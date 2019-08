Poveştile însângerate care au şocat Capitala Moldovei. Criminalul interbelic care a ucis cu toporul 21 de persoane

Site-ul Wikipedia l-a inclus pe Vasile Tcaciuc, în lista criminalilor români cu cele mai multe victime. Aparent un infractor mărunt din perioada interbelică, bărbatul de origine basarabeană ascundea un secret terifiant. Curmase viaţa a zeci de persoane.

Înainte de a-şi începe seris de crime, după cum chiar el a mărturisit atunci când a fost prins, asasinul şi-a confecţionat un topor special, care să nu-i alunece din mâini şi cu care a luat viaţa victimelor sale.

Infractor de meserie, ironia sorţii a făcut ca în 1935, atunci când cadavrele lui Tcaciuc au fost descoperite, acesta să se fi aflat în arestul poliţtiei. Însă nu pentru crimă, ci pentru talharie şi jaf. Într-una dintre zilele acelui an, după ce a fost arestat, noul proprietar al imobilului în care locuise Tcaciuc era alertat de câinele său care zgâria duşumeaua casei.

Omul a săpat în locul în care animalul lătra de zor descoperind sub podeaua locuinţei fostului proprietar, Vasile Tcaciuc, şase cadaver care fuseseră ucise într-un mod brutal, lovite cu toporul personalizat a lui Tcaciuc. „Macelarul” nu a recunoscut comiterea crimelor, însa s-a dat de gol dupa ce a fost pus faţă în faţă cu două dintre fostele sale concubine. Mărturia sa i-a şocat şi pe poliţişti. Pe lângă cele şase victime găsite în fosta sa locuinţă, Tcaciuc mai uciseseră alte douăzeci de persoane, printre care şi un copil. 21 dintre crime au putut fi demonstrate.

Restul cadavrelor nu au putut fi găsite. În timpul reconstituirii uneia dintre crime, Tcaciuc a încercat să fugă şi a fost împuşcat mortal cu un pistol.

Povestea şoferului de autobuz criminal

Un alt bărbat cu mai multe victime la activ este ieseanul Eugen Grigore. În anii ’70, acesta lucra ca sofer la o autobaza din apropierea orasului. Intr-una dintre zile, intors obosit de la munca, soferul si-a gasit familia ucisa cu sange rece si casa arsa din temelii. A urmat o ancheta a militiei, insa fara sorti de izbanda. Criminalii parca intrasera in pamant.

Ravasit de pierderea sotiei si a celor trei copii, Eugen Grigore a initiat o investigatie proprie. Dupa ce a aflat de la o cunostinta ca responsabili de masacrarea familiei sale ar fi cativa membri ai unei satre tiganesti, Grigore si-a pus planul in aplicare. A mers la munca si s-a urcat intr-un camion, dupa care a condus pana la satra din care ar fi facut parte presupusii autori.

Ajuns in fata corturilor, Eugen Grigore a dus acul de la vitezometru pana la capat si a trecut peste zeci de oameni. Strivite de rotile camionului condus de Eugen Grigore au murit 24 de persoane. Dupa ce a fost prins si judecat, autoritatile comuniste au clasificat dosarul, de teama izbucnirii unui conflict intre romani si tigani. Supravietuitorii din satra au fost mutati in alte colturi ale tarii, iar criminalul condamnat la detentie pe viata.

„Am omorat 24 de oameni, barbati, femei si copii, iar totul a fost imediat trecut la «strict secret» de Securitate si Militie, care nu voiau sa apara un conflict intre tigani si romani. Toate urmele acestei razbunari au fost sterse, supravietuitorii fiind luati de acolo si transportati in alte locuri", declara dupa Revolutie, criminalul Grigore.

Dupa 1990, pedeapsa ieseanului a fost schimbata, acesta primind 28 de ani de inchisoare. A fost eliberat in 2001, povesteste criminalistul Traian Tandin intr-o carte. Ajuns in libertate, Eugen Grigore a inceput sa-si duca traiul prin canalele din apropierea Universtitatii de Agronomie. In 2009, un Eugen Grigore, tot boschetar si de o varsta asemanatoare cu cea a criminalului era ucis, ironic, de un TIR.

