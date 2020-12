Turism în pandemie. Hotelurile din Bihor au locuri libere de Sărbători. Anul trecut se ocupase tot încă din vară

Cu Revelionul pe vine, hotelierii din judeţ au camere libere cu duiumul şi încearcă să-şi găsească muşterii cu pachete de sărbători all inclusive şi chiar ultra all inclusive, din care, însă, în multe locuri lipseşte tocmai ceea ce se caută: distracţia.

Cazare şi masă

Pensiunile de pe Defileul Crişului Repede (zona Şuncuiuş – Vadu Crişului) poartă chiar şi acum discuţii cu grupuri de turişti. „Unii se îmbolnăvesc, anulează, vin alţii, fac rezervare şi anulează apoi din acelaşi motiv. Noi avem pregătite pachete, şi pentru Crăciun, şi pentru Revelion”, spune Sebastian Lascu, proprietarul Pensiunii Gradia din Şuncuiuş.

Deşi pensiunea are restaurant, petrecere de Anul Nou nu se face. „Oferim cazare şi masă, pentru turişti”, explică Lascu, precizând că pensiunea se închiriază doar pentru un singur grup. „Avem 6 camere duble, cu baie proprie, capacitatea maximă fiind de 15 persoane.

Pentru Crăciun, pachetul pentru o persoană cuprinde 3 nopţi de cazare plus 3 mese, pe zi, la preţul de 500 lei. Pentru Revelion, pachetul pe persoană costă 1350 lei, care cuprinde cazare pentru patru nopţi, masa, apă plată, suc (2 litri), vin roşu şi alb, pălinca tradiţională de Bihor.

Pensiunea Gradia primeşte doar un singur grup de turişti pentru Sărbători foto: Facebook Pensiunea Gradia

În Stâna de Vale e zăpadă, nu şi turişti

În celălalt capăt de judeţ, în Staţiunea Stâna de Vale, vizată şi pentru pârtia de schi, patronii hotelului Iadolina, propun pachetele de Revelion de 3 şi 4 nopţi, la un tarif de1175 respectiv 1380 lei pe persoană, însă tot fără petreceri ori spectacol, doar cu cazare şi mic dejun inclus, plus cina tradiţională din 30 decembrie, masa de Revelion şi cina festivă din 1 ianuarie 2021.

La Pensiunea 4 brazi, tot în Stâna de Vale, operatorul închiriază cabana doar pentru grupuri. „Pentru Revelion, suntem deja ocupaţi. Dar pentru Crăciun avem, încă, liber, în perioada 22-27 decembrie. Pentru un pachet de 4-5 nopţi, oferim cazare şi masă pentru tot sejurul. Preţul este 800 lei, pentru o persoană, pentru întreaga perioadă. Avem şi sănii şi schiuri, sunt oferite gratuit clienţilor”, spune Marinel Hotea.

În Padiş se taie porcul Şi pensiunile mici din Padiş se închiriază doar în întregime, pentru grupuri. Unele sunt deja promise, cu avansuri luate, altele, precum Complexul „La 5 căsuţe”, una dintre cele mai bine cotate pe agenţia de turism online booking.com va fi închisă de Revelion. „Lumea vine, în weekend avem turişti, mai puţini, ce-i drept. De sărbători am decis să închidem, vom fi plecaţi din ţară de Revelion”; spune patronul complexului.

Tot în Padiş, la Pensiunea Apuseni, pentru Revelion este aşteptat deja un grup de turişti însă pentru Crăciun nu au nicio rezervare. „De patru ani cel puţin, noi aveam, şi de Crăciun, şi de Revelion, grupuri din Ungaria. În acest an, nu au fost nici în vară. E o perioadă foarte grea, nici nu ştim cum să facem să nu încălcăm reguli, nu ştim ce urmează, dacă zona va fi cu probleme, etc. Deocamdată suntem restricţionaţi la 30% din capacitate, în cazul meu înseamnă că, din 50 de locuri, pot oferi 20. Aşa că, de Crăciun, am pregătit un pachet însă doar pentru un grup de maxim 20 de persoane. Pentru 24- 27 decembrie, adică 3 nopţi de cazare, cu pomana porcului, trei mese incluse, cu băuturi, cafea, apă, 1000 lei de persoană”, explică proprietarul pensiunii, Cristian Matei.

Schii, săniuş, spectacole

În Vârtop, o altă staţiune de iarnă cunoscută, situată la graniţa dintre Bihor şi Alba, pensiunile mizează că turiştii vin pentru schii şi săniuş în vacanţa de iarnă. Four Season, unul dintre cele mai luxoase pensiuni din zonă, oferă pachete în regim ultra all inclusiv, “cu obiceiuri si colinde, cu bucate alese şi petreceri” de Crăciun şi „spectacole live în Club Seasons, în exclusivitate pentru cei cazaţi în hotel”.

Pachetul de Crăciun e din Ajun şi până duminica 27 Decembrie, adică 5 zile cu 4 nopti de cazare la 1500 lei/pers. Pentru Revelion, pachet de 5 zile la 2500 lei/pers, iar după Revelion, pachet de Sfântul Vasile şi Sfântul Ion la 350 lei/zi/persoana, oferta fiind cu precizarea că turiştii cazaţi în hotel au exclusivitate în restaurant şi la toate facilităţile din hotel: piscina interioară, cu jacuzzi si hidromasaj, sauna, biliard, ping-pong, loc de joacă pentru copii.

În Felix, şomaj şi pregătiri

La rându-i, Băile Felix se confruntă cu cel mai prost an de după 1989. Hotelierii se aşteptau la o perioadă dificilă încă de anul trecut, din pricina lucrărilor de modernizare în valoare de 3,2 milioane euro care se desfăşoară în staţiune însă gradul de ocupare al hotelurilor societăţii a scăzut drastic din cauza pandemiei, chiar dacă nu s-a înregistrat niciun caz de infectare în staţiune. „Imediat ce Bucureştiul a intrat în scenariul roşu, 20% dintre rezervări au fost anulate”, spune directorul SCT Felix, Florian Serac.

Piscinele cu apă termală din Băile Felix sunt pregătite de Sărbători. foto: Facebook Băile Felix

De altfel începând din săptămâna trecută, SCT Felix a trimis jumătate din personal în şomaj tehnic şi va păstra la muncă, în regim cu program flexibil, cealaltă jumătate. Salariaţii vor lucra cu jumătate de normă şi vor primi 87% din salariu.

Măsura este gândită să protejeze angajaţii în speranţa revenirii activităţii, dar şansele sunt mici. „Toate semnalele sunt că pentru Crăciun şi de Revelion nu vom putea organiza petrecerile obişnuite. Turiştii vor lua masa în restaurant fără muzică cu formaţie, fără dans, fără aglomeraţie până la miezul nopţii, şi gata”, spune directorul SCT Felix.

Carnaval de Revelion

Situaţia este aceeaşi pentru toţi operatorii din zonă. „Facem planuri doar pe o săptămână înainte”, spune directorul complexului President, Dumitru Fechete, arătând că funcţionează doar cu bazinele exterioare, baza de tratament şi activitatea de restaurant pentru cei cazaţi. Dacă condiţiile legale vor permite, vor organiza Revelionul, dacă nu, vor returna oamenilor toţi banii.

Turiştii cazaţi în Complexul President vor fi aşteptaţi cu spectacole şi Carnaval. Asta dacă nu le va strica pandemia planurile foto: Facebook President

Complexul are pregătite pachete pentru sejur de 4 nopţi (1.600 lei/persoană), 5 nopţi (1.800 lei/persoană şi 6 nopţi (1.900 lei), pentru cameră dublă, business, cu cazare, masă, surprize de Crăciun, inclusiv momentul special de tăiere în mod tradiţional a porcului, prânz festiv cu produse tradiţionale şi program de colinzi.

Pentru Revelion, pachetele (care încep de la 3.000 lei/ persoană) includ masa festivă de Revelion, Carnaval şi divertisment. Toţi clienţii au acces gratuit la piscinele cu apă termală, jacuzzi, saună.

