EXCLUSIV Interviu cu poliţistul francez care a investigat cazul prostituatei românce de 18 ani ucisă cu bestialitate

Este pentru prima oară când Dominique Hennequin, care lucrează la Poliţia din Besancon şi are o experienţă de 30 de ani, acordă un interviu legat de această crimă oribilă ce a fost intens mediatizată în Franţa, Elveţia şi România şi face multe dezvăluiri în premieră. Dominique Hennequin ne-a dezvăluit inclusiv faptul că a fost de două ori în România în cadrul anchetei, pentru a vorbi cu rudele victimei şi cu proxenetul care o trimisese să se prostitueze.

Alexandre Verdure, francezul care a ucis cu bestialitate o prostituată de 18 ani din România acum patru ani, a fost condamnat pe 11 decembrie la 20 de ani de închisoare cu executare pentru uciderea „sălbatică” a tinerei Mihaelei Miloiu. Procesul a durat trei zile.

Mihaela Miloiu, originară din comuna argeşeană Godeni, a fost găsită moartă într-o pădure din comuna Le Frasnois, aflată aproape de graniţa cu Elveţia.

Tânăra ucisă fusese trimisă să se prostitueze în Elveţia de un clan de proxeneţi din Câmpulung Muscel. Proxeneţii fuseseră achitaţi în 2016 de către un judecător de la Tribunalul Argeş, deşi traficaseră minore şi puseseră copii să cerşească.

Mihaela Miloiu a fost ucisă în noaptea de 29 spre 30 noiembrie 2016 într-o pădure din Elveţia, la Sullens, aproape de oraşul Lausanne. Trupul ei gol a fost găsit de către doi pădurari pe 15 decembrie 2016. Corpul avea 26 de răni prin înjunghiere, însă niciuna nu era fatală. Autopsia a arătat că decesul a fost cauzat de fapt de mai multe lovituri dure la nivelul feţei. Victima avea oasele faciale şi dinţii rupţi şi era de nerecunoscut.

Care au fost detaliile ce v-au atras cel mai mult atenţia în acest caz tragic?

În decembrie 2016, după ce a fost găsită moartă într-o pădure, am fost desemnat să conduc ancheta. Când am descoperit-o pe Mihaela, nu era absolut niciun detaliu care să ajute la identificarea ei. Era complet dezbrăcată, nu avea acte de identitate, nici haine lângă ea. Era acoperită cu frunze ca să nu fie văzută şi avea doar o brăţară la încheietura mâinii stângi. Locul unde a fost găsită era unul foarte izolat, departe de potecile din pădure. Mihaela avea multe răni în burtă şi la gât, mai multe fracturi ale oaselor feţei şi mai mulţi dinţi scoşi.

M-a impresionat violenţa loviturilor, era desfigurată, nu putea fi identificată dacă te uitai la faţa sa. În jurul trupului Mihaelei nu era niciun indiciu, nici măcar o urmă de încălţări. Corpul ei a fost târât sau cărat până în acel loc izolat.

Pe ce distanţă a fost dus trupul ei?

Aproximativ 80 de metri.

Câte persoane au fost audiate în acest caz şi câte dintre ele erau din România?

Am audiat aproximativ 50 de persoane. În România am fost de două ori, prima oară am vorbit cu familia Mihaelei, cu părinţii şi fratele. A doua oară am mers în România ca să îl audiem pe Dafinel Boceanu, proxenetul care a trimis-o să se prostitueze.

Şi care a fost reacţia lui Dafinel Boceanu?



El ne-a povestit că Mihaela se prostitua din dragoste pentru el. Ne-a mai spus atunci că aflase că era moartă şi că nu vorbise cu părinţii ei. Dafinel Boceanu ne-a spus că el era în România când Mihaela a dispărut şi a fost ucisă şi că nu are vreo legătură cu moartea ei.

Cum au reacţionat rudele Mihaelei când aţi vorbit cu ele?

A fost dureros… A fost şi complicat, deoarece nu înţelegeau de ce a durat atât până când am identificat-o, nici de ce a durat atât până când i-am putut trimite corpul în România. A trebuit să fim siguri că era vorba de ea, analizând urmele de sânge, ADN-ul.

Care a fost primul detaliu ce v-a ajutat să identificaţi corpul Mihaelei Miloiu?

Colegii din Elveţia ne-au dat fotografia Mihaelei, după ce făcuseră un control printre prostituatele din Lausanne.

Pe 30 iunie 2017, o informaţie importantă ne-a fost furnizată de către un coleg de la Poliţia din Lausanne, care aflase de cadavrul necunoscut găsit în decembrie 2016. Am aflat că o tânără de naţionalitate română, pe numele Mihaela Miloiu, traficată de o reţea de proxeneţi din clanul Boceanu din România, dispăruse de la finalul lunii noiembrie 2016. Cu o lună înainte, în octombrie 2016, Mihaela Miloiu fusese controlată de poliţişti într-un cartier din Lausanne unde prostituţia este autorizată. Poliţiştii au fotografiat-o şi au făcut poze şi cărţii ei de identitate. Am analizat pozele, iar configuraţia şi culoarea părului era aceeaşi cu a victimei din Le Frasnois.

