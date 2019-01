Fostul director al DGASPC Bihor, prins de şefi că-şi ascunde de doi ani procesul de abuz. E acuzat că ar fi muşamalizat torturi asupra copiilor

Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Ioan Mang, despre situaţia fostului şef al DGASPC Bihor s-a aflat abia săptămâna trecută şi va fi discutată în şedinţa de marţi, 15 ianuarie.”Va trebui să decidem suspendarea dumnealui. Dacă instanţa va spune că e nevinovat o să revină, dar asta poate dura şi ani de zile", a precizat vicepreşedintele CJ Bihor.

Dosarul pitit

Călin Puia a fost trimis în judecată în decembrie 2016, alături de 6 supravegetori şi pedagogi de la la Centrul de Plasament pentru Copii cu Probleme Psihosociale din Oradea. În timp ce directorul era acuzat de abuz în serviciu şi omisiunea sesizării organelor judiciare, colegilor săi li se imputau fapte de purtare abuzivă, loviri şi alte violenţe, precum şi abuz în serviciu în formă continuată, pe marginea unor bătăi şi torturi comise asupra copiiilor, descoperite în 2013.

Brutalităţile ieşiseră la iveală când aşezământul a fost vizitat de reprezentanţii unui ONG din Capitală, Centrul pentru Resurse Juridice, care au dezvăluit că minorii sunt "abuzaţi fizic şi emoţional" chiar de educatori, pedagogi şi supraveghetori. CRJ a citat şi din declaraţiile celor 17 adolescenţi internaţi: "Am fost dat cu capul de pereţi, călcat în picioare", "Domnul C. ne-a băgat cu mâinile la uşă", "Şeful de centru a bătut un copil cu genunchii în burtă până a căzut pe jos"."Am fost pedepsită 6 luni, în 2012. N-am avut voie să ies afară, nici la şcoală". "Un an nu am fost la şcoală, fiind pedepsiţi că fugeam din Centru. Dar fugeam pentru că nu suportam să stau tot timpul închis. Mie mi-a plăcut la şcoală, am cerut voie să merg, dar nu am fost lăsat". "Am fost bătut de dl educator Iluţă Adrian cu pumnii şi cu picioarele în stomac, în plex şi în faţă. M-a lovit aşa tare în gură că mi-a ieşit un dinte prin buză". "

Îşi făceau nevoile în găleţi

În raport se preciza şi că angajaţii îi închid noaptea pe copii în dormitoare, obligându-i să-şi facă nevoile în găleţi. Un caz şocant descris a fost al unui copil de 14 ani cu dizabilităţi psihice a fost violat fără ca supraveghetorii să intervină şi fără ca apoi să fie mutat în alt centru, în siguranţă. CRJ arăta că şefii DGASPC ştiau totul căci au avut un control din partea inspectorilor Biroului Management al Calităţii Serviciilor Sociale. Dar, în loc să sesizeze Parchetul, să informeze conducerea CJ Bihor şi să mute personalul acuzat de abuzuri, directorul general Călin Puia a format o comisie "disciplinară" care să ascundă situaţia sub preş. Greu de demis În 2016, după triimiterea în judecată a angajaţilor DGASPC Bihor, Parchetul a trimis informare către instituţie, la Serviciul Juridic, şi directorului Puia, ddar aceştia au ascuns adresa, Puia rămânând în funcţie până recent, când a fost detaşat la Direcţia Tehnică a CJ Bihor.





Căutat pentru a-şi exprima punctul de vedere, fostul şef al DGASPC Bihor nu a putut fi găsit.