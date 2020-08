Drama teribilă a unei tinere asistente medicale şi a mamei sale: bolnave de cancer, au ajuns în stradă

Miruna Sfârlea este un exemplu de voinţă şi ambiţie, cu toate că viaţa ei a fost o luptă continuă de la vârsta de 14 ani, când părinţii ei au divorţat.

Mama ei era deja bolnavă de leucemie, iar ca să o poată ajuta şi, în acelaşi timp, ca să-şi poată termina studiile, ea s-a angajat, lucrând încă de la 17 ani, ca vânzătoare, femeie de serviciu sau oriunde a găsit un loc de muncă.

A terminat studiile Școlii Postliceale la Liceul Tehnologic Sanitar "Vasile Voiculescu" - Asistent Medical Generalist în anul 2015, iar apoi şi pe cele de Asistent Medical de Farmacie în anul 2018. Între timp, însă, cele două şi-au pierdut apartamentul în care locuiau, din cauza datoriilor, şi s-au mutat dintr-o chirie în alta până când, în final, au ajuns în stradă.

N-a fost, însă tot. Trecând peste depresie, atacurile de panică şi anemia cu care s-a ales de pe urma lipsurilor, stresul că-şi va pierde mama, şi responsabilităţile enorme pe care le-a luat în întregime asupra ei, în acest an, tânăra a căzut la pat, fiind diagnosticată cu tumoră neuroendocrină gastrică tip 1.

„Cancerul nu avea ce să caute în viaţa mea“

Norocul lor a fost o cunoştinţă care le-a găzduit într-o casă la ţară. Iarna trecută, din cauza frigului şi lipsei banilor, cele două şi-au pus haine şi bucăţi din mobilă pe foc, pentru a încălzi puţin casa. Nu au bani de mâncare, sunt zile în care nu au nici măcar o pâine, iar peste câteva săptămâni ar putea ajunge sub cerul liber căci proprietarul casei le-a anunţat că trebuie să plece.

"Nu era de ajuns că, la 14 ani, tatăl meu s-a hotărât să divorţeze şi ne-a lăsat singure, pe mine şi pe mama care era bolnavă, iar eu am început să lucrez de la 17 ani ca să o pot îngriji şi ca să pot merge la şcoală. Mai apoi ne-am pierdut apartamentul în care am crescut şi asta tot din cauza tatălui meu care a lăsat multe lucruri încurcate. A urmat calvarul chiriilor, totul ducând la stres şi suferinţă. Din februarie ne luptăm cu acest nou diagnostic. Fără locuinţă, cu o mamă bolnavă care trebuie îngrijită, cu lucrurile afară în curtea unei case unde am primit permisiunea să locuim temporar, fără serviciu şi neasigurată... Cancerul nu avea ce să caute în viaţa mea şi, totuşi, viaţa nu te întreabă, doar te loveşte", îşi destăinuie Miruna problema fără prea multe înflorituri.

În numele ei vorbesc actele medicale, documentele oficiale prin care şi-au pierdut apartamentul în care a copilărit, diplomele de absolvire a studiilor pe care, cel puţin deocamdată, le-a urmat degeaba căci, cel puţin pe moment, Miruna nu mai are puterea să-şi rezolve problemele birocratice, să-şi poată urma tratamentul oncologic, să-şi poată îngriji propria mamă, să-şi găsească o locuinţă.

Şi-a dezvăluit povestea pe internet, pe pagina speranta-pentru-miruna.ro, unde a postat şi actele medicale doveditoare ale bolii de care suferă, iar Asociaţia Speranţa pentru România a şi pornit o campanie de strângere de fonduri, însă strict ca să-i acopere cheltuielile cu tratamentul medical.

Câţiva tineri care o cunosc, îi ştiu povestea şi lupta continuă pe care a dus-o pentru a supravieţui şi a-şi îngriji mama, au distribuit povestea Mirunei pe reţelele de socializare şi i-au găsit o căsuţă în acelaşi sat unde a stat până acum. O căsuţă decentă, care-i va da liniştea că nu îşi vor petrece iarna sub cerul liber, şi care costă, cu tot cu minimele reparaţii, în jur de 17.000 euro.

Cei care pot să le ajute pe cele două bihorence, le pot contacta: pe Sfârlea Miruna pe Facebook sau pe mama ei, Răzvan Lăcrimioara, pe numerele de telefon: 0772.015989 sau 0775.218073. Cei care doresc să le sprijine financiar o pot face în contul bancar deschis la Banca Transilvania: RO48BTRL00501201C35906XX RON pe numele Sfârlea Miruna-Armina.

