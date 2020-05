Cum a refuzat un manager de spital aparatul de testare COVID finanţat de Ministerul Sănătăţii. Preţul s-a dublat ulterior

Pe 25 februarie a.c., Ministerul Sănătăţii solicita prin adrese scrise spitalelor de urgenţă, inclusiv Spitalului Judeţean Argeş, demararea urgenta a procedurilor de achiziţie a câte unui aparat de testare real time PCR şi a unui kit cu 150 de teste.

Se insista asupra necesităţii ca toate spitalele de urgenţă să aibă un asemenea aparat cât mai repede cu putinţă. Pe 13 martie, după aproape trei săptămâni fără reacţie, Adriana Molfea, managerul Spitalului Judeţean Argeş, trimitea un răspuns ministerului în care spunea că nu dispune de un spaţiu necesar şi de personal specializat.

„Vă informăm că din păcate spitalul nu dispune de capacităţile necesare achiziţionării unui aparat real time PCR”, scria printre altele Adriana Molfea în răspuns. În mod neaşteptat, pe 16 martie, Spitalul Judeţean Argeş revine catre DSP Argeş si spune ca a identificat un spatiu si ca vor incepe procedurile si transmite documentele solicitate de Ministerul Sănătăţii din februarie! Spaţiul a fost amenajat însă de abia la finalul lunii aprilie, iar aparatul PCR va intra în funcţiune de abia la jumătatea lunii mai. Între timp, la Spitalul Judeţean Argeş au fost înregistrate zeci de cazuri de COVID-19 la personalul medical şi la pacienţi.

În timp ce la Spitalul Judeţean Argeş aparatul PCR încă nu e în funcţiune, la Spitalul Mioveni sunt deja funcţionale din 23 aprilie două aparate PCR, unul donat de Dacia, iar celălalt de omul de afaceri Gheorghe Văsâi.

Ce spune prefectul: „Sunt deranjat de incompetenţa constatată”

Din cauza întârzierilor birocratice şi a înmulţirii cazurilor de COVID în ţară, preţul aparatului PCR s-a dublat, ajungând de la 500.000 lei cât era în februarie la 1.000.000 lei. Jumătate din sumă a fost asigurată de Ministerul Sănătăţii, iar cealaltă jumătate provine de la Consiliul Judeţean Argeş.

După cum spune prefectul Emanuel Soare, „Dacă conducerea spitalului ar fi înţeles oportunitatea oferită de a avea un aparat de testare RT PCR şi ar fi întreprins, de urgenţă, toate acţiunile necesare, am fi avut, în judeţul Argeş, încă de acum două luni un aparat de testare. Am fi putut, astfel, evita, focarul care s-a dezvoltat acolo. Este greu de înţeles faptul că managerul celui mai important spital din judeţ, care ar fi trebuit să fie singurul spital non-covid, nu a dorit existenţa unui asemenea aparat care ar fi putut contribui la prevenirea îmbolnăvirii cadrelor medicale şi la creşterea siguranţei actului medical. Sunt până peste cap deranjat de incompetenţa pe care am constatat-o”.

Şi Alexandru Guiţă, directorul DSP Argeş, acuză birocraţia de la spitalul din Piteşti: „La Spitalul Judeţean Argeş nu au vrut să ia un aparat de testare PCR. Am văzut un document semnat de fosta directoare de la Spitalul Judeţean în care aceasta refuza să ia acel aparat. Într-un final, acel aparat a fost luat după insistenţele Ministerului Sănătăţii şi ale DSP Argeş”.

Fostul manager: „Nu ştiam cine va finanţa aparatul”

Am luat legătura şi cu fostul manager Adriana Molfea pentru a ne spune punctul său de vedere legat de întârzierile mari în achiziţionarea aparatului PCR.

„Din ceea ce îmi aduc aminte, am primit un mail de la minister prin care ni se solicita să luăm legătura cu DSP-ul pentru a achiziţiona acest sistem. Ceea ce am şi făcut. Am solicitat DSP-ului lămuriri pentru că în mail nu se menţiona nici sursa de finanţare, nici cine va derula procedura. Ulterior ne-a fost comunicat faptul că sistemul va fi achiziţionat cu fonduri de la minister. Am demarat procedurile necesare, cu asigurarea cofinanţării de la CJ Argeş. Între timp, am solicitat punctul de vedere al şefului de laborator care mi-a comunicat faptul că laboratorul este acreditat pentru un nivel de biosiguranţă 1, iar pentru acest sistem avem nevoie de nivel de biosiguranţă 2 sau 3, plus dotări specifice plus personal instruit. Acest lucru l-am comunicat DSP.

Pentru că vorbeam despre motive obiective care creau imposibilitatea tehnica de a nu putea utiliza acest sistem şi practic nu puteam realiza interesul public, al cetăţenilor/pacienţilor. Între timp, CJ Argeş a identificat spaţiul, am trimis o echipă de specialişti de la noi din spital la Institutul Matei Balş să vedem ce anume trebuie să existe un acel spaţiu şi cum trebuie configurat. Au venit cu schiţe şi CJ-ul s-a mobilizat imediat pentru amenajarea acestui spaţiu”. Adriana Molfea nu a justificat însă întârzierile mari în răspunsurile date Ministerului Sănătăţii, în condiţiile în care oficialii de la Bucureşti ceruseră reacţie rapidă.

Adriana Molfea a fost schimbată din funcţie pe 27 aprilie pentru „management defectuos” pe perioada pandemiei, unul dintre motive fiind scandalul privind chirurgul infectat cu COVID-19 care a venit bolnav la lucru şi a infectat zeci de persoane. Schimbarea a fost făcută prin ordin al Ministrului Sănătăţii.