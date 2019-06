Glasgow şi Edinburgh, oraşele cu muzee gratuite. Cât costă un sejur în Scoţia

La scurt timp după ce aterizezi pe aeroportul din Glasgow, gândul te duce parţial la controalele de pe aeroporturile din America. Şi asta pentru că înainte de a ajunge la zona unde se verifică paşapoartele sau cărţile de identitate, treci printr-un filtru unde eşti supus unui miniinterviu ce durează câteva minute. Eşti întrebat de unde vii, cât stai, în ce scop şi unde vei locui pe durata sejurului. Este posibil să îţi faci o primă impresie eronată despre scoţieni din cauza acestor controale stricte. Realitatea este însă total opusă: scoţienii sunt nişte oameni foarte de treabă şi amabili.

Autobuze cu încărcătoare USB pe scaune

La primul contact cu gradele Celsius după ieşirea din aeroport, Glasgow este un oraş rece: termometrele arată doar 10 grade. Din fericire, oamenii sunt calzi. Şi constaţi asta chiar înainte de a te urca în autobuzul 500, cea mai confortabilă şi convenabilă variantă de a ajunge de la aeroport în centru. Dispecerul-taxator, o doamnă blondă în jur de 60 de ani, ne face o ofertă specială de grup (eram opt persoane): 60 de lire dus-întors. Mult mai ieftin faţă de varianta unor bilete individuale, care ar fi costat 13,5 lire de persoană dus-întors. Iar autobuzul, unul etajat, e confortabil şi are dotări high-tech, inclusiv încărcătoare USB pentru telefoane pe spătarul fiecărui scaun.

Drumul până în centru durează doar 20 de minute. Peste tot în Glasgow vezi sloganul inspirat al oraşului, scris pe panouri magenta: People Make Glasgow.

Alexander Thomson, hotelul unde am ales să stăm, este ideal amplasat, la nici 10 minute de staţia de autobuz, la 300 de metri de Gara Centrală şi cam la aceeaşi distanţă de principala arteră comercială a oraşului - Buchanan Street. Comparativ cu majoritatea hotelurilor din Marea Britanie, Alexander Thomson este o surpriză plăcută la raportul calitate-preţ: camere mari şi confortabile şi un mic dejun variat şi bogat. Legat de plăţi în Scoţia, dacă sunteţi prima oară aici, veţi avea surpriza să daţi lire sterline şi să primiţi restul în lire scoţiene. Nu vă faceţi însă griji, cele două au aceeaşi paritate. Este recomandat să nu rămâneţi cu lire scoţiene înainte de plecare, pentru că în România nu aveţi unde să le schimbaţi. La Glasgow, până şi ploaia are farmec. La scurt timp după ce am pornit în explorarea oraşului, o ploaie foarte timidă a început să cadă. Însă a durat doar 15 minute. De altfel, reprizele dese de ploi foarte uşoare sunt o constantă primăvara la Glasgow şi, de altfel, în toată Scoţia.

Nu rataţi o vizită la cimitir!

Un avantaj pentru Glasgow, oraş cu 600.000 de locuitori, este faptul că poate fi străbătut fără probleme la pas. Un oraş cu foarte multe clădiri elegante, Glasgow are ca un mare atu faptul că intrarea la muzee este gratuită, ca şi la Edinburgh. Şi chiar ai ce vedea.

Deschisă în 1996 şi găzduită de o clădire în stil neoclasic ridicată în 1778, Galeria de Artă Modernă atrage anual milioane de vizitatori. Printre lucrările expuse aici se află o creaţie a lui Andy Warhol. Pentru pasionaţii de artă modernă este un loc interesant, pentru cei care au o propensiune către arta clasică, galeria nu este una care să te dea pe spate.

Aflată la doar câteva sute de metri de Galeria de Artă Modernă, Primăria din Glasgow - una dintre cele mai frumoase clădiri din Scoţia (ridicată între 1883 şi 1888) - este un obiectiv obligatoriu de vizitat. În timpul săptămânii se organizează tururi ghidate gratuite la 10.30 şi 14.30. Cea mai frumoasă încăpere este Sala de Banchete, decorată cu picturi murale superbe, sală unde au fost premiate de-a lungul anilor mari personalităţi, precum Nelson Mandela sau Alex Ferguson. O altă cameră impresionantă este cea unde îşi desfăşoară şedinţele primarul şi cei 85 de consilieri locali. Ca detaliu de culoare, fiecare consilier local are un timp limitat pentru a ţine discursuri, în caz contrar aprinzându-se un beculeţ roşu.

Catedrala din Glasgow

De la Primărie şi până la Catedrala din Glasgow faci pe jos mai puţin de un sfert de oră. Iar pe drum poţi admira şi campusul Universităţii Strathclyde, a doua cea mai veche universitate din oraş, fondată în 1796, cu peste 23.000 de studenţi. Un campus aflat într-o spectaculoasă expansiune. Datând din secolul al XII-lea, Catedrala din Glasgow este cea mai importantă clădire istorică a oraşului. Cea mai mare cameră din catedrală este cripta ce găzduieşte mormântul Sfântului Mungo, fondatorul episcopiei, care a fost îngropat aici în anul 603.

