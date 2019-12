Cum să-ţi ţii copilul departe de calculator de Sărbători. Top 5 jucării educative de pus sub bradul de Crăciun

Vreţi să stârniţi interesul copiilor pentru ştiinţă? Atunci cele mai potrivite ar putea fi seturile educative cu experimente ştiinţifice pe care le puteţi cumpăra cu preţuri începând chiar de la 16 lei. Cu 30 lei, de pildă, găsiţi un set care îi învaţă pe cei mici să-şi crească propriile plante în vase amuzante, la 41 lei puteţi cumpăra setul pentru cristale ciudate, însă dacă aveţi buget mai mare, la preţuri între 200 şi 250 lei găsiţi şi seturi educative complexe, cu experimente ştiinţifice, din geologie, criminalistică, fizică, botanică şi chimie.





Experimentele se pot realiza în casă sau în aer liber, urmând ghidul din manual unde sunt prezentaţi în amănunt paşii pentru fiecare experiment în parte, astfel încât micuţii să fie în siguranţă.

Apă, aer, lumină şi culori, experimente de botanică, efecte speciale, erupţiile vulcanice, busola, forţele de atracţie sau respingere între corpuri, toate pot fi învăţate prin joacă.

Aveţi un copil pasionat de parfumuri? Acum poate învăţa tot procesul de fabricaţie, ba chiar să-şi realizeze propriul parfum, săpun, săruri de mare, uleiuri de masaj, nisip colorat, etc.

Seturile încep de la 50 de lei, însă pot ajunge şi la 150, cum este "Atelierul de parfum” de pildă.

Jocul, destinat copiilor de peste 8 ani, are o broşură educativă şi toate accesoriile pentru a-ţi realiza propriul parfum, ulei de masaj parfumat, nisip colorat, săruri de baie, etc. În plus, copilul se va putea familiariza cu noţiuni primare de chimie, va descoperi istoria parfumului, va înţelege ce sunt aromele, simţurile şi clasificarea acestora, ce substanţe se folosesc pentru crearea unui parfum, cum să amestece aromele şi îşi poate dezvolta creativitatea şi gândirea logică.

Pachetul contine accesoriile necesare pentru 13 experimente, de la pipete, hârtii de filtrare, eprubete, recipiente de măsurare, pliculeţe cu ceaiuri aromate, pacheţele cu sare de mare, bicarbonat de sodiu, acid citric, glicerină lichidă, colorant cosmetic, arome.

Şi fizica poate fi distractivă cu un interesant joc de experimente dedicate tot copiilor din clasele primare. Cu ajutorul acestora, copiii vor afla ce este forţa gravitaţională, care este principiul de funcţionare al unei biciclete, care e secretul pârghiilor, ce este energia cinetică. Şi nu numai atât. Construind modele interesante cu piese robuste, micuţii vor descoperi cum se măsoară şi se transmite forţa, jocul fiind o introducere perfectă în lumea fizicii. Atenţie, însă, căci un cunoscut magazin online vinde acelaşi set la două preţuri, unul la 99 lei, iar celălalt la 169, singura diferenţă fiind că cel de-al doilea are manual de instrucţiuni în limba română.

Care copil nu e atras de astronomie? Pentru ei există seturi în care vor găsi planetele sistemului solar şi vor putea crea un model care străluceşte în întuneric. Preţul e între 20 şi 200 lei, cel din urmă set fiind motorizat, care îl va ajuta pe copil să înţeleagă mişcarea planetelor în sistemul solar, dar şi rolul atât de important al soarelui. Mai mult, în întuneric, imaginea sistemului solar se proiectează pe tavan. (vârsta recomandată de la 8 la 12 ani).