Tinerii care au urcat România în topul mondial al matematicii. Aur, argint şi bronz pentru studenţii din Iaşi

Pasionaţi de cifre, raţionamente şi deducţii matematice, şase tineri conştiincioşi au obţinut medalii importante chiar şi în condiţii pandemice, când prezenţa fizică la un concurs internaţional era imposibilă.





Gabriel, Stelian, Maria, Vlad, Robert şi Andrei, toţi studenţi ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), au calculat, s-au adaptat şi au obţinut rezultate remarcabile la Concursul internaţional de matematică pentru studenţi „Open Mathematical Olympiad for University Students”, organizat în perioada 5 - 6 mai 2021 de International University for the Humanities and Development din Ashgabat, Turkmenistan.





Şase medalii, printre care şi una de aur, a fost rezultatul muncii împletite cu pasiune a studenţilor români.

La această competiţie au participat 349 de studenţi din 16 ţări: Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Estonia, Grecia, Kazahstan, India, Indonezia, Polonia, România, Rusia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan şi Vietnam.

Medaliile care au urcat România pe podiumul internaţional au fost obţinute de către studenţi de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul TUIASI. Gabriel Alexandru Scînteie, anul al II-lea, a luat medalia de aur, medalia de argint a obţinut-o Stelian Cristian Grecu, anul al III-lea, în timp ce bronzul l-au luat Maria-Gabriela Fodor, anul I, Vlad Batalan, anul al III-lea, Robert Curpăn, anul al II-lea, şi Andrei-Iosif Iojă, anul I.

Studenţii români au fost pregătiţi în cadrul „Centrului de Pregătire Performantă în Matematică”, de către profesorii TUIASI - Marcel Roman, Radu Strugariu şi Marian Panţiruc.

„Studenţii Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iaşi au avut o comportare excepţională, obţinând o medalie de aur, o medalie de argint şi patru medalii de bronz. Performanţa este cu atât mai mare cu cât concursul a avut loc pe perioada vacanţei, online, şi a fost dificil să ne coordonăm. Spre exemplu, au fost studenţi în drumeţii, unii erau pe munte, alţii la Lacul Roşu, şi fiecare a intrat online de unde a putut. Cu toate acestea, rezultatele au fost foarte bune”, a declarat lect. univ. dr. Marcel Roman, directorul Departamentului de Matematică şi Informatică de la TUIASI.

Magia cifrelor are rădăcini în copilărie

De la radicali la integrale şi limite, matematica parcă este o junglă încâlcită de teoreme şi axiome. Asta ar spune cei care nu iubesc matematica. Cu toate acestea, există oameni pentru care ştiinţele exacte au devenit un prieten de nădejde, ba chiar un hobby, iar lumea numerelor, în care s-au infiltrat şi literele, pare un puzzle uşor de rezolvat.



Gabriel Alexandru Scînteie, tânărul care a cucerit medalia de aur la Concursul Internaţional din Turkmenistan, îşi aminteşte că a descoperit magia cifrelor în joacă, încă din copilărie, atunci când şi-a dezvoltat primele competenţe matematice. Aşa a luat naştere pasiunea pentru numere.

„Problemele matematice sunt doar puzzle-uri”

„Cred că pasiunea a venit încă din copilărie când rezolvam puzzle-uri, clădeam diverse construcţii din cuburi (asemănătoare lego-urilor) şi toate aceste activităţi care formează gândirea, întrucât, la urma urmei, problemele matematice sunt doar puzzle-uri: ţi se dau o serie de elemente, iar tu trebuie să le pui cap la cap pentru a ajunge la rezultatul dorit. Iar mai departe, pe măsură ce am trecut prin clasele I - IV, respectiv V - VIII, m-a atras într-o oarecare măsură şi faptul că mă descurcam bine, deci cumva parcursul a fost unul lin, existând o continuitate”, spune Gabriel Alexandru Scînteie pentru „Weekend Adevărul”.





Gabriel Alexandru Scînteie, student în anul al II-lea la TUIASI

Într-o lume plină de teoreme, rezultate exacte şi obiective, are o importanţă majoră legătura dintre profesor şi elev. De exemplu, pentru Vlad Batalan, originar din Botoşani, a contat foarte mult faptul că profesoarele lui de matematică l-au îndrumat mereu să participe la diverse concursuri şi olimpiade, deşi, spune el, nu câştiga mereu premii.