Mihaela Miloiu a fost ucisă şi acoperită cu frunze FOTO: L'Est Républicain

Colegii elveţieni, care deschiseseră o anchetă, au deschis o anchetă pentru dispariţie de persoană. Şi au descoperit că la postul de poliţie din Sullens-Elveţia fusese adusă pe 2 decembrie 2016 cartea de identitatea a Mihaelei Miloiu. Femeia care a găsit buletinul le-a spus că l-a descoperit lângă o pată de sânge, pe care a fotografiat-o, iar ulterior a indicat şi localizarea.

A fost dificil şi deoarece amprentele Mihaelei nu erau în vreo bază de date din România, Franţa sau Elveţia. Am verificat în bazele de date fişele a nu mai puţin de 1.600 de tinere ce fuseseră date dispărute începând cu ianuarie 2016. Am fost contactaţi şi de colegi din Germania, Slovacia şi România cu informaţii privind fete dispărute. În zadar.

Când aţi avut prima pistă privind potenţialul asasin al Mihaelei?

Pe corpul Mihaelei fuseseră găsite mai multe urme de ADN, în spermă şi sânge. Ne-am spus că e posibil ca asasinul să se fi rănit. Am găsit acelaşi profil ADN pe o ramură de copac aflată deasupra capului Mihaelei. Când am aflat asta, am început să cerem informaţii de la spitale dacă au fost pacienţi care s-au prezentat cu răni. Verificările ne-au făcut să ajungem la Alexandre Verdure, care se prezentase la centrul medical din Pontarlier pe 30 noiembrie 2016, la ora 6:51 dimineaţa, la centrul medical din Pontarlier, cu o tăietură la arătătorul mâinii drepte. Acesta a trebuit să fie cusut şi i-a spus medicului că s-a rănit tăind carne de căprioară. Acesta lucra la o firmă de securitate, în general seara şi noaptea şi era jandarm în rezervă. Profilul său ADN nu apărea în vreo bază de date, nu avea cazier. Am făcut rost de telefonul său şi am verificat toată activitatea telefonică din noaptea de 29 spre 30 noiembrie 2016. Am descoperit a lucrat până la ora 23 şi că înainte de ora 0:40 dimineaţa a avut semnal în Franţa, aproape de graniţa cu Elveţia. Pe 30 noiembrie, între ora 0:42 şi 1:50 dimineaţa şi-a închis telefonul. Iar între orele 2 şi 4:30 dimineaţa prietena sa a încercat de multe ori să dea de el la telefon. Am descoperit şi că a ajuns acasă dimineaţa. Erau detalii complet anormale, mai ales că de fiecare dată când pleca de la birou seara sau noaptea îşi suna partenera. De data asta nu a făcut-o şi a avut şi telefonul închis. Apoi am descoperit că telefonul a avut semnal la Pontarlier. Drept urmare, l-am chemat la audieri pe 7 noiembrie 2017. Iar ADN-ul său era acelaşi cu cel găsit pe corpul victimei.

Aţi verificat şi telefonul Mihaelei?



Da. Proxeneţii care o trimiseseră să se prostitueze erau sub supraveghere telefonică din decembrie 2016. Am descoperit şi ultimul telefon folosit de Mihaela Miloiu şi am determinat că ea a dispărut în noaptea de 29 spre 30 noiembrie 2016. Verificarea apelurilor ei ne-a făcut să aflăm că pe 30 noiembrie 2016, la ora 00:52 dimineaţa, a sunat la numărul de urgenţă 117 din Elveţia, fără să mai apuce să vorbească.

Ce v-a spus Alexandre Verdure?



Atât nouă, cât şi prietenei sale, acesta ne-a spus că ar fi dat cu maşina peste o căprioară şi că s-a tăiat încercând să o omoare ca să îi curme suferinţa. Alexandre Verdure ne-a spus şi că a avut relaţii sexuale cu prostituate în 2016 şi 2017, negând că ar fi cunoscut-o pe Mihaela Miloiu.

Audiat ulterior din nou, Alexandre Verdure şi-a modificat versiunea, probabil pentru că a realizat că erau multe detalii în defavoarea sa, spunând că a ajutat o tânără care părea deranjată de doi bărbaţi din Lausanne, că fata a urcat în maşina lui şi că i-a propus apoi să facă sex la tarif cu reducere, având în vedere că el era jandarm în rezervă. Bărbatul a mai spus anchetatorilor că a fost cu tânăra într-un loc izolat şi că a făcut sex pe capota maşinii, iar că ulterior l-ar fi ameninţat doi bărbaţi, care apoi ar fi ucis-o pe Mihaela. Însă la reconstituire, versiunea lui a căzut, având în vedere locul foarte izolat şi obscuritatea zonei.

Inclusiv la proces, el şi-a menţinut versiunea.

