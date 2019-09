O ieşeancă a fost găsită într-un şanţ, mâncată de viermi. Vecinii spun că ar fi consumat mult alcool

Femeia a fost preluată marţi, 3 septembrie, de o ambulanţă şi dusă la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi pentru îngrijire. După ce medicii au descoperit că are insuficienţă renală şi hepatică au transferat-o la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, unde doctorii au constatat că femeia era mâncată de viermi.

„Pe lângă insuficienţă hepatică şi renală pacienta are şi rabdomioliză, o distrugere a ţesutului muscular, precum şi o plagă ulcerată la urechea dreaptă, cu viermi, cu miros puternic şi cu secreţii purulente. De asemenea, are mai multe escare şi leziuni la nivelul corpului care par mai vechi, însă cel mai grav este că are o infecţie generalizată, o septicemie, care a dus la insuficienţă renală şi hepatică. Toate sunt cu risc vital şi prognostic rezervat, supravieţuirea e sub 50% în astfel de cazuri“, a precizat, pentru Ziarul de Iaşi, dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt al Spitalului „Dr.C.I. Parhon” Iaşi.

Femeia era cunoscută de cei din comuna sa drept o consumatoare de alcool, vecinii săi susţinând că au găsit-o în şanţ de mai multe ori şi au ajutat-o să ajungă acasă. Medicii spun însă că atunci când a ajuns la spital femeia nu era beată şi că, dacă starea sa se va îmbunătăţi, vor încerca să-i găsească loc într-un centru social.

