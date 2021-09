Elena Lasconi, după un an ca primar la Câmpulung Muscel: „Nu credeam vreodată că o să fiu atât de atacată, ameninţată şi insultată”

Elena Lasconi s-a decis să candideze la Primăria Câmpulung Muscel la finalul anului 2019, după 24 de ani în care a fost unul dintre cei mai apreciaţi jurnalişti de la Pro TV. Iar în toamna anului trecut, Elena Lasconi a devenit primar, câştigând detaşat alegerile la Câmpulung Muscel.

Iată ce a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook la un an de când este primar la Câmpulung Muscel:

„Ce simt? Paradoxal, multă bucurie, dar şi mâhnire. Bucuria vine din plăcerea de a face şi din discuţiile, faţă în faţă, cu voi. Mâhnirea vine din faptul că familia mea suferă, că nu mai am timp pentru prieteni, familie şi nici pentru mine.

Toată viaţa am muncit, am învăţat, am fost respectată şi mi-am construit o reputaţie şi o carieră onorabile. Nu credeam vreodată că o să fiu atât de atacată, ameninţată şi insultată în condiţiile în care muncesc 12-14 ore pe zi DOAR în interesul câmpulungenilor. La un an de mandat, adică peste o lună, vă voi prezenta un raport cu ce am făcut concret. Un singur exemplu care “nu se vede” este că în mai puţin de un an am reuşit să extindem şi să branşăm la reţeaua de gaze mai mulţi câmpulungeni decât în patru ani şi jumătate al primarului de dinainte.

Vă mulţumesc pentru tot! Acum sunt mai puternică şi mai hotărâtă. Am convingerea că aceasta este calea. Eu nu m-am rugat să fiu primar, ci am spus doar atât: “Doamne, dacă e pe calea ta şi o să fie bine pentru Câmpulung, aşa să fie!”. Şi aşa mă rog şi acum. Ştiu că va fi bine şi deja e mai bine decât acum un an”.

Vă mai recomandăm şi:

Primăriţa Elena Lasconi a făcut publice imaginile de la căsătoria civilă a Alexandrei Stan

Primăriţa Lasconi anunţă proiectul care va aduce „cea mai mare transformare în bine a Câmpulungului din ultimii 30 de ani”