Zece filme moderne de mister foarte bine cotate de critici şi public

1. Oldboy - Oldeuboi (2003). Film regizat de Park Chan-wook





2. Mother – Madeo (2009). Film regizat de Joon-ho Bong





3. The Secret in Their Eyes - El secreto de sus ojos (2009). Film regizat de Juan José Campanella





4. Memento (2000). Film regizt de Cristopher Nolan





5. The Headhunters – Hodejegerne (2011). Film regizat de Morten Tyldum





6. About Elly (2009) - Darbareye Elly. Film regizat de Asgar Farhadi





7. The Lives of Others - Das Leben der Anderen (2006). Film regizat de Florian Henckel von Donnersmarck





8. The Girl With The Dragon Tattoo - Män som hatar kvinnor (2009) – Film regizat de Niels Arden Oplev





9. The Handmaiden - Ah-ga-ssi (2016). Film regizat de Chan-wook Park





10. Incendies (2010) – Film regizat de Denis Villeneuve

