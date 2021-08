Elena Bărbulescu, sora lui Nicolae Ceauşescu, avea nevoie de aprobarea Elenei Ceauşescu ca să-şi vadă fratele. „Nu se cocoţa în mândrii“

Dezvăluirea despre Elena Bărbulescu, sora lui Nicolae Ceauşescu, e făcută pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, într-un scurt fragment din "Toată vremea-şi are vreme", volumul al III-lea, în care ÎPS Calinic vorbeşte despre dezastrul de la Mânăstirea Bistriţa vâlceană.

"Ca să ne amintim şantierele în restaurare din Eparhia cea lungă şi lată cât o Elveţie, va trebui să începem cu Mănăstirea Bistriţa vâlceană. Mare nenorocire s-a întâmplat acolo, vreme de multe secole.

Mihnea cel Rău, supărat pe boierii Craioveşti, la începutul secolului al XVI-lea, a dărâmat mănăstirea, rămânând doar bisericuţa mică, numită bolniţă, pe ai cărei pereţi se zăreşte şi azi, semnătura scrijelită, pe frescă, Alexandru Odobescu, ministru pe vremea lui Cuza, care nu înţelegea mare lucru dacă zgâria ca ignoranţii, cu cuiul pe pereţi şi mai ales pe pictură", relatează IPS Calinic.

Arhiepiscopul povesteşte cum asistaţii social ai unei şcoli care a funcţionat acolo au distrus aşezământul, iar când au plecat au vandalizat întregul ansamblu.

"Când am mers cu Episcopul Gherasim am găsit un dezastru. Întreaga clădire a mănăstirii era cuprinsă de cancerul numit ciuperca Merulius lacrimans. Această ciupercă intrată în clădire distruge tot lemnul. Aşa am găsit îmbolnăvită una din cele mai frumoase mănăstiri de sub Carpaţii Olteniei.

Deşi Episcopul Gherasim considera că este mai bine să facem o restaurare, mai ales de suprafaţă, că nu erau bani, la îndemnul meu, ne-am hotărât să se restaureze mănăstirea integral: decaparea cetăţii, suprimarea întregului lemn – uşi, ferestre, tavane, duşumele, acoperişuri.", se mai arată în fragment.

"Aveam să lucrez şi să supraveghez mai mulţi ani lucrările (...), cu ajutorul Elenei Bărbulescu"

ÎPS Calinic - pe vremea aceea arhiereu vicar (din 1985) - povesteşte că, după demararea lucrărilor, primeşte o sarcină care-l duce în preajma unei rude de gradul I a familiei prezidenţiale.

"Când şantierul a început să meargă, aud pe piosul Episcop Gherasim zicând, mai tărişor, ca să aud şi eu mai bine: - Aşa, aşa! Fratele meu întru arhierie – când zicea aşa, urma ceva deosebit pentru mine – de acum Sfinţia Ta vei merge să te ocupi de şantierele de la Brâncoveni. Este mai greu acolo. Eşti tânăr şi poţi să rezişti mai mult ca mine. De acum, de Bistriţa mă ocup numai eu. Este şantierul meu", mai relatează Calinic. Mânăstirea Brâncoveni zăcea şi ea, potrivit relatării, tot într-o ruină, atinsă de prevederile aceluiaşi draconic decret ateo-comunist. "De sus, de pe platoul brâncovean, unde era o gospodărie colectivă, cu oi, boi, porci, vaci, cai şi alte galiţe, toate dejecţiile cu miros insuportabil, veneau peste întregul aşezământ, clădiri, biserici, grădini, fântâni cu apă. Aici aveam să lucrez şi să supraveghez mai mulţi ani lucrările care se desfăşurau la aşezământul brâncovenesc, cu ajutorul Elenei Bărbulescu, Inspector General al Învăţământului pe judeţul Olt, sora lui Nicolae Ceauşescu, fostul Preşedinte al României", mai povesteşte ÎPS Calinic. "Nu se cocoţa în mândrii" Despre Elena Bărbulescu, sora lui Ceauşescu, ÎPS Calinic precizează că s-a implicat în marea restaurare de la Brâncoveni într-un fel despre care promite alte detalii, într-o viitoare postare. "A fost un mare noroc pentru Mănăstirea Brâncoveni această doamnă, care nu se cocoţa în mândrii, că ar fi sora Şefului Statului, a cărui faţă nu o vedea decât cu aprobarea Elenei Ceauşescu, după propria mărturie. Vom arăta felul cum s-a implicat în marea restaurare de la Brâncoveni", se mai spune relatarea de pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului. Elena Bărbulescu a trăit mulţi ani într-o vilă din municipiul Slatina amplasată în centrul oraşului care există şi în prezent, intrată în patrimoniul statului (Foto: Mugurel Manea)

Vă recoamndăm să mai citiţi:

Ceauşescu şi „clanul Bărbulescu“, rudele dictatorului de la conducerea Oltului. Sora liderului comunist: „Acasă la mă-ta tot aşa umbli, la minijup? Nu ţi-e ruşine?“

Elena Bărbulescu, sora dictatorului Nicolae Ceauşescu, femeia în faţa căruia tremura un judeţ întreg