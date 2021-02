Cum explică directorul unei instituţii din Iaşi „dezmăţul pe bani publici” de care este acuzat: „O moştenire grea”

”Vechea conducere a Şcolii de Arte a lăsat o “moştenire” grea noului manager: Contract de chirie cu imobilul unde şcoala îşi desfăşoară activitatea expirat şi neclar, sistat încă din luna martie 2020, contract de externalizare a serviciilor de contabilitate din 19.09.2019, contract ce nu l-am făcut şi aprobat eu, cu clauze multiple şi complexe, pe care îl am în analiză pentru a-l soluţiona. Am găsit zeci de obiecte de inventare fără numere, obiecte ce nu se mai regăsesc în inventarul şcolii, fişe de casare inexistente, bunuri şi obiecte de inventar vechi, de mai bine de 10-15 ani, care nu au fost casate ocupând spaţiu inutil în instituţie, săli mizerabile, cu lucruri dezordonate, inutile, posibile focare de infecţie ”, a declarat directorul Vlad Baba.

Noul director de la Şcoala de Arte din Iaşi spune că este de acord cu trimiterea Corpului de Control, pentru a descoperi toate neregulile de la nivelul instituţiei.

”Sunt un om corect, nu am nimic de ascuns, am venit cu dorinţa de a face treabă şi îmi doresc performanţă de la colegii mei de la Şcoala de Arte. Este foarte corectă solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean în a trimite Corpul de Control al Consiliului Judeţean şi serviciului de audit, care vor realiza o anchetă internă în şcoală. Voi colabora cu toată deschiderea , aşa cum am făcut şi până acum, pentru a depista problemele din trecut şi a găsi soluţii pentru viitor, pentru ca Şcoala de Arte Iaşi să nu îşi piardă prestigiul şi renumele”, a conchis Baba.

Conducerea şcolii a mai achiziţionat anul acesta servicii de resurse umane, printr-un contract de 4.800 de lei pe două luni. În trecut, instituţia a cumpărat servicii de consultanţă în achiziţii publice, printr-un contract pe 7 luni cu un cost total de 10.500 de lei.



