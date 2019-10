Legile lui Murphy referitoare la comunicare. Ce este regula şoaptei şi cât de corectă este legea implacabilului

Inginer la Institutul de Tehnologie al United States Air Force, Ed Murphy lucra în anul 1949 la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc, California, la un proiect privind glisierele de lansare a rachetelor.

Enervat de proasta funcţionare a unei curele de transmisie, Murphy a exclamat referindu-se la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii: „Dacă e vreo posibilitate să o facă prost, o va face!” („If there is any way to do it wrong, he will”)

Legea lui Murphy a fost răspândită rapid şi a devenit celebră în toată lumea, iar de-a lungul timpului s-au adăugat o serie de alte „legi”, formând aşa-numita murphologie.

Vă prezentăm câteva dintre cele mai amuzante astfel de „legi” din domeniul comunicării:

- Toată lumea minte; dar nu contează, din moment ce nimeni nu ascultă (Legea lui Lieberman)

- Aproape toate profeţiile făcute în public sunt greşite (Legea lui Turner)

- Cel care ţipă cel mai tare are cuvântul (Regula lui Swipple)

- Cu cât enunţi mai repede şi cu mai multe detalii o veste proastă, cu atât e mai bine (Teorema lui White)

- Dacă două veşti rele nu fac una bună, încearcă cu trei (Principiul lui Nixon)

- Orice idee simplă va fi redată verbal în modul cel mai complicat posibil (Legea lui Malek)

- Cei care pot da cele mai bune sfaturi, nu dau sfaturi (Legea lui Dave)

- Legea implacabilului: De câte ori vorbeşti despre ceva, dacă e de bine dispare, dacă e de rău se întâmplă

- Cel care râde la urmă, probabil că nu a înţeles gluma (Legea lui Bocklage)

- Dacă poţi distinge sfaturile bune de cele rele, atunci nu ai nevoie de sfaturi (Prima lege lui Van Roy)

- Regula şoaptei: Oamenii vor crede, dacă le-o şoptesti la ureche.

Sursa: legileluimurphy.ro