi fost cumpărarea de cadouri pentru educatoare şi conducerea grădiniţei. Femeia mai reclamă că, în incinta grădiniţei de stat, a fost instalată o cutie, în care părinţii lasă plicuri cu bani pentru plata diverselor activităţi extracuriculare.



Nimeni n-a susţinut-o



„Cel mai amar gust mi l-au lăsat ceilalţi părinţi, oameni de vârstă cu mine, care poate au fost de atâtea ori nemulţumiţi de corupţia din ţară noastră, care au fost afectaţi probabil măcar o dată în viaţă lor de această şpagă cadou, dar care m-au arătat cu degetul când eu am zis «Nu, de ce să dau şpagă la grădiniţă?!». Mi-am dat seama că în această ţară niciodată n-o să funcţioneze nimic corect. România îşi duce moştenirea cu şpăgari şi lăsat capul în jos mai departe“, mai spune .



Cristina Ghineţ, casierul asociaţiei de părinţi, îşi expune versiunea proprie despre incident: „Părinţii au propus câte 100 lei, să fim siguri că ajung banii, urmând să dau restul dacă rămânea ceva. Suma a fost stabilită pe WhatsApp. Menţionez că doamna Petrescu n-a participat la şedinţele cu părinţii şi nici din grupul de WhatsApp nu face parte. Din grupa noastră, copiii pleacă la şcoală în toamnă. Mai puţin feţiţă acestei mămici, care schimbă grupa în fiecare an, cu scandalul de rigoare. Au fost prezenţi 27 de copii la serbare. S-au strâns 2.200, dar nu am cheltuit decât 1.100. La sedinţa din 14 iunie am dat restul părinţilor care au contribuit cu mai mult. Le-am prezentat toate chitanţele“.

Cristina Ghineţ, casierul grupei FOTO Facebook/ Cristina Ghineţ

Anchetă a inspectoratului



În urma sesizărilor primite, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş a demarat o anchetă la Grădiniţa „Căsuţa Poveştilor“. „Eu le-am pus la dispoziţie regulamentul de organizare şi funcţionare şi toate documentele care ţin de instituţie. Ceea ce ţine de asociaţia părinţilor, nu ştiu eu ce le-a cerut Inspectoratul. Eu, ca reprezentant al instituţiei, nu am ştiut de această organizare a părinţilor. A fost numai organizarea dumnealor, cum au vrut să-şi ia «La revedere!» într-un mod plăcut, iar noi n-avem nicio implicare“, a replicat Daniela Petre, directorul grădiniţei „Căsuţa Poveşţilor“.



Cât despre cutia din interiorul grădiniţei, în care părinţii pun plicurile cu bani, directorul grădiniţei spune că este doar problema asociaţiei de părinţi. „Este vorba de modul de organizare al asociaţiei pentru a strânge bănuţii pentru activităţile extracuriculare. Fiecare casier s-a organizat cum a putut de cuviinţă, ca să-i fie uşor şi si dumnealui şi să le fie uşor şi celorlalţi părinţi. Pentru fiecare acest lucru s-au eliberat bonuri fiscale de către asociaţie. Doamna Petrescu nu a luat legătura niciodată cu casiera. Este legătura dumneaei cu comitetul de părinţi şi cu casiera. Dânsa a fost plecată din ţară, iar ca frecvenţă la grădiniţă, copilul a venit în jur de 10 zile pe lună, nu mai mult. Doamna n-a participat la nicio şedinţă“, mai spune directorul grădiniţei.

Cutia în care se strâng plicurile cu bani

„Să se schimbe sistemul ăsta de plătit fără chitanţe”

Mama care a reclamat practicile ilegale de la grădiniţă ia în calcul mutarea feţiţei sale la o altă grădiniţă. „Ştiu 100% că nu se va schimba nimic şi asta mă afectează cel mai tare. Nu mai contează că mi-am luat super săpuneală de la aceşti părinţi, nu mai contează că mi-am văzut prietenul împreună cu soţia uitându-se la mine cu aceeaşi ochi de dezgust ca ai celorlaţi, nu mai contează că nu voi mai avea încredere să îmi duc copilul la această grădiniţă. Ce ar conta pentru ceilalţi copii ce vin ar fi să se schimbe sistemul ăsta de plătit fără chitanţe şi de dat cadouri sub acoperire, dar asta îmi lasă cel mai amar gust că a fost totul în van”, mai spune Mihaela Petrescu.

Ce spune asociaţia de părinţi

„Referitor la suma de 100 lei pentru serbarea de sfârşit de an, a fost stabilită de părinţii clasei respective, nu a fost o sumă impusă, nu a implicat serbarea de sfârşit de an, ci petrecerea de după serbare. Am participat la şedinţa cu părinţii de după serbare, în care doamna Ghineţ a efectuat darea de seama pentru cheltuielile aferente acestei petreceri, restituind sumele necheltuite (...). Referitor la cutia poştală, aceasta este modalitatea aprobată unanim de părinţi (inclusiv doamna Petrescu) prin care se strâng lunar banii pentru opţionale şi ajutor step-by-step. Încasările se fac pe bază de tabel, semnat de către fiecare părinte, iar banii strânşi se predau Asociaţiei care eliberează bon fiscal pentru suma totală, încasată pentru fiecare activitate. Situaţia este asemănătoare pentru ajutorul de educatoare, care este persoană angajată cu contract de muncă şi ajută în desfăşurarea activităţilor didactice de la grupele step-by-step”, a declarat, pentru „Adevărul“, Simona Busuioc, preşedintele asociaţiei „Support of Educations Piteşti”.