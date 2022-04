Ameninţări şi injurii adresate de un bariton al Operei Naţionale unei tinere. „Am folosit un limbaj care nu mă caracterizează“

"Îţi sparg faţa" este doar unul dintre mesajele agresive, ameninţătoare şi injurioase, greu de reprodus, pe care baritonul Cătălin Ţoropoc de la Opera Naţională din Bucureşti i le-a transmis colaboratoarei sale - potrivit mărturisirilor tinerei coriste şi unor capturi de ecran distribuite de aceasta pe Facebook, într-o postare pentru prieteni.

Tânăra mărturiseşte că se teme de Cătălin Ţoropoc

Limbajul de mahala a fost folosit de bariton în contextul în care tânăra i-a cerut restituirea integrală a unui împrumut mai vechi (echivalentul a 6.000 de euro), sumă din care, în urmă cu două zile, când a izbucnit scandalul, baritonul încă i-ar mai fi datorat 17.500 de lei, potrivit relatării făcute de tânără în aceeaşi postare.



"Din ultima sumă de 17.500 de lei ce încă mi-i datorează, nu a restituit niciun leu, deşi i-am spus că am nevoie de această sumă până în luna aprilie. Pe lângă faptul că suma nu mi-a fost restituită, am primit şi ameninţări (...), fiindu-mi teamă să mai ies pe stradă. El susţine că mi-i va înapoia, însă toate aceste amânări mă determină să nu mai am încredere în cuvântul lui", a scris tânăra, pe Facebook, unde a ataşat şi extrase bancare cu sumele împrumutate.

"Mi-am pierdut cumpătul"

Ca reacţie la dezvăluirile tinerei, baritonul a recunoscut, tot pe Facebook, într-o postare (iniţial publică, a cărei audienţă a fost ulterior schimbată) că s-a împrumutat la colaboratoarea sa, dar a explicat că ‘împrumutul a fost făcut de bunăvoie, fără a exista un termen clar de returnare” şi că a restituit o parte din bani.



Cât despre înjurăturile şi ameninţările folosite, Cătălin Ţoropoc a încercat să se justifice.

”Am ajuns la o limită, mi-am pierdut cumpătul şi am folosit un limbaj care nu mă caracterizează”, a mai scris baritonul pe Facebook.

În aceeaşi postare, Cătălin Ţoropoc a explicat că a folosit banii în "scopuri profesionale" care au necesitat investiţii, menţionând că în unele dintre proiecte a fost implicată şi tânăra.

"A achiziţionat un BMW X5, fără să înapoieze un leu"

Postarea baritonului a inflamat şi mai tare scandalul. Tânăra l-a contrazis luni, tot online, în privinţa destinaţiei banilor.

“Mă îndoiesc de faptul că aceşti bani au fost folosiţi pentru proiecte, având în vedere că, în câteva luni după ce mi-a cerut 20.000 de lei pentru un proiect cu cărţi de copii, de Crăciun, proiect fără vreo dovadă a fi existat, el a achiziţionat un BMW X5, fără să înapoieze un leu, ci cerându-mi din nou bani pentru cursuri de dirijat la Roma, pe care le urmase şi nu avea bani să le plătească. De asemenea, suma de 1.000 de lei a fost cerută pentru că nu avea bani să stea la Cluj, având un spectacol acolo, iar suma de 4.000 de lei a fost pentru a-şi cumpăra costum”, a răspuns, în replică, fosta elevă.

Postările tinerei au generat o avalanşă de mesaje de susţinere din partea prietenilor.

Tânăra a fost asigurată, în aceeaşi zi, printr-un mesaj transmis de o terţă persoană, în numele baritonului, că suma i-a fost restituită.

“Eu am răspuns pe pagina mea la declaraţia dumnealui, însă nu aş vrea să se meargă mai departe de atât, important este să îmi recuperez împrumutul şi atât, pentru că, în ciuda declaraţiilor lui, scopul nu a fost acela de a-l denigra, ci doar de a-mi primi banii înapoi. Acţiunea mea de a posta a fost ultima soluţie la care am putut apela pentru a-mi recupera aceşti bani. Prefer să nu fie nimic publicat, să fie doar un eveniment rămas pe paginile de Facebook”, a precizat tânăra, contactată de "Adevărul".

„Adevărul“ i-a solicitat şi lui Cătălin Ţoropoc un punct de vedere cu privire la acest scandal, însă, până la momentul publicării articolului, baritonul nu a răspuns acestei solicitări.

