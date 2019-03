Primăria Oradea caută parteneri pentru un fond local de investiţii în domeniul IT. Cât va fi aportul investitorilor şi care sunt condiţiile de selecţie

Capitalul societăţii va fi format din aportul în numerar al Primăriei Oradea în cuantum de 300.000 euro, la care se va adăuga aportul partenerilor, în sumă de 5.000 euro/investitor. Ulterior, partenerii vor putea adăuga capital suplimentar în funcţie de proiectele ce urmează a fi finanţate.

"Alături de sectoarele reprezentantive astăzi,trebuie să susţinem dezvoltarea serviciilor turistice şi cele de IT care pot dinamiza o economie locală sustenabilă", a precizat directorul economic executiv al direcţiei Economice din Primăria Oradea, Eduard Florea.

Potrivit lui Florea, între criteriile de selecţie ale partenerilor este ca aceştia să activeze în domeniu de cel puţin 2 ani şi să nu înregistreze datorii faţă de bugetul de stat ori cel local.

Firmele interesate îşi pot depune scrisorile de intenţie până în data de 15 aprilie, iar în iulie, în acest an, va avea loc şi prima procedură de selecţie a start-up-urilor. Rolul partenerilor, dincolo de a asigura cofinanţarea fondului de investiţii, va fi de a asigura monitorizarea activităţii start-up-urilor finanţate prin program.

Fondul de investiţii va fi destinat susţinerii companiilor inovatoare de tehnologie cu potenţial ridicat de expansiune, din domenii precum cele ale serviciilor IT şi software, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, transformare digitală, soluţii IT pentru sănătate, FinTech etc.

Selecţia firmelor de start-up va fi facută de o echipă de specialişti în domeniu, trimestrial sau semestrial, în funcţie de sumele disponibile şi numărul de start-up-uri selectate până la acel moment.

Sprijinul financiar va fi acordat sub forma aportului în numerar la capitalul social al societăţii start-up, care trebuie înregistrată în Oradea, iar pentru o perioada de 5 ani, minim 75% din personalul creativ trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Oradea sau în Zona Metropolitană Oradea.

Activitatea fiecărui start-up va fi monitorizată de un tutore desemnat de bordul societăţii administrator al fondului de investiţii, care va asigura asistenţă tehnică în activitatea start-up-ului şi care va monitoriza modul de cheltuire a sumelor alocate.