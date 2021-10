Coşmarul unei mame a cărei  fiică, în vârstă de doar două luni, e chinuită de o malformaţie la inimă: „Nu se întâmplă cu fiica mea aşa ceva!”

Ionela suferă de o malformaţie congenitală la inimă, iar chinurile în care trăieşte copila sunt greu de imaginat.

"Să scriu aceste lucruri... Mi se pare un coşmar, un vis urât... Nu se întâmplă cu fiica mea aşa ceva!", aşa începe strigătul de ajutor al Mariei Todică, mama Ionelei.

Femeia a cerut sprijinul Asociaţiei Salvează o Inimă, căci defectul pe care fetiţa în vârstă de două luni îl are în structura inimii îi pune viaţa în pericol.

"Respiră greu, tuşeşte des, inima îi bate tare, scade puternic în greutate şi supravieţuieşte doar cu ajutorul unor medicamente foarte puternice, care îi pot face rău în alte părţi ale corpului", scrie Asociaţia Salvează o Inimă, într-o campanie deschisă pe 29 septembrie pentru ajutorarea copilei.

Problema Ionelei Todică are o rezolvare în Turcia, la Clinica Emsey din Istanbul, unde o echipă de medici specialişti o poate opera pe fetiţă şi îi poate salva viaţa. Pentru mamă, intervenţia e singura speranţă de a-şi vedea fetiţa crescând.

"Până să aflăm de boala ei, am făcut nişte fotografii pentru a le avea drept amintire când va fi mare. Acum mă uit la poze şi plâng. Cum să nu le vadă când va fi mare, cum? Nu pot să îmi imaginez aşa ceva", spune mama copilei, înspăimântată de gândul că o poate pierde oricând.

"Niciodată nu am ajuns să cerem bani cuiva"

Doar că intervenţia şi tratamentul post-operator costă peste 15.000 de euro, bani pe care familia nu are de unde să îi obţină. Doar Ion Todică lucrează, iar din salariul lui de muncitor în construcţii trebuie să întreţină patru suflete.

"Niciodată nu am ajuns să cerem bani cuiva. Am muncit de când ne ştim să le facem o casă copiilor, să le oferim iubire, să-mi ajut sora studentă sau rudele... Mi-e aşa incomod să scriu această rugăminte, dar nu am de ales...", mai spune femeia care roagă Asociaţia şi pe cei care o pot sprijini să nu-i întoarcă spatele, să o ajute să strângă banii necesari pentru a-şi salva fiica.

Realitatea tristă este că Ionela e într-o situaţie limită şi e prea mică pentru a lupta cu o astfel de problemă.

"Povestea Ionelei Todică poate fi povestea oricărui nou-născut. Putea fi şi povestea copilului tău. Dacă ai fi fost într-o astfel de situaţie, nu ai fi vrut să fii ajutat(ă)? Gândeşte-te că toţi ne putem afla la un moment dat într-o situaţie dificilă şi, cu siguranţă, toţi am vrea să nu fim lăsaţi să luptăm singuri, mai ales când puterile ne sunt cu mult inferioare obstacolelor care ne sunt puse în faţă. Împreună putem schimba situaţii-limită, putem oferi o şansă în plus celor care au nevoie disperată de ea.", scrie Asociaţia Salvează o Inimă în mesajul pentru ajutorarea fetiţei.

Donaţii se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

REVOLUT: 0752.753.540

Banca Transilvania Botosani

"Vă rugăm ca la menţiune plată/detalii plată să specificaţi: IONELA TODICA", mai precizează Asociaţia "Salvează o Inimă".

Despre Asociaţia “Salvează o inimă”

Vieţiile a sute de familii au fost schimbate până acum prin campaniile ONG-ului “Salvează o inimă”, o asociaţie infiinţată pe data de 12 decembrie 2012, şi îşi doreşte să reunească sub acelaşi acoperiş un număr cât mai mare de profesionişti din diferite domenii, oameni bine pregatiţi şi motivaţi, oameni de bine, oameni simpli, cinstiţi şi oneşti, oameni care cu suflet şi dedicare care pot ajuta în astfel de proiecte.

