Episcopia Greco-Catolică Oradea, despre un candidat al PSD la europarlamentare: „Preotul Cristian Terheş a fost suspendat de la slujire“

Potrivit comunicatului transmis, marţi, de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, decizia a fost luată ca urmare a "liberei alegeri a părintelui Cristian Terheş de a se implica în politică".

"Conform Dreptului Canonic al Bisericilor Orientale, clericii <nu vor lua parte activă în partidele politice>, drept urmare, Episcopia a decis ca părintele Cristian Terheş să fie eliberat de exerciţiul funcţiilor sacerdotale", se precizează în informare.

Totodată, Episcopia Greco-Catolică de Oradea se delimitează de orice afirmaţie cu caracter politic "atât ale părintelui Cristian, cât şi a oricui altcuiva".

Reprezentanţii bisericii mai arată că "opţiunea politică a părintelui nu reprezintă poziţia oficială a Episcopiei noastre, ea fiind rezultatul manifestării libertăţii personale a părintelui".

"Fidelă Evangheliei iubirii lui Cristos pentru toţi oamenii, Biserica Greco-Catolică din România promovează în mod permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe şi opinii diferite", scrie în finalul comunicatului semnat de Biroul de Presă al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.

Cristian Terheş a fost hirotonit la Episcopia Greco-Catolică de Oradea, însă este stabilit în California unde este preşedintele Coaliţiei Românilor din SUA.

"Cum e şi normal, cât timp voi fi in politică, n-am să îmi mai exercit public funcţiile sacerdotale. De unde voi fi, am să continui să-mi slujesc semenii şi ţara aşa cum am făcut-o şi până acum", a explicat pe pagina sa de Facebook Terheş, legat de decizia Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: