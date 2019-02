Reţeta unui medic pentru schimbarea sistemului sanitar din România: „Ar fi ca un tsunami pentru actuala clasă politică“

Doctorul Filip Panait, medic de familie în comuna Bâra, din judeţul Neamţ, spune că singura şansă de salvare a sistemului sanitar din România este o reconstrucţie din temelii. Doctor în medicină, Filip Panait îşi prezintă experienţa pe care a avut-o cu modernizarea cabinetului din sat, o clădire şubredă, veche de un secol, pe care a primit-o de la stat pentru a profesa.

„Cabinetul medical a fost modernizat după 100 de ani de la construire. Am turnat temelie nouă, sub cea veche, am dărâmat toată tencuiala de pe pereţi şi am pus plasă sudată din fier beton pentru a întări clădirea“, îşi descrie experienţa medicul Panait alături de un set de fotografii în care se poate observa diferenţa dintre ce a primit de la statul român şi ce a realizat cu multă muncă, în condiţiile unei subfinanţări cronice.

„Cam aşa ar trebui reconstruit întreg sistemul sanitar din România, mai întâi dărâmat tot ce este prost făcut, sau pe cale de prăbuşire, şi apoi început de la temelie. Ne trebuie oameni cu iniţiativă şi capabili să reconstruiască ţara. Ar fi ca un tsunami pentru actuala clasă politică, dar şi pentru dinozaurii din sistem“, a concluzionat doctorul Filip Panait.

Cabinetul medical renovat şi modernizat de doctorul Filip Panait

Fiind şi un pasionat de invenţii, Filip Panait şi-a proiectat şi realizat o instalaţie de stocare pentru centrala termică a cabinetului cu ajutorul căreia face economii susbstanţiale la energie şi lemnele necesare pentru încălzire.

„Ca să nu-mi pierd abilităţile de inventator, am proiectat şi realizat singur această instalaţie de stocare pentru centrala termică a cabinetului medical. ... Economisesc aproximativ 25% din energie şi, implicit, din lemnele consumate, şi am o temperatură constantă în toată clădirea, iar noaptea nu trebuie făcut focul…Un alt avantaj major al întregii aventuri este legat de starea propriilor articulaţii: au devenit mai mobile şi nu mă mai dor, ceea ce este extraordinar la vârsta mea“, mai spune Filip Panait.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: