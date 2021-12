Alessandro Mucea, SuperStar 2021: „Trăiesc sentimentul că nu este adevărat că eu, băiatul timid dintr-un sat, sunt cel care a reuşit“ VIDEO

„SuperStar România 2021“, altfel spus Alessandro Mucea, tânărul de 18 ani din satul Cotu Vameş, comuna Horia, judeţul Neamţ, cel care pe data de 17 decembrie s-a impus în finala show-ului realizat de postul PRO TV, a dat detalii, pentru Adevărul, despre planurile din viitorul apropiat. Sunt unele normale, care au legătură directă cu premiul câştigat şi de actualul statut, cel de elev în clasa a XII-a, la Colegiul „Petru Poni“ dn Roman, la profilul economic. Ele privesc studiul în domeniul muzical, dar şi pregătirea Bacalaureatului, examen esenţial pentru o viitoare admitere la Conservator.

Alessandro Mucea afirmă că nici acum nu realizează că a luat marele premiu la concursul: „Trăiesc încă sentimentul că nu e adevărat şi că eu, băiatul timid din satul Cotu Vameş, care mă emoţionez încă în faţa unei camera de luat vederi, sunt cel care a reuşit performanţa de a deveni «SuperStar». A fost un efort uriaş, a fost o muncă asiduă, epuizantă, dar plină de satisfacţii. În aceste zile am reuşit să mă odihnesc şi să îmi fac planuri de viitor, evident legate şi de muzică, şi de şcoală“

Alessandro a spus că îşi va planifica riguros timpul, pentru că trebuie să recupereze materia şcolară din săptămânile în care a lipsit de la cursuri. Deja a vorbit cu diriginta sa Iulia Lupu, care l-a asigurat că şi ceilalţi profesori îl vor ajuta. La fel, trebuie să aprofundeze şi pregătirea muzicală, mai ales teorie muzicală, una pe care eu nu o stăpâneşte, dar care este esenţială pentru Conservator.

„În muzică e ca în sport, trebuie să te antrenezi continuu pentru a rămâne performant. Important este să învăţ să-mi planific timpul. Voi susţine Bacalaureatul la Română, Matematică şi Geografie. În acest timp voi continua şi să iau lecţii de canto la doamna Mihaela Tertelici şi de la domnul Sergiu Rudich (cei care l-au pregătit pentru SuperStar - n.red), dar mă voi preocupa şi de luarea unor cursuri de teorie muzicală, fără de care nu voi putea da examen la Conservator“, a mărturisit Alessandro Mucea.

„Un asemenea val de simpatie nu-l primeşti de multe ori în viaţă“

Liceeanul a mai destăinuit că participarea la „SuperStar“ a însemnat o oportunitate extraordinară a se face cunoscut şi apreciat de români, care l-au votat în număr mare, lucru ce i-a adus şi un premiu de 200.000 de euro: „Am simţit în tot acest timp ce important este să fii cunoscut. Un asemenea val de simpatie nu-l primeşti de multe ori în viaţă. Sunt convins că este necesar să rămân acelaşi tânăr modest pe care-l cunoaşte lumea. Şi sunt convins că muzica este drumul meu în viaţă. Să fac din muzică o carieră. E visul meu. Şi acest lucru nu se poate face decât cu seriozitate“

În finală, Alessandro a cântat în duet cu AMI FOTO PRO TV

Tânărul a mai menţionat că a avut sprijinul total al familiei, al fratelui, cumnatei şi al mamei sale care s-a întors de ceva timp din Italia. Susţine că e conştent că banii din premiu nu trebuie risipiţi şi că îi va investi în pregătirea muzicală. Are deja un contract cu o casă producţie muzicală, care îi va lansa primul album. Când, urmează să aflăm.

„Am foarte multe lucruri de învăţat în lumea muzicii, unde nu este greu să te lansezi, dar este mai greu să te menţii în top. Va trebui să mă pun la punct cu engleza, să învăţ şi franceza, pentru că, în situaţia în care se va ivi oportunitatea de a obţine o bursă în străinătate, să pot să fac faţă şi acestei provocări“, a mai adăugat nemţeanul din satul în care s-a născut şi poeta Otilia Cazimir.

Pe 23 decembrie, Alessandro va evolua în Pietonalul Ştefan cel Mare din Roman, fiind cap de afiş la concertul de Crăciun pe care-l va susţine Clubul „Luky Dance“.

Iată şi ce a afirmat despre elevul său Mihaela Tertelici, profesoară de canto şi, directorul „Luky Dance“ din Roman, care-l pregăteşte de 3 ani şi pe care l-a însoţit, împreună cu Sergiu Rudich la concursul de la PRO TV: „Este un tânăr de un bun simţ ieşit din comun. Încă de la început am crezut în talentul lui uriaş. Are o voce de aur, are suflet, ştie să insufle emoţii. I s-au deschis oportunităţi profesionale nebănuite. Este un adolescent care cântă tot timpul din bucuria de a cânta, pentru că îi place ceea ce face. Îi vom sta alături pentru că este un tânăr care promite şi va avea un viitor în muzică.“

