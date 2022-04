Dan Ţuţu, dublu finalist „iUmor”: „Mi-a plăcut enorm să-i fac pe oameni să râdă. Şi aşa vreau să mor”

Născut la Piteşti în urmă cu 52 de ani, Dan Constantinescu, pe numele de scenă Dan Ţuţu, face stand-up doar de şapte ani, însă apariţiile sale la ”iUmor” , jurizat de Delia, Mihai Bendeac şi Cheloo , l-au consacrat. Iar acum are la activ sute de spectacole de stand up comedy în ţară şi în Europa de Vest. Absolvent al unui liceu cu profil industrial, s-a specializat în construcţia de maşini, dar a lucrat 20 de ani într-o bancă, iar ulterior pentru o multinaţională.

Dan Ţuţu a câştigat mai multe concursuri de stand up comedy. „Ţuţu este talent nativ, este umorul pe care îl întâlneşti zi de zi“, a remarcat Delia în sezonul „ iUmor“ din 2018, atunci când Dan Ţuţu le-a povestit că, de cele mai multe ori, familia şi prietenii reprezintă audienţa sa. În adolescenţă, Dan Ţuţu a jucat mai mulţi ani la juniorii FC Argeş, însă o accidentare l-a făcut să renunţe la fotbalul de performanţă.

Ce e mai la modă în România: umorul, amorul sau omorul?

Denis, nu ştiu ce să zic… Aş spune că ne omoară stresul, ne omoară viaţa asta pe care o ducem. Şi dacă nu facem nimic să schimbăm ceva, aşa va fi din generaţie în generaţie, poate chiar mai rău. România noastră e al naibii de frumoasă. Dacă s-ar trezi străbunii noştri care au luptat pentru pământul ăsta şi ar vedea ce haotic trăim ne iau gâtul la toţi. Sunt ţări mega-dezvoltate pe lângă noi şi care nu au relieful nostru. Noi avem tot ce ne trebuie în România, numai că nu ştim să păstrăm, să îmbunătăţim. Ar trebui să fie mai multă seriozitate în România în tot ceea ce facem şi după aceea să vină umorul. Pentru că românii au avut mereu umor. Este foarte important umorul. Pentru că umorul uneşte. Şi e un lucru benefic. Pentru că oamenii care se unesc prin umor şi bunătate pot construi lucruri frumoase. Umorul creează garantat amiciţii. Şi sunt ferm convins că toţi cei care vor citi acest interviu în „Adevărul” au în jurul lor oameni care îi fac să râdă. Şi eu am la Piteşti prieteni cu un umor incredibil.

Dan Ţuţu - dublu finalist „IUmor” Foto Arhiva personală Dan Ţuţu

Aşa cum spuneai la ”iUmor”, ai crescut printre femei. Cât de mult ţi-a acutizat umorul acest aspect?

Destul de mult. Mama mea – Dumnezeu să o odihnească! - era o femeie care nu prea ştia de glumă, dar dacă făceam glume legat de tata sau de surori râdea. Pe măsură ce m-am făcut mare, râdea în hohote la glumele mele. Într-o seară, am făcut familia să râdă atât de tare încât una dintre surorile mele era să se înece cu mâncare. Da, am crescut printre femei. Am avut şi în şcoală mai multe colege decât colegi. Am avut marea şansă să lucrez la CEC în Piteşti aproape 20 de ani, într-un colectiv de fete, m-am angajat acolo în 1990. Eram foarte puţini bărbaţi în cadrul reţelei CEC din Argeş, vreo 20 de bărbaţi şi vreo 500 de femei. Eu am nimerit într-un departament, singurul bărbat între 30 de femei. Şi mi-a prins bine. Pentru că am fost un răsfăţat. Şi am plecat de acolo pentru că am vrut să mă duc într-o altă aventură profesională a vieţii. Am plâns când am plecat de acolo, pentru că mă ataşasem de toţi colegii.

