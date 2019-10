Test de cultură generală despre premierii României. Cine era prim-ministru în decembrie 1989

1. Cine era prim-ministru al României când ţara a intrat în cel de-al Doilea Război Mondial?

a) Ion Antonescu

b) Constantin Sănătescu

c) Nicolae Rădescu



2. Cine era premier în timpul Marii Unirii din 1 Decembrie 1918?

a) Alexandru Averescu

b) Ion I.C Brătianu

c) Alexandru Marghiloman



3. În ce an a murit Petru Groza?

a) 1952

b) 1958

c) 1965



4. Cine era prim-ministrul României în 1989?

a) Nicolae Ceauşescu

b) Tudor Postelnicu

c) Constantin Dăscălescu



5. Câţi an a fost prim-ministru Adrian Năstase?

a) 2

b) 3

c) 4



6. Cine a fost primul premier român?

a) Mihail Kogălniceanu?

b) Barbu Catargiu

c) Alexandru Ioan Cuza



7. Cine a fost prim-ministru în timpul Războiului de Independenţă?

a) Nicolae Golescu

b) Dumitru Brătianu

c) Ion C. Brătianu



8. Din partea cărui partid a fost premier Petru Groza?

a) Partidul Democrat Român

b) Frontul Plugarilor

c) Partidul Socialist Român



9. Cine a fost primul premier român de după Revoluţie?

a) Theodor Stolojan

b) Petre Roman

c) Ion Iliescu



10. Din ca partid a făcut parte Gavril Dejeu?

a) FSN

b) PDSR

c) PNŢCD



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – b, 3 – b, 4 – c, 5 – c, 6 – b, 7 – c, 8 – b, 9 – b, 10 – c.