Test de cultură generală despre mari opere artistice ale lumii. Care este cel mai scump tablou din toate timpurile?

1. Cine a pictat Guernica?

a) Andy Warhol

b) Pablo Picasso

c) Henri Matisse





2. Cine a pictat Naşterea lui Venus?

a) Rafael

b) Leonardo da Vinci

c) Sandro Botticelli





3. În ce oraş este păstrată pictura Cina cea de taină, a lui da Vinci?

a) Milano

b) Roma

c) Venezia





4. Noaptea înstelată este semnată de?

a) Van Gogh

b) Toulouse Lautrec

c) Auguste Renoir





5. Unde este expusă statuia Venus din Milo?

a) Atena

b) Londra

c) Paris





6. Care este cel mai scump tablou vândut vreodată?

a) Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci

b) 'Les Femmes d'Alger, de Pablo Picasso

c) Jucătorii de cărţi, Paul Cezanne





7. Cine a pictat Fata cu cercel de perlă?

a) Vermeer

b) Rembrandt

c) Renoir





8. Crini de apă este semnată de?

a) Van Gogh

b) Lautrec

c) Monet





9. Cine a realizat sculptura Pieta?

a) Donatello

b) Rodin

c) Michelangelo





10. Care dintre următorii a realizat o sculptură denumită „Sărutul”?

a) Rodin

b) Brâncuşi

c) Michelangelo





Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – a, 5 – c, 6 – a, 7 – a, 8 – c, 9 – c, 10 – a, b.