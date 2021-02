Un nou tip de ţeapă pe un site de vânzări-cumpărări. Atenţie la „clienţii” care vă caută prin WhatsApp

Despre modul de derulare al escrocheriei a relatat orădeanul Zenoviu Pop, care a postat pe contul său de OLX un anunţ de vânzare pentru o pereche de cizme. „Am primit un mesaj pe WhatsApp, duminică seara, în care eram întrebat dacă ştiu de metoda de livrare prin olx”, a povestit orădeanul.

Cumpărătorul, o femeie, i-a trimis un link pe telefonul mobil, în care apărea că plata a fost făcută cu paşii pe care trebuie să-i urmeze el ca să facă livrarea. Ceea ce i-a atras atenţia, spune el, era că pagina la care a fost trimis era sub denumirea fan-courier.com, şi nu fancourier.ro, denumirea corectă. În plus, i se cereau datele cardului, inclusiv CVV/CVC.

„Pe laptop, la adresa la care am fost trimis, fan-courier.com, nici nu există. Am blocat imediat numărul şi am dat un restart la telefon. Din acel moment, nici pe telefon nu am mai putut accesa”, a povestit orădeanul.

Un alt tânăr dintr-o localitate din Bihor a şi postat pe platforma OLX un anunţ în care îi avertiza pe oameni despre ţeapă.

„Eu am fost neatent, mi-am dat seama că e o tentativă de fraudă când am introdus deja datele cardului. Eram la lucru şi m-am prins abia la ultima întrebare în care îmi spunea că pentru confirmarea identităţii să dau soldul contului. Am sunat la Poliţie şi la bancă şi am fost sfătuit să anulez cardul, să nu cumva să rămân fără bani”, spune el.

Imediat după aceea, bihoreanul a postat un anunţ pe OLX în care descrie şi paşii de urmat în astfel de cazuri:

Sunt reclamaţii

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, comisarul şef Alina Fărcuţa a declarat, luni, că, până în prezent, 18 persoane au reclamat astfel de fraude. “Cercetările sunt efectuate de poliţiştii Biroului de Combatere al Infracţiunilor Contra Patrimoniului", a spus Fărcuţa.

Atacuri de acest gen au fost înregistrate în mai multe zone din ţară motiv pentru care proprietarii platformei OLX au şi atras atenţia clienţilor să nu introducă nicăieri datele cardului bancar şi să păstreze conversaţiile doar în mesageria OLX.

„Atacatorii generează un link fals unde vânzătorilor li se cer datele cardului, soldul contului şi codul CVV/CVC sub pretextul de a le fi făcută plata. Doar că încasarea sumei pentru produsele vândute pe OLX se face doar prin intermediul firmei de curierat care livrează produsul, prin ramburs”, se precizează în anunţ.

Clienţilor li se recomandă să se uite atent la orice link pe care li se cere să dea click, mai ales dacă îl primesc prin WhatsApp sau altă mesagerie decât cea oficială OLX.

„Dacă un cumpărător îţi scrie prin WhatsApp că a făcut plata şi îţi cere să dai click pe un link pentru a vedea dovada, poţi fi sigur că e o înşelătorie”, se spune în postare solicitându-le eventualelor victime să sesizeze frauda pe contact@olx.ro.

Vă recomandăm şi: