Cum se fură cu nesimţire din bugetul public de sănătate. Directorul de spital care şi-a pontat 120 de ore de muncă fără întrerupere

Problema gărzilor decontate cu încălcarea legii este doar una dintre constatările Curţii de Conturi din timpul controlului de la Spitalului Municipal din Paşcani. Verificarea a avut loc în perioada septembrie - octombrie 2019, iar rezultatele acesteia au fost publicate într-un raport publicat, zilele trecute, de inspectori.

În privinţa gărzilor, în raportul menţionat să arată: „Au fost organizate gărzi şi respectiv decontate ore de gardă aferente unui număr mai mare de două gărzi consecutive, existând cazuri în care cadrele medicale în cauză, pe lângă programul normal de muncă figurau că au efectuat până la cinci gărzi consecutive (spre exemplu, prestarea continuă în cadrul unităţii spitaliceşti de un cadru medical, fără întrerupere, a unui număr de 120 ore, iar în situaţia contractelor cu timp partial, numărul de ore prestat/decontat este superior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă”.

Alte nereguli descoperite



Imediat după control, „Ziarul de Iaşi” a scris că „super-medicul” care şi-a decontat 120 de muncă continuă ar fi Costică Pânzaru, fostul manager al spitalului din Paşcani. “Mi-am făcut datoria faţă de spital şi faţă de comunitate, nu am furat nimic. Nu cunosc acest raport, nu am primit nicio înştiinţare în acest sens. În schimb, ce vă pot spune este că raportul de fapt este favorabil comparativ cu cele ale altor spitale din judeţ. La Spitalul Municipal Paşcani nu au fost găsite alte nereguli, pe lângă un număr mai mare de gărzi. Dar faptul că am muncit într-un spital şi am oferit asistenţă medicală nu cred că este o greşeală. Îi voi da înapoi statului, deşi eu am făcut acest efort”, spunea Pânzaru, pentru sursa citată.



Alături de el, ar mai fi beneficiat de deconturi ilegale a unor gărzi şi Silvia Baican, şefa clinicii de obstetrică-ginecologie de la spitalul păşcănean.

În raportul inspectorilor de la Curtea de Conturi se mai arată că la Spitalul din Paşcani s-ar fi prestat servicii ce nu au fost validate de Casa de Asigurări de Sănătate, dar şi că s-ar fi acordat ilegal stimulente financiare directorului economic. O altă problemă identificată este referitoare la păstrarea în funcţie a directorului financiar-contabil, care a participat la concursul pentru ocuparea postului şi l-a câştigat, după ce a ieşit la pensie.

47.Spitalul Municipal de Urgenta Pascani by Ionut Benea on Scribd