În spatele catedralei, o atracţie neobişnuită vizitată de zeci de mii de turişti este cimitirul din Glasgow, cu peste 50.000 de morminte, multe dintre ele adevărate opere de artă de dimensiuni considerabile.

Muzeu lângă sala unde studenţii dau examen

Una dintre cele mai impresionante clădiri din oraş, ce arată ca o catedrală, este Universitatea din Glasgow, fondată în 1451 şi care are peste 29.000 de studenţi. În incinta Universităţii din Glasgow puteţi vizita The Hunterian, cel mai vechi muzeu public din Scoţia, care funcţionează din 1807. Ca detaliu de culoare, la acelaşi etaj cu muzeul se află o sală unde studenţii dădeau examen. Muzeul are o colecţie cu mii de obiecte, de la artefacte şi fosile până la instrumente medicale de acum două secole.

Ashton Lane, cea mai interesantă stradă din Glasgow

Iar dacă ajungeţi la universitate, este o experienţă specială să mai parcurgeţi vreo 400 de metri şi să vedeţi Ashton Lane, una dintre cele mai mici străzi din Glasgow, unde se află numai pub-uri găzduite de clădiri vechi, desprinse parcă din alte vremuri.

Picturi religioase realizate de un prizonier de război

Picturile au fost realizate într-un lagăr de război din Somalia

Aflat aproape de universitate, Muzeul Kelvingrove este cel mai vizitat obiectiv din Scoţia. Şi muzeul găzduieşte, printre altele, zeci de capodopere, inclusiv mai multe tablouri de Monet, Pissarro şi Rembrandt. Cei mai mulţi vizitatori se înghesuie să vadă unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale lui Salvador Dalí, „Christ of St. John of the Cross“, pictat în 1951 şi cumpărat de oraşul Glasgow după doar un an. Tabloul este o descriere neconvenţională a crucificării, văzută de deasupra, cu Iisus pictat fără unghii, sânge şi coroana de spini.

Tot la Muzeul Kelvingrove se află o încăpere cu trei picturi religioase cu Fecioara Maria ţinând pruncul Iisus, iar pe fundal se vede un lagăr de război. Povestea celor trei picturi este una specială şi tulburătoare. Ele au fost realizate în lagărul Lafaruk din Somalia în Al Doilea Război Mondial de către Giuseppe Baldan, un prizonier de război, şi au fost cu greu salvate de la distrugere.

Muzeul Kelvingrove din Glasgow

Vizavi de muzeu, puteţi savura o foarte bună bere artizanală la Brewdog Bar, un local al unui renumit producător scoţian. Cea mai ieftină bere costă 4 lire, iar pe un burger veţi plăti cel puţin 9 lire. Un detaliu important: plata se face la bar. Aflat pe malul râului Clyde, muzeul Riverside este o adevărată revelaţie. Un muzeu al transporturilor foarte interesant, acesta găzduieşte peste 3.000 de exponate şi a fost declarat în 2013 Muzeul European al Anului. Şi aici intrarea este gratuită. Alături de maşini vechi, locomotive şi tramvaie, aici veţi putea vedea reprodusă în cele mai mici detalii o stradă din Glasgow-ul de pe vremuri, ca şi o staţie de metrou de acum un secol. De altfel, metroul din Glasgow este al treilea cel mai vechi din lume, după cele de la Londra şi Budapesta.

Muzeul Riverside din Glasgow, ales în 2013 Muzeul European al Anului

Lângă muzeu, pe râul Clyde, puteţi urca pe The Tall Ship / Glenlee, o navă cu istorie specială, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care a navigat timp de 23 de ani pe tot Globul. Puteţi vedea aici camera motoarelor, cabina căpitanului şi chiar bucătăria şi sala de mese. Revenind la metrou, cel din Glasgow este diferit faţă de alte oraşe europene. Vagoanele sunt mici şi înguste, iar banchetele sunt capitonate şi puse faţă în faţă.

Vaporul Glenlee, ce poate fi vizitat gratuit, se află lângă muzeul Riverside

La Glasgow trebuie neapărat vizitat şi cel mai vechi pub din oraş, The Scotia, ce funcţionează din 1792 şi unde se organizează anual concursuri pentru cântăreţi şi poeţi. Un pub iubit de localnici şi cu preţuri mai mici faţă de alte localuri din oraş, cea mai ieftină bere costând 3,5 lire. Pub-ul The Scotia se află la doar câteva sute de metri de principala zonă de shopping a oraşului, compusă din străzile Buchanan, Sauchiehall şi Argyle. Majoritatea magazinelor închid la ora 19.00. ;

Cât costă un sejur în Scoţia

Blue Air operează săptămânal mai multe zboruri spre Glasgow, iar cel mai ieftin bilet costă aproximativ 100 de euro dus-întors.

