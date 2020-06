VIDEO Descoperirea fabuloasă de sub o podgorie italiană. Cum arată superba podea din mozaic perfect conservată

Descoperirea s-a făcut în comuna Negrar di Valpolicella, în apropiere de Verona.

Primele săpături s-au făcut în zonă în 1922 după descoperirea unei vile datând din secolul al III-lea. Ulterior, şantierul a fost abandonat.

Toamna trecută, o echipă a Departamentului de Arheologie, Arte Plastice şi Peisagistică din Verona a reluat săpăturile, însă au lucrat doar până în februarie, când au fost obligaţi să abandoneze situl, din nou, din cauza pandemiei şi instalării stării de urgenţă.

În urmă cu două săptămâni, odată cu ridicarea restricţiilor, arheologii au reînceput săpăturile, găsind în scurt timp frumoasa podea sub un şir de viţă de vie.

Echipa continuă şi în prezent lucrările, dar au postat pe pagina de Facebook a oraşului fotografii cu uimitoarea descoperire, promiţând totodată că vor căuta soluţii împreună cu proprietarii viei şi cu autorităţile locale, pentru a găsi soluţii ca această comoară arheologică să fie accesibilă şi disponibilă vizitatorilor.

Istoricul Myko Clelland, unul dintre membrii echipei de arheologi, a postat fotografiile şi pe contul propriu de Twitter:

Newly discovered just outside of Verona, what could be this year's biggest discovery - an almost entirely intact Roman mosaic villa floor! pic.twitter.com/tZwy0yfvNL