Umilirea pacienţilor Covid. „Sunt suspect şi ţinut în curtea spitalului. Am un scaun. Şi un câine are o cuşcă. Eu, nu“

Sistemul sanitar din România anului 2020, unul dat peste cap încă de la începutul epidemiei de coronavirus, pare a fi ineficient şi în aceste zile, când recrudescenţa cazurilor de COVID-19 pare de năstăvilit.

De această situaţie sunt afectaţi toţi cei despre care se spune că „sunt în prima linie a frontului“, referindu-ne la pesonalul medical, dar mai ales la pacienţii, fie suspecţi sau care au contactat afecţiunea ce dă tuturor frisoane.

În această postură s-a aflat şi un nemţean, care a ajuns pe

data de 5 octombrie la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, cu suspiciune de infectare cu noul coronavirus.

Şi despre ceea ce a avut de trăit a relatat într-o postare, spunând că a fost nevoit să aştepte rezultatul analizelor ore în şir, dar nu în unitatea sanitară, ci afară, pe un scaun, pe timp de noapte, lângă corturile de triaj. Iar la Piatra Neamţ, n-a fost deloc cald în noaptea de 5/6 octombrie 2020.

„Sunt suspect Covid şi sunt ţinut în curtea Spitalului Judeţean Neamţ sub cerul liber. Am un scaun. Şi un câine are o cuşcă. Eu nu am. Eu trebuie să stau sub cerul liber. Sunt 18 grade. Am ajuns la 17.10 la spitalul judeţean cu o salvare. La 17.30 mi s-au luat probe de sânge şi urină. Pe la ora 21 am făcut CT. Dar am fost adus tot afară“, a destăinuit pacientul.

Şi continuă, afirmând că este un „norocos“, deoarece alţii au stat şi mai mult, întrebându-se retoric dacă aşa ceva e demn de medicina anului 2020:

„Este plin spitalul. Eu sunt norocos. Alţii sunt de mai bine de 10 ore. Da, afară. Afară pe un scaun. Să stai afară pe un scaun, sub cerul liber, fără mâncare sau un ceai cald, vi se pare medicină demnă de anul 2020? Nu suntem în război. Cineva putea monta un cort pentru cazuri ca şi mine, măcar să nu stăm sub cerul liber. Suntem oameni, nu animale“.

O avarie la apă, şcoli închise în tot oraşul

În ceea ce priveşte Spitalul Judeţean Neamţ, unitate Covid, el este plin de pacienţi, circa 350, ceea ce provoacă mari probleme personalului medical, care n-a fost scutit nici el de infectări în rândul medicilor, asitenţilor, îngrijitorilor sau auxiliari.

Şi asta în condiţiile în care Spitalul Modular de la Leţcani, judeţul Iaşi, pentru care Consiliul Judeţean Neamţ a locat peste 3 milioane de euro, zace nefolosit. Dar de dat în folosinţă a fost dat în campania electorală, la tăierea panglicii fiind prezent şi Ionel Arsene, şeful CJ Neamţ, alături de omologul ieşean, că dădea bine în fotografiile menite să aducă voturi.

Unitatea nu poate să primească pacienţi pentru că nu are toate avizele de funcţionare, iar politicienii de la PSD şi PNL se încaieră în continuare între ei, spunând că banii de investiţie au fost cheltuiţi aiurea sau că se pun beţe în roate pentru obţinerea autorizaţiilor.

Iar teama de COVID-19 şi o avarie majoră la reţeaua de distrinuţie a apei în Piatra Neamţ a mai generat o situaţie absurdă. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis, luni, 5 octombrie, să închidă marţi şi miercuri majoritatea şcolilor şi liceele din Piatra Neamţ, cu excepţia celor dintr-un cartier, Mărăţei, plus cele din comunele Gârcina, Girov, Dochia şi Alexandru cel Bun.

Pentru că intervine la o avarie, ApaServ, compania furnizoare de apă, nu poate livra lichidul vital în tot municipiul, aşa că s-a decis ca elevii să stea acasă şi să facă orele online. Din cauza defecţiunii la reţeaua de apă au fost afectaţi peste 100.000 de locuitori, fără a mai pune la socoteală sute de firme, a căror activitate a fost dată peste cap.

Vă mai recomandăm să citiţi: