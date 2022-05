Iaşul devine pentru 10 zile capitala gamingului, muzicii şi artelor vizuale. Începe Romanian Creative Week

Cea de-a doua ediţie a celui mai important eveniment din ţară dedicat industriilor creative româneşti, Romanian Creative Week, se va desfăşura în perioada 20-30 mai, în mai multe locaţii din municipiul Iaşi.

Preşedintele Federaţiei Patronatelor Industriilor Creative, creatoarea de modă Irina Schrotter, a declarat că ediţia din acest an îşi extinde aria de prezentare şi de exploatare a creativităţii.

„Pentru ediţia de anul acesta am dublat timpul de desfăşurare, de la cinci zile la zece zile, am trecut de la patru expoziţii cât erau anul trecut, la 20 de expoziţii şi instalaţii. Am reuşit să creăm o familie mare a artiştilor, a creativilor ieşeni.”

În context, Misha Miller, Manuel Riva, Florian Rus, Mark Stam şi Serena, alături de zeci de alţi artişti, vin la Iaşi, la Musicalling. Concerte, tabără de creaţie muzicală şi workshop-uri, tot în cadrul Romanian Creative Week.

Anul acesta, Musicalling vine cu trei secţiuni importante: concertele Musicalling Showcase, tabăra de creaţie muzicală Musicalling Music Camp şi workshop-urile IndieRo on Tour. Supriza din acest an este Call for musicians, un apel la colaborare adresat tinerilor din industrie, pentru a descoperi şi pentru a susţine noi talente. Accesul este liber la toate concertele şi evenimentele Musicalling.

FOTO Arhiva RCW

Capitala gamingului

Tot la ediţia de anul acesta, Iaşul se transformă în capitala gamingului. Jaxi, Alexa, Palash şi Imogen, Gannicus şi Mădălin vin la City Kings, pentru o competiţie 1vs1.

Unii dintre cei mai populari gameri şi streameri profesionişti din România vin la Iaşi, în perioada 27 – 29 mai 2022, pentru marea competiţie 1vs1, găzduită de Sala Sporturilor, la care sunt aşteptaţi toţi pasionaţii de gaming.

Organizat de Nexus, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative româneşti, City Kings îi va aduce în capitala Moldovei pe Jaxi, Alexa, Palash şi Imogen, care vor fi prezenţi şi la o sesiune de meet & greet.

Spike şi Robin and the Backstabbers

Spike şi trupa Robin and the Backstabbers sunt ultimele două nume-surpriză anunţate de organizatorii CATEDRAL, festivalul de muzică şi arte vizuale cu un line-up curatoriat de Summer Well, care se va desfăşura în Grădinile Palas din Iaşi, în perioada 20 – 21 mai.

Rapperul Spike, cu milioane de fani în ţară şi peste hotare, şi Robin and the Backstabbers, formaţie cunoscută în zona de pop rock şi rock alternativ, se vor alătura, astfel, listei CATEDRAL, care cuprinde unii dintre cei mai populari artişti români şi străini ai momentului: Milky Chance, Sevdaliza, Theophilus London, Disco Sigaretta, Alexandrina, Moonlight Breakfast, Dimitri’s Bats, Zimbru, CS84, Cassia.

În ambele zile ale festivalului, porţile CATEDRAL se vor deschide pentru public începând cu orele 15.00, iar concertele se vor desfăşura până la miezul nopţii. Vineri, 20 mai, în prima zi de festival, vor concerta: CS84, Zimbru, Alexandrina, Theophilus London, Sevdaliza, Robin and the Backstabbers şi Spike. Sâmbătă, 21 mai, vor urca pe scenă Disco Sigaretta, Dimitri's Bats, Moonlight Breakfast, Cassia şi Milcky Chance.

Catedrala, cea mai mare scenă ridicată, până acum, pentru un festival de muzică din România, va fi construită din lumini şi este un proiect aparţinând echipei coordonate de artistul vizual Andrei Cozlac, distins cu două premii UNITER pentru video mapping, în 2020 şi în 2022.

Andrei Cozlac şi cei patru VJ din echipa sa - Silviu Apostol (Luda), Marian-Mina Mihai (Lalu), Radu Marţin şi Daniel Mancaş - vor asigura spectacolul integral New Media al CATEDRAL.

FOTO RCW FOTO RCW

