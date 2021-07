Un angajat care curăţă fântânile arteziene din Iaşi şi-a donat încălţările şi ultimii bani unui bătrân ieşit din spital VIDEO

„Nu am făcut acest lucru pentru faimă, nu am vrut să apar pe internet. Eu nici nu ştiu să folosesc internetul. Curăţam fântâna asta aici, în Piaţa Unirii, când l-am văzut că venea pe scări de la spital. Era un bătrân care abia mergea în cârje şi era bandajat la un picior. Se vedea că era foarte îngrijit şi era singur. M-am uitat mult după el şi l-am văzut că era şi desculţ. Am observat că s-a aşezat pe o bancă, era foarte obosit. Am luat pentru câteva minute o pauză şi am mers să văd ce e cu el.

Primul lucru care l-am întrebat când am ajuns la el, l-am întrebat dacă vrea sandalele mele şi mi-a spus că da. Am simţit că are nevoie. M-am descălţat şi l-am încălţat pe el, s-a bucurat. Mai aveam câţiva bani mărunţi în buzunar şi i-am dat şi pe ăia. Regret foarte mult că, după ce i-am dat papucii, am plecat repede să îi iau şi ceva de mâncare şi, când m-am întors, nu mai era. Nu am apucat să vorbesc cu el”, a declarat Gelu Pohoaţă, angajat Servicii Publice, citat de BZI.ro.

Gelu Pohoaţă are 66 de ani şi lucrează în cadrul SC Servicii Publice SA Iaşi din anul 2003. De-a lungul timpului, Gelu a suportat zeci sau chiar sute de jigniri din partea ieşenilor. El este electrician şi se ocupă de îngrijirea şi curăţarea tuturor fântânilor arteziene din oraş.

VIDEO AICI