Reacţia directorului după umilirea pacienţilor Covid, ţinuţi ore în şir în curte, în frig. „Am făcut un pas în spate“

Silviu Verzea, managerul Spitalului Judeţean Neamţ, cea mai mare unitare sanitară din judeţ, a demisionat din funcţie ca urmare a scandalului generat de modul cum au fost trataţi o parte din pacienţii ajunşi aici luni, 5 octombrie 2020.

Cele petrecute au fost relatate în presă, care a prezentat imagini revoltătoare, inclusiv mesajul disperat al unui pacient suspect Covid, despre cum bolnavii erau ţinuţi afară, expuşi frigului, în curtea pitalului şi având la dispoziţie doar un scaun pe care aşteptatau de ore în şir, deşi era noapte, rezultatele testelor.

Urmare a acestei situaţii, prefectul Neamţului, George Lazăr, a solicitat ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, trimiterea Corpului de control din subordinea sa la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, pentru a verifica cum este manageriată cea mai mare unitate sanitară din judeţ.

„Este o bătaie de joc crasă la adresa nemţenilor. Revin în actualitate şi acele probleme de acum câteva luni privind hrana. La acel moment a fost dat un supliment de bani de la CJ pentru hrană, supliment care s-a dorit a fi de 10 lei, dar preşedintele CJ a considerat că sunt suficienţi 5. Recent, am primit mai multe seturi de fotografii de la oameni care sunt în prezent internaţi şi vă spun că sunt lături ceea ce primesc drept hrană“, declara George Lazăr, prefectul de Neamţ.

Cele petrecute la unitatea sanitară l-a determinat pe managerul Silviu Verzea să demisioneze, într-un interviu acordat ziarpiatraneamt.ro şi publicat joi, 8 octombrie, explicând că este regretabil ceea ce au avut de îndurat pacienţii, dar că a fost o situaţie fortuită. Una provocată de realitatea din spital, unul plin de bolnavi COVID-19, de lipsa spaţiilor de cazare şi de contextul unei zile de luni, când se fac foarte multe teste.

„Mi-am dat demisia pentru că au fost reacţii virulente legate de ceea ce s-a întâmplat luni, 5 octombrie, o zi în care au venit foarte mulţi pacienţi şi au trebuit să aştepte mult timp, ore bune, în aer liber. Explicaţii pentru acest lucru sunt, dar de netăgăduit este faptul că au aşteptat afară. Demisia este firească, trebuia să fac un pas în spate, pentru că a avut de suferit imaginea spitaluluişi a personalului medical, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii foarte grele“, a declarat managerul demisionar.

Fostul director a mai afirmat că, în eventualitatea unei verificări a Corpului de control al Ministerului

Sănătăţii, va fi pus la dispoziţie tot ce se cere şi explicaţii despre problema apărută în seara zilei de 5 octombrie.

„Efectiv, pacienţii nu au avut unde să fie cazaţi. Spitalul era plin atunci şi acum e şi mai plin“

„Vom pune la dispoziţie tot ceea ce ni se cere pentru a explica cele petrecute. Efectiv, pacienţii nu au avut unde să fie cazaţi. Spitalul era plin atunci şi acum e şi mai plin. Luni e o zi specială, când se aşteaptă mult pentru teste. Nu acuz pe nimeni dintre angajaţi că nu şi-ar fi făcut treaba, ba chiar se fac eforturi uriaşe. Mi s-ar fi părut normal ca de la Prefectură să mi se ceară şi mie un punct de vedere“, a mai susţinut medicul Verzea.

Miercuri după-amiază, într-o conferinţă de presă susţinută chiar în curtea unităţii sanitare, prefectul solicitase şi demisia lui Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ, instituţie care are în subordine spitalul. Reprezentantul guvernului în teritoriu l-a mai criticat pe managerul Verzea pentru că, în campania electorală, în loc să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor spitalului, a apărut într-un clip publicitar, susţinându-l pe Ionel Arsene.

Şi ca şi cum nu erau destule aspecte criticabile în tot acest caz, tot miercuri, mai apăruse unul. Membrii Consiliului Judeţean au fost convocaţi, pe 8 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, de îndată, pentru a vota un proiect de hotărâre care prevedea „acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ“. Dată fiind demisia directorului, proiectul nu a mai avut temei.

Iată şi ce scria un nemţean, dus la spital cu salvarea luni, 5 octombrie şi nevoit să stea în frig ore în şir, în aşteptarea rezultatelor testelor:

„Sunt suspect Covid şi sunt ţinut în curtea Spitalului Judeţean Neamţ sub cerul liber. Am un scaun. Şi un câine are o cuşcă. Eu nu am. Eu trebuie să stau sub cerul liber. Sunt 18 grade. Am ajuns la 17.10 la spitalul judeţean cu o salvare. La 17.30 mi s-au luat probe de sânge şi urină. Pe la ora 21 am făcut CT. Dar am fost adus tot afară. Este plin spitalul. Eu sunt norocos. Alţii sunt de mai bine de 10 ore. Da, afară. Afară pe un scaun. Să stai afară pe un scaun, sub cerul liber, fără mâncare sau un ceai cald, vi se pare medicină demnă de anul 2020? Nu suntem în război. Cineva putea monta un cort pentru cazuri ca şi mine, măcar să nu stăm sub cerul liber. Suntem oameni, nu animale“.

