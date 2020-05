Pandemia văzută de o româncă din Canada: „Când ieşi pe stradă ai impresia că te afli într-un peisaj selenar“

Gabriela Jescu, fost jurnalist la postul de televiziune CNS Roman, stabilită acum în Canada, povesteşte că epidemia de coronavirus a schimbat ceea ce însemna viaţa cotidiană de până în urmă cu două luni şi în această ţară.

Fosta ziaristă a plecat din România în anul 2008, trăind cu soţul şi fiica sa la Montreal.

„De când a izbucnit pandemia de coronavirus

traversăm şi aici, ca în întreaga lume, o perioadă destul de grea, din cauza acestui virus ucigaş, care a întors pe dos întreaga planetă. Viaţa s-a schimbat foarte mult. Când ieşi pe stradă ai impresia că te afli într-un peisaj selenar. Nu mai este lume pe străzi, nu mai circulă maşini. Mai putem ieşi în parc o oră pe zi, dar cu respectarea distanţei de doi metri între noi“, spune Gabriela Jescu.

În Canada, ea a fost poliţist timp de zece ani, după cei doispezece ani a lucrat în presa din Neamţ, iar de jumătate de an lucrează într-un minister al provinciei Quebec. Acum, o face de acasă, pentru că aşa au „dictat“ realităţile aduse de epidemie.

„Timp de 10 ani am lucrat la Poliţia provinciei Quebec, iar de mai bine de jumătate de an m-am transferat la unul din ministerele provinciei. Am un post de gestiune şi sunt nevoită să lucrez de acasă, de unde coordonez serviciul de poştă interministerială, care trebuie să funcţioneze bine şi pe aceste vremuri de criză sanitară, foarte complicată. Este un serviciu de care populaţia are nevoie“, detaliază

românca despre job-ul ei.

Ea a mai spus că lumea nu este speriată, oamenii sunt calmi, amabili şi se speră revenirea la viaţa socială normală cât mai curând.

„Aici nu există acea isterie colectivă“

Neamţeanca a mai povestit că în Montreal sunt circa 100.000 de conaţionali, la care se adaugă aproximativ 40.000 în provincia Quebec, formând o comunitate destul de consistentă.Înainte de izbucnirea crizei sanitare se întâlneau la biserică şi participau la diverse menifestări, Gabriela Jescu susţinând câ „trăiau ca acasă“.

„Ceea ce vă pot spune, cu certitudine, e faptul că suntem foarte mândri că ne-am născut în România. Toţi prietenii noştri sunt români, dar avem şi printre localnici. Acasă, eu, soţul şi fiica vorbim româneşte. Sărbătorile le petreceam până acum împreună cu românii şi cel mai des, până la izbucnirea pandemiei, ne întâlneam la biserică, la sărbători câmpeneşti, cu prilejul unor manifestări ale comunităţii. Într-un cuvînt, trăim ca acasă“.

În ceea ce priveşte măsurile luate pentru a preveni îmbolnăvirile, românca afirmă că poporul canadian este unul foarte disciplinat şi că sunt respectate deciziile autorităţilor, în totală contradicţie cu ceea ce a văzut că se petrece în ţara de origine:

„Aici nu există acea isterie colectivă pe care o vedem la televizor în România, unde nu sunt ascultate deciziile. Aici e contrariul. Lumea a înţeles că aceste hotărâri se iau pentru a proteja populaţia, pentru a o feri de efectele îmbolnăvirii“.

Actualul funcţionar a dezvăluit că şi în Canada, la fel ca şi în România, a observat o tentinţă a unor conaţionali, posibil reminiscenţă din apusele vremuri comuniste - au luat cu asalt supermarket-urile pentru a-şi face provizii alimentare.

„Avem încredere că totul se va termina cu bine, dacă respectăm regulile. Nu pot însă să nu mă gândesc, cu îngrijorare, acasă, la mama, care a rămas singură în România. Este bătrână, are 74 de ani şi de câte ori vorbesc cu ea o sfătuiesc să se ferească de a ieşi din casă“, a conchis Gabriela Jescu.