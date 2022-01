Cum a economisit o primărie 1,5 milioane lei la gaze şi curent: „Aşa se face dacă eşti responsabil de bani publici“

La începutul mandatului său de primar la Câmpulung Muscel, Elena Lasconi a găsit o dezordine generală în ceea ce priveşte facturile la electricitate şi gaze din Primărie şi unităţile subordonate.

”Plăteam tarife diferite, unele chiar mai mari decât preţul pieţei. Ce am făcut? Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele pentru toate acestea. Rezultatul: de la 185 lei/KWh la gaze cât se plătea, am negociat la 98 lei/KWh. La energie, de la 325 lei/KWh la 231 lei/KWh. Am economisit aproape un milion şi jumătate de lei, cam doi kilometri de drum asfaltat”, precizează Elena Lasconi.

Contractele sunt valabile până la 1 martie. Iar Primăria Câmpulung Muscel se pregăteşte de o nouă negociere pe bursa de mărfuri.

”Pur şi simplu, aşa se face, dacă eşti responsabil de banii publici. Adică, de taxele şi impozitele fiecăruia dintre voi. Important: o astfel de negociere nu a avut loc niciodată în Câmpulung. Sunt singurul primar care a avut această iniţiativă. Mă mândresc cu această premieră, dar şi mai tare cu banii economisiţi! Mi s-au pus multe beţe în roate să nu pot realiza această negociere. Reclamaţii peste reclamaţii, la Curtea de Conturi, DNA etc. Sunt foarte liniştită pentru că tot ceea ce fac e perfect legal, transparent şi corect”, adaugă Elena Lasconi.