„Încă de când eram elev în clasa a V-a am avut profesoare foarte bune de matematică, care m-au îndemnat să particip la concursuri şi olimpiade. Am văzut că îmi place să rezolv exerciţii, chiar dacă nu câştigam mereu premii. Încurajarea lor iniţială s-a transformat în iniţiativa personală de a participa, an de an, la orice fel de olimpiadă/concurs de matematică, informatică sau chiar fizică. În Botoşani erau elevi foarte buni la matematică, menţionez Ştefan Bălăucă şi încă câţiva, care mereu erau cu un pas în faţa mea. Acum, de când am devenit student, am reuşit să îmi scot în evidenţă mai bine pasiunea pentru matematică, cu ajutorul profesorilor care mereu au avut un răspuns bun la curiozităţile mele”, mărturiseşte studentul Vlad Batalan, medaliat cu bronz la Concursul Internaţional de Matematică din Turkmenistan.

Lui Robert Curpăn, medaliat şi el cu bronz în cadrul aceluiaşi concurs, cea care i-a deschis apetitul pentru matematică a fost învăţătoare pe care a avut-o în şcoala primară.

„Ulterior, în gimnaziu, liceu şi acum, în studenţie, am început să apreciez din ce în ce mai mult domeniul acesta, iar acest lucru li se datorează într-o foarte mare măsură domnilor profesori care m-au îndrumat, mi-au predat şi mi-au povestit matematica dincolo de formule şi algoritmi de rezolvare”, spune Robert Curpăn.

Robert Curpăn, anul al II-lea la TUIAŞI FOTO Arhiva personală

Un parcurs presărat cu premii importante Deşi încă au vârste fragede, studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi se pot lăuda deja cu un drum al performanţei în ştiinţele exacte. Cu toţii au mai participat şi la alte concursuri sau olimpiade, iar rezultatele remarcabile fac parte deja din palmaresul lor. Primele premii au fost obţinute încă din primii ani de şcoală. „Excluzându-le pe cele din şcoala primară, primele premii pe care le-am obţinut au fost în gimnaziu, când am participat atât la concursuri şi olimpiade, cât şi în tabere de matematică. Ca student, am reuşit să obţinut premii la Olimpiada de Matematică organizată de o universitate din Israel (ARIEL) şi la Concursul din Turkmenistan care s-a desfaşurat recent, online”, spune studentul Robert Curpăn. Gabriel Alexandru Scînteie a obţinut rezultate remarcabile şi la alte discipline, încă din gimnaziu. „Am participat la concursuri şi olimpiade atât la matematică cât şi la alte discipline încă din gimnaziu, însă în timpul liceului am mers cu precădere la olimpiada de informatică, reuşind să iau premii atât la etapele locale cât şi la cele judeţene. Abia în timpul facultăţii am reînceput să merg la olimpiadele de matematică, printre cele mai notabile rezultate fiind: medalie de bronz la SEEMOUS (South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students), doua medalii de aur la International Internet Mathematical Olympiad proba individuală şi o medalie de argint la proba pe echipe a aceluiaşi concurs”, spune Gabriel Alexandru Scînteie. Despre această ultimă medalie cucerită, Gabriel spune că a fost o adevărată surpriză. „Am fost foarte surprins, ştiam că am rezolvat un număr considerabil de probleme, însă rezultatul depindea foarte mult şi de cum s-au descurcat ceilalţi participanţi. Încerc să nu las aceste rezultate să ma afecteze prea mult, important fiind mai degrabă ce am învăţat pe parcurs şi că fac ceea ce-mi place. Trebuie să recunosc totuşi că primirea rezultatului a fost o bucurie şi un motiv de mândrie pentru mine”. Vlad Batalan, student în anul al III-lea la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul TUIASI, a cucerit până acum medalii de bronz, de argint şi de aur. „Din liceul am o participare la Olimpiada Naţională de Informatică şi numeroase menţiuni la olimpiadele de matematică, etape judeţene, câte una pentru fiecare. De asemenea, din perioada liceului am mai multe concursuri de matematică cu premii. În facultate am obţinut în anul I medalie de bronz la Concursul Internaţional de Matematică SEEMOUS, menţiune la concursul Traian Lalescu, participare la Concursul Internaţional de Informatică ICPC, medalie de aur la concursul ARIEL de anul trecut, proba pe echipe, medalie de argint la concursul SEEMOUS de anul trecut şi medalia de bronz pe care am obţinut-o în cadrul ultimului concurs care s-a ţinut în Turkmenistan”, spune Vlad Batalan.