O cazare la un hotel de trei stele cu mic dejun în Glasgow sau Edinburgh costă cel puţin 60 de lire în cazul în care vă faceţi rezervarea cu cel puţin câteva săptămâni înainte pe internet.

Un drum cu autocarul dus-întors pe ruta Glasgow-Edinburgh costă începând de la 7,5 lire de persoană dacă vă cumpăraţi biletul cu câteva zile înainte. Compania Megabus are cele mai multe autocare ce fac această rută. O excursie cu trenul pe ruta Glasgow-Edinburgh costă de trei ori mai mult decât cea cu autocarul

Cu foarte puţine excepţii, muzeele din cele două oraşe au intrare gratuită.

Un prânz servit în oraş costă cel puţin 15 lire de persoană, cu tot cu băutură.

Cel mai mare monument din lume închinat unui scriitor

O excursie în Scoţia nu poate fi completă fără o vizită de cel puţin o jumătate de zi în capitala Edinburgh, un oraş încântător şi cu multe obiective demne de văzut. Cea mai convenabilă variantă de a merge de la Glasgow la Edinburgh este cu autocarul, care face aproximativ o oră şi 20 de minute. Sunt zeci de curse care pleacă zilnic din Buchanan Bus Station din Glasgow, staţie aflată la 10 minute de mers pe jos de centru.

După ce ajungi în Edinburgh şi mai mergi 10 minute spre centru, ajungi la Monumentul Scott. În fapt, unul dintre cele mai cunoscute obiective din Edinburgh şi cel mai mare monument din lume dedicat unui scriitor, în speţă Sir Walter Scott. Monumentul a fost ridicat în 1846 şi are 60 de metri înălţime şi 287 de trepte.

Aproape de Monumentul Scott se află Galeria Naţională a Scoţiei, un loc ce trebuie vizitat de iubitorii de artă şi găzduieşte numeroase tablouri de Titian, Leonardo Da Vinci, Raphael, Vermeer, Monet, Degas, Constable, Turner şi Cezanne. O notă specială şi pentru secţiunea dedicată pictorilor scoţieni.

Castelul Edinburgh

Cea mai interesantă atracţie din capitala Scoţiei este castelul Edinburgh, care domină oraşul de pe creasta unui vulcan adormit, al doilea vulcan al oraşului. La castel se plăteşte intrarea, una destul de scumpă: 19,5 lire de persoană. În ciuda preţului, aici este mereu coadă la casele de bilete. Este o fortăreaţă veche, care a fost reşedinţă a regilor timp de câteva secole, fiind locuită, printre alţii, de regina Margareta (canonizată în 1250), regina Maria a Scoţiei şi de regii James VI şi Charles I.

Se pot vizita în incinta castelului Edinburgh Muzeul de Război, Capela Sfânta Margareta, Palatul Regal, Memorialul Scoţian de Război. Castelul este locul unde regina Maria l-a născut pe viitorul rege James VI.

La Tartan Weaving Mill din Edinburgh poţi face poze îmbrăcat în kilt

Însă cea mai specială experienţă din oraş este la doi paşi de castel, la Tartan Weaving Mill, unde am făcut poze în costume tradiţionale scoţiene în diferite ipostaze amuzante, bineînţeles, inclusiv în kilt. Iar Amelia Sarnago, o tânără angajată din Spania, ne-a fost timp de o oră şi fotograf, şi consilier vestimentar foarte amabil. O poză în costum scoţian costă 20 de lire de persoană. Dacă doriţi toate pozele pe un stick USB mai plătiţi 10 lire. Sau 75 de lire pentru 5 persoane şi primiţi 3 poze printate şi înrămate.

Edinburgh, un oraş încântător

Aproape de castelul Edinburgh, la pub-ul The Castle Arms, am încercat şi felul de mâncare tradiţional al Scoţiei - haggis - un fel de drob din măruntaie de oaie, însă mai condimentat decât drobul românesc, fiert în stomac de oaie, servit cu piure şi morcovi fierţi. O porţie costă 11 lire şi merită încercată.

Un alt obiectiv ce nu trebuie ratat la Edinburgh este Catedrala Saint Giles, considerată biserica-mamă a bisericii prezbiteriene. Saint Gilles este deschisă tot timpul anului - asta este o raritate pentru Scoţia, unde multe biserici prezbiteriene sunt mai mult închise, fiind o catedrală magnifică, cu o turlă în formă de coroană. Clădirea actuală datează din secolul XIV, dar are şi o parte din structură din secolul 12, toată construcţia fiind renovată însă masiv în secolul 19.

Una dintre cele mai populare atracţii din Scoţia este Muzeul Naţional din Edinburgh, deschis în 2011, şi atrage peste două milioane de turişti. Muzeul are peste 8.000 de exponate, de la artefacte medievale şi egiptene, până la maşini de Formula 1, creaţii ale unor designeri celebri, unul dintre costumele lui Elton John şi primul animal clonat din lume: celebra oaie Dolly, în variantă împăiată.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: