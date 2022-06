Eleva care cântă la nai, cimpoi, ocarină, tâlv, tilincă, fluier, caval şi flaut. Gheorghe Zamfir: „Este prima madonă a naiului mondial“ VIDEO

Maria Mădălina Lupu a început să studieze naiul de la vârsta de 8 ani sub îndrumarea profesorului Ionuţ Cîrstea. De câţiva ani este eleva maestrului Gheorghe Zamfir, idolul său şi artistul care a inspirat-o şi motivat-o să facă performanţă cu acest instrument.



Ambiţioasa argeşeancă este şi eleva Liceului de Arte “Dinu Lipatti” din Piteşti, la catedra profesoarei Gina Sandu, în penultimul an. Iubeşte dintotdeauna folclorul, pe care-l cântă la un număr impresionant de instrumente, pe lângă nai: cimpoi, ocarină, tâlv, tilincă, fluier, caval, iar de ceva vreme studiază şi flautul.

Are, la activ, peste 100 de premii la festivaluri şi concursuri şi a participat la turnee internaţionale în Cehia, Croaţia, Olanda, Germania, China, Grecia, Turcia şi Bulgaria.

Pe aceeaşi scenă cu artişti de renume mondial

În faţă are o carieră mai mult decât promiţătoare, mai ales că este considerată de câţiva ani o mică vedetă. Numără trei turnee naţionale consecutive alături de Paul Surugiu, prin proiectul ART by Fuego şi participări la căteva emisiuni celebre: "Tezaur folcloric", “O dată în viaţă”, “Favoriţii sunteţi voi”, “Drag de România mea”.





Pe Gheorghe Zamfir l-a întâlnit în 2017, când a participat la festivalul naiului de la Găeşti, iar ulterior a avut şansa de a studia cu maestrul, care este mentorul său şi în prezent.

Cum a caracterizat-o maestrul Gheorghe Zamfir

În 2018 a participat la concertul extraordinar “Gheorghe Zamfir şi prietenii” din Piaţa Constituţiei, cântând pe aceeaşi scenă cu artişti de renume mondial: Avi Toledano, Andrea Griminelli, Enrico Macias, Petruta Küpper, Jean-Luc Faroux şi mulţi alţii.

"A făcut nişte progrese uluitoare. Este prima madonă a naiului mondial la ora actuală, după părerea mea. Cântă şi operă, am învăţat-o şi romanţe, acum o s-o învăţ şi tangouri, că am compus şapte tangouri. E strălucitoare şi la propriu, şi la figurat", a spus, recent, despre Mădălina, maestrul Gheorghe Zamfir.



A colaborat, în cadrul mai multor spectacole, cu orchestra MApN, dirijată de colonelul Aurel Gheorghiţă şi loc. colonel Liviu Voicu.

În spectacolul sopranei Felicia Filip

Mădălina Lupu studiază şi muzica clasică, evoluând la două spectacole de marcă, în “Vrancea eroică” şi în spectacolul sopranei Felicia Filip, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.

"Am spus în numeroase rânduri că cea mai mare bogăţie a noastră stă în resursa umană. Prin munca uriaşă a acestor oameni talentaţi, geniali ne păstrăm valorile şi tradiţiile. Prin munca acestor oameni devenim cunoscuţi peste tot în lume. Şi ei merită promovaţi! Mădălina Lupu este o mare iubitoare de folclor şi instrumente tradiţionale şi îşi doreşte ca această pasiune şi dragoste pentru frumos să fie împărtăşită la câţi mai mulţi oameni. Sunt convins că Mădălina a depăşit deja stadiul îndeplinirii aşteptărilor. A păşit deja pe un drum care o va consacra", spune Adrian Bughiu, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Argeş.