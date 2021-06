Povestea dramatică a fetiţelor spălate cu o substanţă toxică. De ce au fost separate

Două dintre cele trei fete care au fost aproape să-şi piardă viaţa din cauza bunicii lor care le-a spălat pe cap cu o substanţă otrăvitoare au fost luate în grija mamei, care s-a întors de urgenţă din străinătate când a aflat ce s-a întâmplat cu fiicele sale.



Cea de-a treia fetiţă a ajuns în grija unui asistent maternal, deoarece provine dintr-o altă familie, iar tatăl nu a fost considerat de încredere, în condiţiile în care s-a aflat în închisoare, din cauza unui conflict avut în sat.

„Fetele au fost externate din spital la finalul săptămânii trecute. Cele două surori vitrege, de şase şi nouă ani, s-au întors în comuna Ţibăneşti, din judeţul Iaşi, acasă la mama biologică. Femeia s-a întors din Germania pentru a avea grijă de ele şi va fi supravegheată de asistentul social din localitate pentru a se stabili dacă fetele sunt îngrijite corespunzător. Fata de 12 ani, care provine dintr-o altă familie, în care tatăl este recidivist, iar ea era în plasament la bunică, a ajuns în grija unui asistent maternal, după ce a fost externată”, a declarat Tiberiu Bantaş, purtător de cuvânt la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.

Tatăl fetei care a ajuns în grija asistentului maternal este distrus şi îşi doreşte ca fata să să se întoarcă acasă.

„Mama ei ne-a părăsit când avea doar opt luni, dar eu o iubesc enom şi am avut mereu grijă de ea, de când era mică. Părinţii mei m-au ajutat să o cresc şi voi merge la Iaşi cu toate actele de care am nevoie, pentru a arăta că pot să am grijă de fetiţă. O iubesc şi vreau să se întoarcă acasă. Nici nu pot să mă odihnesc noaptea, mă gândesc doar la ea. Voi merge până în pânzele albe să o aduc înapoi. Eu am ajuns acasă şi le-am găsit pe toate plângând şi am sunat la 112. Celelalte două fete aveau păduchi şi mama a vrut să le spele”, a declarat Cătălin, tatăl fetei rămase în grija statului.

Cum s-a ajuns în această situaţie

Incidentul în urma căruia cele trei fetiţe au ajuns la spital s-a produs pe data de 5 iunie, după ce copilele au fost spălate pe cap cu o substanţă care conţine cipermetrină.

La faţa locului, au fost trimise două salvări şi elicopterul SMURD. Fetele erau conştiente în momentul în care au ajuns medicii, iar cei de acolo le-au spălat de trei ori pe cap cu apă, aşa cum le-au recomandat salvatorii, prin telefon. Se pare că această manevră a fost vitală, copilele fiind astfel salvate. „Nu se ştia exact ce este în compoziţia acelei substanţe. Copiii au fost găsiţi conştienţi. A început tratamentul cu fluide şi s-a făcut spălătură cu ser fiziologic. Sperăm ca evoluţia să fie una favorabilă, dar e nevoie de tratament în continuare”, a declarat, la acel moment, Diana Cimpoeşu, şef UPU-SMURD Iaşi.

Cazul este aproape similar celui de la Braşov, unde tot trei fetiţe şi-au pierdut viaţa, după ce au băut tomoxan. Soluţia pe care au băut-o la acel moment copiii, mama şi bunica lor este una care se foloseşte pentru tratarea oilor bolnave de râie.

Imediat după incident, fetele din Iaşi au ajuns în grija statului, după ce specialiştii DGASPC au mers în sat şi au discutat cu vecinii şi cu familia, ajungând la concluzia că fetele nu mai pot rămâne în casă cu bunica şi cu tatăl. Acum, însă, două dintre ele au fost recuperate de către mamă, iar a treia aşteaptă o decizie, fiind deocamdată luată de un asistent maternal.