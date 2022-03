„Frăţia ceaunelor”. Zeci de bucătari au pregătit mâncare pentru mii de refugiaţi

Mai întâi, bucătarii inimoşi au gătit la Milişăuţi mâncare indiană pentru cel puţin 600 de refugiaţi indieni. Ulterior, împreună cu membri aiAsociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism - România şi Food Truck România, bucătarii s-au mutat în Suceava, la Mandachi Hotel & Spa, pentru a prelua, pentru două zile, din eforturile făcute până acum de echipele de bucătari şi service de acolo. Astfel, zeci de bucătari au asigurat mesele de prânz şi cină, pentru sutele de refugiaţi ucranieni, cazaţi sau aflaţi în tranzit, precum şi pentru zeci de voluntari aflaţi în cadrul complexului de evenimente al Hotelului Mandachi.

Pe 8 martie, bucătarii din „Frăţia Ceaunelor” au pregătit peste 600 de porţii în Gara de Nord din Bucureşti pentru refugiaţi.

Cine este coordonatorul „Frăţiei Ceaunelor”

Originar din Piteşti, chef Liviu Bosnea este coordonatorul „Frăţiei Ceaunelor”, organizaţie care face constant acte caritabile pentru persoanele defavorizate. Bosnea a povestit pentru „Adevărul” despre acţiunea impresionantă derulată zile în şir pentru refugiaţii din Ucraina. „Mă bucur că, alături de colegii mei, am putut servi mii de refugiaţi cu porţii de mâncare. A fost o iniţiativă născută din inimă şi din solidaritate. Cel mai emoţionant moment a fost atunci când, după ce am servit refugiaţii indieni, a venit un autocar cu 40 de femei din Ucraina însoţite de copii. Plângeau şi copiii, plângeau şi ele, iar în acel moment am început şi eu să plâng. A fost un moment tulburător”, povesteşte Liviu Bosnea.

Liviu Bosnea (cu geacă verde), inimosul coordonator al ”Frăţiei Ceaunelor” FOTO: Facebook/Fratia Ceaunelor

„Frăţia Ceaunelor” s-a înfiinţat în 1 decembrie 2016 la Alba Iulia, unde au fost gătite 17.000 de porţii de fasole într-un ceaun de două tone, cel mai mare din România. Asociaţia reuneşte aproximativ 80 de bucătari din toată ţara. Anul trecut, aceiaşi bucătari au dus 12 tineri instituţionalizaţi într-un sejur la mare, iar doi dintre tineri lucrează acum la două restaurante din ţară.

La Piteşti, asociaţia găteşte constant pentru zeci de persoane defavorizate, iar în perioada iernii, „Frăţia Ceaunelor” asigură zilnic câte o masă caldă pentru 20 de oameni ai străzii din Piteşti.

