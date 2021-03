Tânăra plecată dintr-un sat din Iaşi, care a ajuns model în Italia. Primarul vrea să o facă cetăţean de onoare

Andreea Sasu, o tânără de 30 de ani, din comuna Cristeşti, judeţul Iaşi, a fost descoperită în urmă cu 10 ani de către o agenţie de fotomodele din Milano şi a plecat, fără să stea pe gânduri, în Italia. Între timp, fata a avut o relaţie cu un cunoscut designer, Philip Plein, de care s-a despărţit, iar acum este iubita fotbalistului Riccardo Saponara, de la Fiorentina.

Comunitatea din care a plecat Andreea Sasu este mândră de realizările româncei, iar primarul comunei Cristeşti a spus că ar vrea chiar să o facă cetăţean de onoare.

„Eu o ştiu pe Andreea. Am fost profesor, iar ea a învăţat la şcoala la care eu am predat. A plecat de mult timp din comuna Cristeşti, dar pot să vă spun că este o femeie extrem de frumoasă. La noi în comună toate femeile sunt frumoase de fel. Cert este că Andreea a ajuns top model şi este cunoscută în toată lumea. Nu ne putem decât mândri cu ea. Eu abia am intrat primar, dar mă gândesc că acum, în toamnă, dacă vom avea voie să organizăm zilele comunei, să o facem pe Andreea Sasu cetăţean de onoare al comunei noastre. Încercăm să denumim strada pe care locuieşte cu numele ei, dar e complicat. Cetăţean de onoare o facem sigur. Numai să vină acasă”, a declarat Vlad Mihai Pintili, primarul comunei Cristeşti, pentru bzi.ro