Vlad Batalan, anul al III-lea la TUIASI FOTO Arhiva personală

Secretul performanţei în matematică

Matematica de performanţă înseamnă multe ore de pregătire suplimentară, multe ore de probleme rezolvate şi lucru intensiv pe programa de performanţă.

„Pregatirea a fost făcută sârguincios la inceputul anului I de facultate, când m-am înscris la clubul de excelenţă pentru matematică. Deoarece întreaga materie s-a schimbat, atunci a fost momentul în care am simţit că trebuie să lucrez în plus şi am depus mult efort. Pot spune că experienţa anterioară a fost principalul motiv pentru care am fost în stare să obţinem rezultate”, mărturiseşte studentul Vlad Batalan.

Pentru a urca pe podiumul internaţional, multele orele de pregătire şi logica de rezolvare trebuie să fie completate de încrederea în sine şi bucuria de participare la orice concurs.

„Pregătirea imediat premergătoare concursului constă în mai multe ore alocate aprofundării, însă nu neapărat aceasta este cea mai importanta, participarea la olimpiade fiind mai degrabă un maraton decât un sprint. Astfel m-am bazat foarte mult pe cunoştinţele pe care le-am fixat deja anul trecut şi pe care le actualizăm şi reamintim constant în cadrul pregătirilor săptămânale organizate de Centrul de Pregătire Performantă în Matematică al Universităţii Gheorghe Asachi Iaşi”, explică Gabriel Alexandru Scînteie.

Pentru Robert Curpăn, pregatirea pentru un concurs sau pentru o olimpiadă cuprinde două etape: pregătirea cu profesorii îndrumători şi lucrul individual.

„Particip la sesiunile de pregătire organizate săptămânal de către domnii profesori Marcel Roman, Radu Strugariu şi Marian Panţiruc, cărora al dori să le mulţumesc pentru dedicarea şi profesionalismul de care dau dovadă. Important e şi lucrul individual, fără de care fixarea noţiunilor şi deprinderea anumitor abilităţi de rezolvare sunt imposibile”, explică tânărul Robert Curpăn.

Studentul care a cucerit medalia la aur la Concursul Internaţional de Matematică din Turkmenistan are un sfat pentru cei care participă pentru prima dată la un astfel de concurs.

„Daţi tot ce aveţi mai bun şi, indiferent de rezultat, nu uitaţi că nu rezultatul contează atât cât parcursul şi evoluţia ce au avut loc prin prisma participării”, conchide Gabriel Alexandru Scînteie.





Sportul şi beletristica se îmbină perfect cu ştiinţele exacte

Când termină de rezolvat exerciţiile, când lasă pixul sau calculatorul minţii deoparte, tinerii medaliaţi în matematică practică diferite sporturi, dansează sau chiar desenează.



Pe lângă medaliile de bronz, argint şi aur, Vlad Batalan se poate mândri şi cu o centură neagră. „Am practicat o perioadă Qwan Ki Do şi am obţinut centura neagră. De ceva timp am fost ocupat cu facultatea şi n-am mai găsit ocazia să reîncep antrenamentele. Îmi place să cânt la chitară, la ukulele şi la muzicuţă, mai ales când mai fac câte o cântare cu prietenii prin campusul Tudor Vladimirescu. Obişnuiam să desenez portrete şi benzi desenate, dar m-am oprit în clasa a X-a, pentru că îmi luat foarte mult timp. Am decis să investesc în informatică”.

De sport este îndrăgostit şi Gabriel Alexandru Scînteie. „Aproape în fiecare săptămână merg la fotbal, baschet, tenis de câmp ori ping-pong. Pe lângă asta pot spune că îmi mai ocup timpul cu jocuri video, însă în ultimul timp nu prea am apucat fiind un semestru destul de încărcat acesta”.

Călătoriile, desenul şi cărţile de beletristică se află pe lista principalelor pasiuni ale lui Robert Curpăn, după matematică, bineînţeles. „Mă pasionează majoritatea subiectelor ce ţin de lumea tehnologiei (calculatoare, maşini, electronice etc), motiv pentru care am ales facultatea la care studiez în prezent (Automatică şi Calculatoare). În afară de aceste pasiuni, care sunt legate mai mult sau mai puţin de mediul academic, îmi place foarte mult să desenez, să călătoresc şi să citesc beletristică”.

Astfel, putem spune că pasiunea pentru matematică trece dincolo de programa şcolară şi poate fi fructificată cu sprijinul cadrelor didactice dedicate şi conştiinciozitatea tinerilor care văd dincolo de cifre.

Vă recomandăm să citiţi şi: