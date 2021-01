Imagini şocante cu câini ucişi şi torturaţi, găsiţi într-un buncăr de pe un câmp de lângă Oradea VIDEO

La fel spune şi Antonia, care de 6 ani salvează câini aruncaţi aici, 3 dintre patrupezii scoşi din buncăr fiind şi în prezent în adăpostul ei.

„E o groapă din care de 6 ani scot câini. Mulţi dintre ei i-am dat în adopţie, iar în momentul de faţă în adăpost mai am 3 câini din aceeaşi groapă. Azi m-a îngrozit ce am văzut. De când salvez câini din acest loc nu m-au aşteptat niciodată atâtea cadavre. 3 suflete omorâte, 1 viu am găsit.. 3 ore am petrecut jos până când am reuşit să-l scot pe cel viu.. 3 ore am fost într-un mormânt trist", a explicat Antonia Kertesz.