Fetiţa din cocioabă. Povestea tristă a Mirunei, copila de 4 ani care a ars de vie după ce a fost stropită cu benzină de soră

GALERIE FOTO

Miruna facea parte dintr-o familie care trăieşte în condiţii mizere în localitatea Popeşti. Familia Grosu îşi creşte în sărăcie cei cinci copii, fără ca autorităţile locale sau judeţene să fi intervenit vreodată pentru a îmbunătăţi viaţa minorilor. Asta deşi, cel puţin la nivel local, situaţia mizeră în care minorii erau crescuţi era cunoscută, deoarece părinţii primesc ajutor social.

Marţi, 15 decembrie, cei şase copii minori ai familie Grosu au fost lăsaţi nesupravegheaţi de părinţi. Una dintre fetiţe, de 10 ani, a încercat să aprindă focul folosind o sticlă de benzină.

Când a aprins chibritul, benzina de pe marginea bidonului s-a aprins şi, din cauza panicii, copila a aruncat recipientul. Fără să vrea, a stropit-o cu benzina în flăcări pe sora sa de patru ani, care a suferit răni extrem de grave, pe 60% din corp.

„Eu eram în curte, la un purcel, când am auzit ţipete. Am încercat dar nu am reuşit să sting focul cu o pătură. Concubinul a ajuns şi el acasă şi a turnat o găleată de apă peste fetiţă”, a spus mama copilei.

Miruna a fost preluată de un echipaj medical şi şi-a pierdut cunoştinţa în drum spre Iaşi. Ulterior, a fost internată la Spitalul „Sfânta Maria” unde medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

Miercuri, 16 decembrie, o echipă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a mers la familia Grosu şi a efectuat o anchetă. Au constatat acolo că minorii nu trăiesc în condiţii normale şi au decis să îi preia pe ceilalţi cinci copii ai familiei.

În paralel, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi a deschis o investigaţie.

Ceilalţi cinci copii ai familiei Grosu au între 7 luni şi 10 ani.