Faci mulţi oameni să râdă cu umorul tău. Dar pe tine cine te face cel mai mult să râzi?

Câteodată mă fac chiar eu pe mine să râd. Uneori mă fac băieţii mei, în vârstă de 27, 18 şi respectiv 8 ani, să râd. Băiatul de 18 ani are o lejeritate de a glumi, mă moşteneşte cumva. Mereu mi-a plăcut enorm să îi fac pe oameni să râdă. Şi aşa vreau să mor.

Dan Ţuţu - dublu finalist „IUmor” Foto Arhiva personală Dan Ţuţu

Înainte de finala iUmor din 2018, lucrai într-o multinaţională. Cum a fost ulterior să începi să faci carieră la 48 de ani în stand up comedy?

Am renunţat recent să lucrez la acea multinaţională, însă am păstrat o relaţie foarte bună. La acea emisiune am fost doar concurent. Nu aveam cum să ştiu că ulterior viaţa mea va lua un alt drum. Mihai Bendeac mi-a zis: „Dacă vrei să te bagi, vezi că viaţa ta după audiţii se va schimba”. Au trecut anii, am mai participat o dată în calitate de concurent al ”iUmor”, în 2019. De fiecare dată am ajuns în finală după votul publicului. Nu am câştigat şi nu îmi pare rău. Şi asta pentru că am câştigat ceva mult mai important decât bănuţii ăia. Am câştigat popularitate şi aprecierea spectatorilor. Iar această popularitate m-a dus către stand up comedy, pe care îl fac cu atâta plăcere. Pentru că banii sunt importanţi, dar nu sunt totul. În trecut, câştigam bani muncind şi îi pierdeam la jocuri de noroc. Acum, banii pe care îi câştig prin muncă merg în familie, pentru a ne putea permite să trăim decent.

Dan Ţuţu - dublu finalist „IUmor” Foto Arhiva personală Dan Ţuţu

„Românii, oriunde s-ar afla, ştiu să râdă”

Practic, de patru ani ţi s-a schimbat viaţa…

În 2018 mi s-a schimbat viaţa pentru că şi eu doream să mi-o schimb. Însă am avut şi şansă după finala ”iUmor” de atunci, difuzată la ora unu şi jumătate noaptea. La acea oră am primit un telefon. Şi atât am auzit: ”Salut, sunt Dan Badea . Te rog să nu fii supărat că nu ai câştigat. Nu ştiu ce va face câştigătorul, dar ştiu sigur câte spectacole vei avea tu de acum înainte dacă vei fi serios şi o să îţi placă acest lucru”. Şi de la acea discuţie de acum patru ani s-a legat o relaţie specială de prietenie, soţia lui Dan Badea este, la fel ca noi, piteşteancă. Am legat o colaborare senzaţională din punct de vedere profesional cu Dan Badea. Acest om m-a luat în toate spectacolele lui şi m-a lăsat să evoluez şi m-a învăţat multe lucruri. Toată viaţa mea îi voi fi recunoscător. Pentru că mă învaţă să fiu artist

Iar mie mi-a plăcut mereu să muncesc. Aşa am fost învăţat. Şi nu aş putea să stau.

Emisiunea ”iUmor” a fost pentru mine o rampă de lansare. Am avut ocazia să urc pe scenă cu comedianţi consacraţi ai României: Costel, Teo, Dan Badea, Natanticu, Vio. Şi pentru mine e o deosebită onoare şi cinste să ştiu că numele meu este pe afişe alături de asemenea nume consacrate în stand up comedy. Sunt acum într-o zonă a vieţii din care nu vreau să ies. Am făcut 52 de ani pe 11 aprilie şi mă simt tânăr. În trecut, eram un tânăr haotic, nici eu nu ştiam ce vreau. Acum ştiu. Cel mai mult pe lumea asta vreau să am familia sănătoasă şi să îi fac pe oameni să râdă.

Vă recomandăm să mai citiţi: