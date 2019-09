Doi tineri au parcurs 14 creste din Carpaţi României în trei zile. Cursă contracronometru pentru o cauză nobilă

Sebastian Nechifor (25 de ani) şi Tineriu Popa (29 de ani) , doi tineri din Iaşi împătimiţi ai muntelui, au reuşit recent să ducă la bun sfârşit un proiect ambiţios menit a le testa limitele, dar şi pentru promovarea unei cauze umanitare.

Cei doi au parcurs în alergare, şi cu ajutorul bicicletelor, 14 vârfuri de peste 2.500 de metri din Carpaţii Meridionali, totul într-o singură cursă intitulată care a durat 3 zile şi patru ore.







Sebastian şi Tineriu au pornit în cursă miercuri dimineaţă, la ora 6 şi, în decurs de 76 de ore au atins vârfurile Peleaga, Păpuşa, Parângul Mare, Negoiu, Cornul Călţunului, Lespezi, Vânătoarea lui Buteanu, Viştea Mare, Moldoveanu, Hârtopul Darei, Dara, Omul, Capul Morarului şi Bucura-Dumbrava.

Iniţial, planul celor doi a fost să încheie cursa în exact trei zile (72 de ore), însă oboseala şi două erori tehnice au făcut ca tura să fie terminată cu patru ore peste timpul limită.

„Cel mai greu a fost în Făgăraş. A trebuit să schimbăm planul, deoarece am întârziat foarte mult şi am ajuns pe vârful Lespezi foarte târziu din cauza oboselii. Am făcut şi o greşeală, eu mi-am uitat lanterna frontală în tabăra de bază, iar noaptea a trebuit să coborâm de pe vârf şi a trebuit să folosesc lumina telefonului. Fiind o coborâre tehnică, mi-a fost greu. Chiar am avut un moment când am vrut să renunţăm. Am mai avut o greşeală, pe o coborâre în Făgăraş, după ce tocmai atinsesem vârful Dara. Era singurul traseu pe care nu-l verificasem înainte, iar pe potecă erau mulţi copaci doborâţi după o furtună şi am înaintat foarte greu. Aici am mai pierdut vreo două ore şi ne-am şi obosit mental şi fizic”, spune Sebastian.

Cei doi au dormit în total doar 9 ore (în primele două nopţi), iar în ultimele 25 de ore nu au mai închis ochii deloc.

Motivaţia pentru care cei doi tineri au realizat proiectul a fost în primul rând aceea de a promova o asociaţie, „Acces Natura”, care ajută persoanele cu problemele locomotorii să poată ajunge pe trasee montane.

„Dorim ca această asociaţie să fie mai cunoscută în rândul montaniarzilor, să aibă membri în cât mai multe locuri din ţară. Noi suntem în Iaşi şi dacă sunt persoane cu dizabilităţi care vor să urce pe Ceahlău, noi suntem dispuşi să-i ajutăm să urce pe munte. Echipamente sunt, problema e de voluntari. Aceste persoane cu probleme nu au alte şansă de a vedea peisajele de pe munte”, spune Tiberiu.

Pentru Sebastian, cursa de la Biatlon Carpatic 14X2500 a avut o miză în plus. Diagnosticat în urmă cu trei ani cu o boală gravă, cancer la tiroidă, tânărul s-a antrenat continuu şi a participat la semimaratoane montane demonstrând că poate învinge oboseala fizică, efect al operaţiei suferite:

„Am vrut să motivez persoanele care suferă de boli grave pentru că eu am avut cancer de tiroidă în urmă cu doi ani şi am suferit o operaţie. Citeam că după operaţie oamenii obosesc foarte uşor şi aşa a şi fost, dar asta m-a motivat să mă antrenez, să capăt tot mai multă rezistenţă la efort. Vreau să demonstrez că nu e adevărat ceea ce găseşti pe forumuri”, a spus Sebastian Nechifor.

Cei doi tineri vor să omologheze acest record naţional şi, dacă el va fi doborât, vor reveni pentru a face din nou această cursă de 14 vârfuri.

