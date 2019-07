Legile lui Murphy aplicate la cumpărături. Ce se întâmplă atunci când vrei doar să te uiţi la produse

Inginer la Institutul de Tehnologie al United States Air Force, Ed Murphy lucra în anul 1949 la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc, California, la un proiect privind glisierele de lansare a rachetelor.





Enervat de proasta funcţionare a unei curele de transmisie, Murphy a exclamat referindu-se la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii: „Dacă e vreo posibilitate să o facă prost, o va face!” („If there is any way to do it wrong, he will”).

Legea lui Murphy a fost răspândită rapid şi a devenit celebră în toată lumea, iar de-a lungul timpului s-au adăugat o serie de alte „legi”, formând aşa-numita murphologie.

Vă prezentăm zece dintre cele mai amuzante astfel de „legi”:

1. Cheltuielile pentru înrămare depăşesc costul produsului artistic. Consecinţa: Oamenii care se târguiesc pentru un produs artistic nu se vor târgui pentru preţul înrămării.

2. Singurul ingredient pentru care ai mers special la magazin va fi singurul lucru la care invitatul tău are alegie.

3. Dacă nu ai nevoie de ceva şi nici nu-ţi doreşti acel ceva, întotdeauna se găseşte din belşug.

4. Existenţa unei pieţe nu asigură existenţa unui cumpărător.

5. Pierderile maxime posibile într-o zi sunt mult mai mari decât câştigurile maxime posibile într-o zi.

6. Dacă clientul plăteşte consumaţia la restaurant, ai pierdut comanda.

7. Cealaltă coadă se mişcă mai repede.

8. Dacă coada se mişcă repede, nu te-ai aşezat la coada care trebuie.

9. Dacă vrei doar să te uiţi la vitrine, vei fi asaltat de vânzători; dacă vrei să cumperi, nici un vânzător nu se află prin preajmă.

10. Plasa care cade este cea cu ouă.

